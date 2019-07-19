جلفار تعزز فريق إدارتها مع مجموعة كبيرة من التعيينات الجديدة

الرئيس التنفيذي; استقطاب أفضل الكوادر عنصر رئيس في استراتيجية الشركة;

المعينون الجدد مسؤولون عن المهام الأساسية ضمن أعمال الشركة

21 يوليو 2019، رأس الخيمة (الإمارات العربية المتّحدة) – أعلنت اليوم شركة جلفار، وهي احدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها قد عينت مسؤولين تنفيذيين جدد للإسهام في تحقيق أرباح الشركة ودعم مساعيها نحو النجاح على المدى الطويل.

وقد صرح جيروم كارل، رئيس جلفار التنفيذي، في هذا الصدد قائلاً: “أخذنا خطوة استباقية بوضع استراتيجية جديدة لمجلس الإدارة من شأنها أن تجعلنا أكثر قوة كشركة وتساعدنا كي نحافظ على موقعنا المنافس وعلى قدراتنا الابتكارية. و يتمثل جزء رئيسي من استراتيجيتنا في ضمان وجود أفضل الكوادر لدينا.”

وأردف: “نشعر ببالغ الحماسة للترحيب بهذه الكوادر الجديدة كأعضاء في فريق إدارة شركتنا. فكل كادر جديد تم تعيينه يأتي ومعه ثروة من الخبرات العملية والتخصصية التي يكتمل بها فريقنا الحالي من أصحاب الكفاءات على نحو مثالي. ويمثل ما ينتهجونه من فكر ابتكاري وما يتبنونه من رؤى جديدة إضافة لا تُقدَّر بثمن بالنسبة لنا ونحن نبذل جهدنا لدفع عجلة نشاط جلفار لتصبح أقوى.

تم تعيين مانوج باناتشوكوناث رئيسًا للعمليات العلمية. وسوف يشرف على المهام العلمية للشركة ويضطلع بمهام تحسين كفاءتها على مستوى البحوث والتطوير والشؤون الطبية وشؤون التنظيم، فضلاً عن وضع أسس التغيير الاستراتيجي وتنفيذها. وقد انضم للشركة بعد أن كان يعمل لدى ميلان حيث كان يشغل فيها منصب الرئيس الدولي للشؤون العلمية لمستحضرات الحقن.

جورج إبراهيم هو رئيس قسم الجودة الجديد. وسوف يشرف على المهام المرتبطة بالجودة ويضطلع بمهام تحسين كفاءة العمل في إطار عمليات ضمان الجودة ومراقبة الجودة والامتثال الفني. أتى إبراهيم إلى الشركة وفي جعبته خبرة قوامها 15 عامًا في مجال اختصاصه، وكان آخر صاحب عمل له نوفارتس ألمانيا حيث عمل كرئيس مواقع إنتاج.

يضطلع عمير أحمد بمنصب المدير المالي المؤقت حيث شغل سابقًا منصب المدير المالي في جلفار السعودية. وقد انضم إلى جلفار بعد أن عمل لدى معامل البرج حيث كان يشغل منصب المدير المالي. يتمتع أحمد بخبرة تربو على 20 عامًا في مجال الإدارة المالية والتدقيق حيث بدأ مساره المهني في كي بي أم جي وبرايسووترهاوس كوبرز.

تم تعيين جاك سفاريان ليشغل منصب رئيس الشؤون التجارية ليضطلع بالمهام المتعلقة بالمبيعات والتسويق العالمي والدعم التجاري وتسويق مستحضر ميبو. وقد شغل سابقًا منصب المدير الإقليمي لأفريقيا. يشغل هذا المنصب وفي جعبته ثروة من الخبرة التي اكتسبها في الأسواق الدولية مقترنة بمعرفة موسعة عن مجال الصناعات الدوائية، كما عمل لدى شركات كبرى منها جريمبرج وبيوديرما وأفنتيس باستور.

تم تعيين سمير مارديني كرئيس الموارد البشرية لدى جلفار. بدأ مساره المهني لدى برايسووترهاوس كوبرز قبل أن ينضم إلى كل من آي بي أم وبيكر هيوز. كما شغل مناصب منها رئيس الممارسات المهنية للكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى آون هيويت ومنصب مدير مشارك لدى كورن فيري ومدير أول الموارد البشرية في مكتب حكومة رأس الخيمة للاستثمار والتطوير.

ريتا كرم هي مدير الشؤون القانونية الجديد في جلفار. تتمتع ريتا بخبرة تربو على 15 عامًا في قانون الشركات والمفاوضات والامتثال والتقاضي والتحكيم وإعادة الهيكلة القانونية. وقد اكتسبت خبراتها في تلك المجالات بالمنطقة خلال عملها لدى شركات دولية منها شركة بيبسي ويونيليفر وكان آخرها آبفي.

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“جلفار”

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