جوليوود تبحث فوائد وحدات الطاقة الشمسية النوع أن الثنائية الجانب في مؤتمر إدارة الأصول الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019

تايجو، الصين، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — دُعي الدكتور ليو جيفنغ، مدير جوليوود تايجو، الشركة الصينية الرائدة المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية، لمؤتمر إدارة الأصول الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019 لتقديم السمات الرئيسية للوحدات الشمسية النوع أن الثنائية الجانب التي زادت إلى حد كبير من معدل العائد الداخلي لمرافق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. وإذ استضافته شركة سولار بلازا، جمع المؤتمر المئات من ممثلي شركات الطاقة الشمسية ومستثمريها من الشركات الموفرة لخدمات الهندسة والمشتريات والبناء العالميين، ومؤسسات الاختبار ومصنعي قطع الغيار الأصلية، تحت سقف واحد يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث عقدوا جلسات بحثوا فيها بيئة الاستثمار، الفرص المالية وضوابط الجودة وإدارة الأصول لسوق الطاقة الشمسية في المنطقة.

شهدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة في منشآت مرافق الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة. جعلت وفرة أشعة الشمس على مدار السنة من المنطقة مكانًا مثاليًا للطاقة الشمسية، لكن مستويات الحرارة الشديدة تهدد العديد من التقنيات المتاحة الحالية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول جدوى الطاقة الشمسية في المنطقة.

وقال الدكتور ليو: “شكلت الحرارة الشديدة والعواصف الرملية تحديات كبيرة لفعالية الأنظمة الكهروضوئية التي تم تركيبها في المنطقة. تم تصميم وحدات جوليوود ثنائية الجانب عالية الكفاءة من النوع أن من أجل التكيف مع ديناميات المناخ والسمات الجغرافية في الشرق الأوسط، مما يوفر حلاً فعالًا للمستثمرين “لضمان عائد استثماري أعلى لمحطات الطاقة الشمسية التي بنيت في المنطقة”.

خلال المؤتمر، قدمت جوليوود حلولها الرائدة لمعالجة تطوير الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط لقادة الصناعة العالمية. ومع وضع الأولوية على الكفاءة ومعدل التحويل والموثوقية، وضح السيد ليو ميزات تقنيات بطاريات أن تي أو بي كون التي تساعد على معالجة المشكلات المتعلقة بالحرارة الشديدة وزيادة الفوائد طويلة الأجل للمستثمرين المحليين:

الأول هو الكفاءة العالية. بلغت كفاءة الإنتاج الضخم للخلايا الشمسية جوليوود أن تي أو بي كون ما يصل إلى 23.2 ٪، وقد وصل الناتج بكميات كبيرة للوحدات من 440 إلى 455 واط، وهي نسبة أعلى بكثير من ما هو متاح حاليًا. تشير الإحصائيات المستندة إلى الاختبارات البيئية في الشرق الأوسط إلى أن كل زيادة بـ 10 واط في طاقة وحدة جوليوود ثنائية الجانب يمكن أن تخفض تكاليف توازن النظام بمقدار سنت واحد.

الثاني هو ناتج الطاقة العالي. يعني السطح شديد الميزة العاكسة للشمس في المنطقة الصحراوية الحصول على أعلى ناتج للطاقة من وحدات جوليوود النوع أن ثنائية الجانب الذي يمكن أن يصل إلى 27.3٪. وفقًا لإحصائيات الاختبارات التي أجراها طرف ثالث، فإن زيادة الطاقة في منتجات جوليوود النوع أن ثنائية الجانب أعلى بنسبة 5-7٪ من منتجات البيرك ثنائية الجانب وأعلى بنسبة 13-15٪ من منتجات البيرك أحادية الوجه.

الثالث هو الموثوقية العالية. تم تحديد المقاومة للحرارة كمعيار مهم لاستقرار الوحدات الشمسية على المدى الطويل. التعرض الطويل الأجل لدرجات الحرارة القصوى بشكل خاص يؤدي إلى تدهور الوحدة الناتج عن الضوء وارتفاع الحرارة الشديد (LeTID) . يبلغ متوسط ​​درجة حرارة العمل لوحدة الطاقة الشمسية 75 درجة مئوية، مما يعني ضرورة معالجة مشاكل LeTID في هذه المنطقة. تتميز الوحدات النمطية من النوع أن بميزة متأصلة في انخفاض معدل LeTID، مما يجعلها الاختيار الأمثل لمثل هذه الظروف. لمعالجة هذه القضية الحرجة، قامت جوليود بتحسين وحداتها لتخفيف التدهور الناجم عن الضوء الشديد، حيث خفضت هذا التدهور من 1 ٪ في السنة الأولى إلى 0.4 ٪ في السنوات اللاحقة، وهو ما يعادل 6.32 ٪ أكثر لناحية توليد الطاقة على مدى 25 عاما على أساس حساب كل من الظروف.

منذ إطلاق المنتج، استقبلت وحدات جوليوود أن تي أو بي كون بشكل جيد. شحنت جوليوود ما مجموعه 500 ميغاواط من الوحدات الشمسية إلى الشرق الأوسط في العام 2019 وحده، بما في ذلك مشروع عُمان بقدرة 125 ميغاواط، وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية تستخدم النوع أن في العالم. من المقرر أن يتصل المصنع بالشبكة الوطنية في كانون الأول/ديسمبر.

حول شركة جوليوود (تايجو) للتقنية الشمسية المحدودة

تعتبر جوليوودSZ: 300393) (تايجو) الشركة العالمية الرائدة في تطوير وإنتاج وتسويق الخلايا والوحدات الكهروضوئية أحادية الكريستال، ثنائية الجانب. وإذ تأسست في العام 2008، شركة جوليوود (شوجو) صنواط كو المحدودة (جوليوود شوجو) هي الشركة المصنعة الأكبر لوحدات الطاقة الشمسية الباكشيت في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ أكثر من 100 مليون متر مربع. جوليوود (تايجو) للتقنية الشمسية (جوليوود تايجو)، هي شركة ملوكة بالكامل لجوليوود شوجو، تأسست في العام 2016 وهي تفوق الصناعة الشمسية العالمية بقدرة تصنيع تبلغ 2.4 غيغاواط لخلايا النوع أن الشمسية الثنائية الجانب منذ العام 2017.

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