‫جمع .bit تمويلا بقيمة 13 مليون دولار لبناء بروتوكول هوية لامركزي عبر السلسلة.

سنغافورة، 16 آب/أغسطس، 2022 / PRNewswire / — جمع .بت ( did.id ) تمويلا بقيمة 13 مليون دولار من أجل بناء بروتوكول هوية لامركزية عبر السلسلة. وأغلقت الشركة جولة التمويل من السلسلة أ بقيمة 13 مليون دولار بعد عام واحد من إطلاق الشركة الناشئة، وذلك بقيادة كل من شركة سي إم بي الدولية وهاشكي كابيتال وصندوق تشينغسونغ وجي إس آر فينتشرز وجي جي في كابيتال وشركة إس إن زد.

وسيوفر بروتوكول البلوكتشين مفتوح المصدر الخاص ب . bit تعريفا لامركزيا بدون إذن لفائدة المستخدمين الفرديين والمنظمات اللامركزية المستقلة. لقد شهدت مجتمعات المستخدمين والمطورين في المشروع نموا قويا على مدى الأشهر ال 12 الماضية. تم تسجيل أكثر من 38 ألف عنوان مستقل حتى الآن لأكثر من 110 آلاف حساب . bit ، وتم دمج ما يقرب من 100 محفظة رئيسية وتطبيقات لامركزية مع . bit (يرجى الضغط هنا لمزيد من المعلومات).

في عصر الجيل الثاني للويب، يتم تخزين الملفات الشخصية الاجتماعية على قواعد بيانات مركزية من قبل عمالقة التكنولوجيا الذين يمكنهم إلغاء الوصول إلى البيانات أو تغييرها حسب الرغبة. وقد يتم حظر الحسابات أو إلغاء تنشيطها في أي وقت، الأمر الذي ينتج عنه الرقابة وإلغاء المنصة. باستخدام تكنولوجيا الجيل الثالث من الويب، سيمكّن . bit الأفراد من امتلاك بياناتهم والتحكم فيها دون أدنى شك. وسيتمتع المستخدمون من الأفراد أو الشركات بسيادة هوياتهم.

تتضمن التطبيقات الأولية لبروتوكول الهوية اللامركزية ل . bit نقل العملات المشفرة واستخدام المجالات اللامركزية وعرض الملف الشخصي وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن يتم استخدام . bit في نهاية المطاف كإدارة للعضوية وبيانات الاعتماد للمنظمات المستقلة اللامركزية والعلامات التجارية والملكيات الفكرية والمشاهير والمشجعين والنوادي والمجتمعات.

وتشمل حالات الاستخدام الأخرى لمنتج الهوية اللامركزية ل . bit دعم مليار مواطن يفتقرون إلى الهوية القانونية. وهذا يجعل من المستحيل عليهم إثبات هوياتهم أو التمتع بالمزايا الحكومية الأساسية أو الرعاية الصحية أو الحق في التعليم أو ممارسة حقهم في التصويت.

واعتمد . bit حلاّ عبر السلاسل حيث دعّمت سلاسل كتل كل من إيثريوم وترون وسلسلة بينانس الذكية ونيرفوس CKB وبوليجون. وفي المستقبل، سيشمل . bit جميع السلاسل العامة السائدة مثل بيتكوين ودوجكوين وبولكادوت وسولانا وما إلى ذلك، بالإضافة إلى البرامج والأجهزة التي تدعم خوارزميات التشفير غير المتماثلة.

وتشمل الميزات القادمة قيد التطوير خاصية NameDAO التي ستخصّص جزءا من إيرادات بروتوكول . bit للمنظمات المستقلة اللامركزية والحسابات الفرعية التي سيتم إصدارها لأعضاء المنظمات المستقلة اللامركزية ومتبنين العلامة التجارية والداعمين المخلصين لتعزيز مجتمعات الجيل الثالث على الويب، إلى جانب خفض عتبة تسجيل الحسابات والحسابات المكونة من 4-9 أرقام المتاحة بنسبة 100٪ وفتح حسابات مكونة من 3 أرقام، وسيتم الإعلان عن القواعد المحدّدة على صفحة تويتر الرسمية قريبا جدا.

نبذة عن . bit

إن . bit هو بروتوكول هوية لامركزية عبر السلاسل تم إطلاقه في يوليو 2021. ويشمل أكثر من 110 ألف حساب وهو مدمج مع أكثر من 100 محفظة وتطبيقات لامركزية مثل محفظة TrustWallet وتوروس وتوكنبوكيت وإيمتوكين واي تيوكين وبيتكيب وألفا واليت وهايبر باي وماثوولت وويبيجي و NFTSCan و NFTGO وريلايشن وشومي وأونيميتا وديتولز وإيفولوشن لاند ويوني باس وميل3 و Link3.io وكويست 3 و0 xEcho وترانزيت سواب و5دوغريز و cc0.network وكوش وسيك ديد وداسلا وسوبر ديد وغيرها. وتضم الشركة الناشئة فريقا صغيرا من عشرة أشخاص منتشرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة والصين وسنغافورة، بقيادة زملاء من شركة تينسنت وهم تيم يويه وسبيكير شو وجيف جين وكايل رايت الذين كانوا. ويتمتع معظم أعضاء . bit بخبرة واسعة في صناعة الجيل الثالث من الويب.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على . bit عبر الإنترنت:

الموقع الإلكتروني: https://did.id

تويتر: @ dotbitHQ

ديسكورد: https://discord.gg/did

جيت هب: https://github.com/dotbitHQ

مدونة فريق العمل: https://blog.did.id

المنتدى: https://blog.did.id

الوسيط: https://medium.com/@dotbit

موقع NameDAO الإلكتروني: https://namedao.xyz

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