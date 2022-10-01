‫جمعية البلوكتشين Blockchain لـ BSV تستضيف حفل استقبال لكبار الشخصيات في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة 

زوج، سويسرا, 30 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — يسر جمعية Blockchain BSV أن تعلن أنها ستستضيف حفل استقبال لكبار الشخصيات في رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.

سيعقد الحدث في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة وسيتضمن قائمة ضيوف حصرية للمدعوين فقط. ويشمل ذلك أفراد العائلة المالكة والمديرين التنفيذيين من المستوى C وأعضاء مختارين من وسائل الإعلام.

وسيتضمن الحدث أمسية محادثات وحلقات نقاش من خبراء الصناعة العالميين. يمكن للحاضرين أيضًا توقع جلسات فردية لمعرفة المزيد حول BSV ومعرفة المزيد حول حالات استخدامها للبلوكتشين Blockchain في مجالاتهم.

بعض الضيوف البارزين الذين من المقرر أن يتحدثوا في هذا الحدث هم:

· مارسين زاراكوفسكي – رئيس العمال في جمعية BSV Blockchain

· بريان دوجيرتي – المؤسس المشارك لِـ SmartLedger شبكة توزيع البلوكتشين

· محمد إبراهيم جيجا – أحد مؤسسي Domineum

· جيفري ويلي وسو – أحد مؤسسي Domineum

· ستيفان نيلسون – مؤسس UNISOT

· روهان شاران – مؤسس TimeChain Labs

قال محمد سلمان أنجوم ، رئيس BSV MENA Hub والرئيس المساعد لِـ InvoiceMate :

تعمل BSV Hub للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على العديد من مشاريع تعليم وتنفيذ البلوكتشين blockchain لدفع الابتكار في الإمارات العربية المتحدة.

سيشمل هذا الحدث إطلاق برنامج تدريبي في رأس الخيمة لتوجيه صانعي القرار الحكوميين وتثقيف المطورين ورجال الأعمال المحليين حول قدرات بلوكتشين BSV – وهي مبادرة حظيت بالفعل باهتمام كبير في الدولة.

حول جمعية BSV Blockchain

تعتبر BSV Blockchain Association جمعية غير ربحية ( Verein ) في سويسرا، وهي منظمة صناعية عالمية تعمل على تطوير البيتكوين Bitcoin SV (BSV) . إنها تجمع بين الشركات والمشاريع الناشئة والمطورين والتجار والتبادلات ومقدمي الخدمات ومعالجات معاملات البلوكتشين blockchain (عمال المناجم) وغيرهم في نظام BSV الإيكولوجي. تدعم الجمعية بلوكتشين BSV باعتباره بيتكوين Bitcoin الأصلي، مع بروتوكول مستقر وخريطة طريق واسعة النطاق لتصبح الأموال الجديدة في العالم والبلوكتشين blockchain العالمية للمؤسسات. تسعى المنظمة إلى بناء نظام بيئي صديق للتنظيم يعزز السلوك القانوني مع تشجيع العملة الرقمية وابتكار البلوكتشين blockchain .