‫جمعت منصة الويب 3 للألعاب Intella X التي طورتها NEOWIZ، ما قدره 12 مليون دولار تحسبًا لإطلاقها القادم على Polygon

سيونغنام، كوريا الجنوبية، 18 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلن NEOWIZ ، أحد عمالقة الألعاب الرائدين في كوريا الجنوبية، أنه نجح في جمع 12 مليون دولار من التمويل الخاص لمنصة الويب 3 للألعاب، Intella X ، في انتظار إطلاقه القادم على Polygon .

شملت الزيادة أكثر من 20 مستثمرًا من مختلف القطاعات وتشمل شركاء بارزين مثل Polygon و Animoca Brands و Magic Eden و Planetarium و Big Brain Holdings و Global Coin Research و Crit Ventures و JoyCity و Pearl Abyss و XL Games و WEMIX .

بصفتها منصة ألعاب الويب 3 من الجيل التالي، تتمثل مهمة Intella X في سد الفجوة بين الويب 2 والويب 3 من خلال بروتوكولات وخدمات وألعاب فريدة للمنصة.

“طور واكسب” و “ساهم باللعب واكسب”

ما يميز Intella X عن منافسيها هو أن النظام الأساسي يكافئ دائمًا المساهمين في نظامه البيئي (مثل مطوري الألعاب والمستخدمين) برمز النظام الأساسي الأصلي، وهو رمز Intella X المميز من خلال بروتوكول الخدمة الفريد والمكافئ، “إثبات المساهمة”.

علاوة على ذلك، تقوم المنصة أيضًا بإعادة توزيع حصص إيراداتها إلى المساهمين من خلال بروتوكول توزيع الإيرادات اللامركزي الفريد الخاص بها لزيادة ممارسة القيم الأساسية للويب 3.

بالاقتران مع بروتوكولات الخدمة الفريدة من نوعها والأنواع الواسعة من الألعاب في تشكيلة 2023، تقدم المنصة ميزات إضافية في محاولة لإزالة حواجز الدخول العالية وتحسين تجربة المستخدم في الويب 3. حددت Intella X مهمتها، من إنشاء المحفظة المبسط إلى تنفيذ المعاملات الوصفية، على توفير ألعاب عالية الجودة وبيئة سهلة الاستخدام لتسريع التبني الجماعي.

من المقرر إطلاق Intella X على Polygon في الربع الأول من عام 2023 جنبًا إلى جنب مع محفظة الويب 3 الخاصة بها و DEX (التبادل اللامركزي) وسوق NFT (الرموز غير قابلة للاستبدال) ولوحة التشغيل والألعاب.

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حول NEOWIZ

تأسست NEOWIZ (عروض الأسعار الآلية لتجار الأوراق المالية الكورية: 095660) في عام 1997، وتعتبر واحدة من شركات الألعاب الرائدة في كوريا. نجحت الشركة في نشر مجموعة متنوعة من ألعاب الكمبيوتر والهاتف المحمول من خلال https://www.pmang.com / منذ عام 2003، كما شاركت في تطوير وإطلاق عناوين ناجحة للغاية مثل FIFA على الإنترنت و Brave Nine و DJMAX Respect و Skul : The Hero Slayer ، و Cats & Soup ، والمرتقب بشدة، صاحب اللقب الحائز على جائزة ثلاث مرات Gamescom ، و Lies of P ..

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1984381/Intella_X_ upcoming_Web3_gaming_platform_ Polygon_announces_key_ investors.jpg

للتواصل: جاي تشونغ، 6600-8023-31-82+، jchung@neowiz.com