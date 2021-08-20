جريت وول موتور تستحوذ على مصنع دايملر في البرازيل لتعزيز بصمتها في أمريكا الجنوبية وتوسيع حضورها على الخارطة العالمية

باودينج، الصين, 19 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ — وقّعت شركة GWM (جريت وول موتور) اتفاقية مع شركة Daimler AG (دايملر ايه جي) بتاريخ 18 أغسطس/آب بشأن الاستحواذ على مصنع دايملر الواقع في بلدية إيراسيمابوليس في البرازيل في حضور السيد Meng Xiangjun (مينغ شيانغجون)، الرئيس المتناوب لشركة جريت وول موتور، في ولاية ساو باولو.

تنص تلك الاتفاقية على نقل ملكية أرض مصنع إيراسيمابوليس ومبانيه وآلاته وأي ممتلكات أخرى باستثناء الموظفين إلى شركة جريت وول موتور. ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول نهاية عام 2021. وبعد الاستحواذ على المصنع، ستطرح جريت وول موتور مفاهيم متطورة متعلقة بالإنتاج ومراقبة الجودة وحماية البيئة وإدارة المعلومات تتماشى مع معايير التصنيع العالمية حتى يمكن تحويل المصنع إلى قاعدة إنتاجية ذكية تلبي متطلبات دولة البرازيل وغيرها من دول أمريكا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، سيوفر المصنع نحو 2,000 فرصة عمل وسيعزز تنمية الصناعات المحلية من حيث الدعم والبحث والتطوير وغيرها من الخدمات، وسيعمل أيضًا على تعزيز تحول وارتقاء التوليفة الصناعية المحلية والمساهمة في تحقيق المزيد من الأرباح والضرائب للحكومة البرازيلية.

تمثل أمريكا الجنوبية واحدة من أبرز الأسواق الإستراتيجية التابعة لشركة جريت وول موتور التي بدأت ترسيخ بصمتها في تشيلي عام 2007 وتمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة. كانت أولى طرازات PICKUP وHAVAL SUV المباعة تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين المحليين، مما أثار حماسة جريت وول موتور لاجتياح سوق أمريكا الجنوبية بشكل أكبر. وتتصدر البرازيل كافة دول أمريكا الجنوبية من حيث القوة الاقتصادية ومساحة الأرض وعدد السكان، وتمثل واحدة من أكبر سبع أسواق سيارات في العالم نظرًا للإقبال الشديد على استهلاك السيارات. وقد وقع اختيار جريت وول موتور على البرازيل باعتبارها سوقًا إستراتيجية هامة لتعزيز بصمتها في أمريكا الجنوبية، وتلتزم الشركة حاليًا بدراسة تفضيلات المستهلكين المحليين والتغيرات التي طرأت على سوق السيارات. وفي هذه الحالة، ستستفيد شركة جريت وول موتور -بعد استحواذها على مصنع إيراسيمابوليس- من المزايا الجغرافية في تطوير نفسها وتطبيق إستراتيجياتها في سوق أمريكا الجنوبية، مما يعود بالنفع على المستخدمين المحليين ويوفر لهم تجربة قيادة ذكية وآمنة ورفيعة المستوى.

ترتفع مبيعات شركة جريت وول موتور في الوقت الحاضر في ظل جائحة كوفيد-19، وهذا يواصل زعزعة أسواق السيارات الدولية. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، ارتفعت مبيعات جريت وول موتور الدولية بنسبة 176.2% عامًا بعد عام، مما أكسبها الثقة على المستوى العالمي. ويمثل مصنع إيراسيمابوليس قاعدة هامة تتيح استكشاف سوق أمريكا الجنوبية، ويثبت قدرة جريت وول موتور الإستراتيجية على السعي نحو التقدم في أصعب الظروف. وقد بدأت جريت وول موتور في تشكيل “بصمتها العالمية” المستقبلية، إذا تخضع لملكيتها مصانع تغطي أسواق الصين وروسيا وتايلاند والهند والبرازيل وغيرها من الأسواق الإستراتيجية وتعمل على توحيد شبكات المبيعات الخمسمائة الموجودة في مختلف أنحاء العالم. وهذا سيساعد على زيادة توسيع بصمة جريت وول موتور العالمية وسيساهم في تحقيق هدفها المتمثل في بيع 4 ملايين مركبة على مستوى العالم بحلول عام 2025، وسيعزز ثقتها وقوتها من أجل “سيادة السوق الصينية وغزو العالم”.

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