جراحو العيون يحتفلون بشهر تصحيح الرؤية العالمي بتشارك عملياتهم الشخصية

سكوتديل، أريزونا، 2 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — شهر تموز/يوليو هو شهر تصحيح الرؤية العالمي، وسيحتفل أعضاء اتحاد جراحة الانكسار، وهي منظمة عالمية مهمنية تتكون من كبار جراحي العيون في العالم، بهذا الشهر بتشارك جراحات العيون التي يجرونها لتصحيح النظر بهدف رفع الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والويب.

إن فكرة قيام الالأطباء والجراحين بتشاطر تجاربهم الجراحية مع الجمهور هي فكرة جديدة. ويقول الطبيب وعضو تحالف جراحي انكسار العيون بليك وليامسون، “في مركز وليامسون للعيون، نقوم بإجراء عمليات جراحية على العديد من الرياضيين المحترفين، والكثير من الناس يسمعون عن ذلك. ولكن ما لا يسمعونه في كثير من الأحيان هو عدد المرات التي يختار فيها جراحو العيون تصحيح البصر بالليزر على أنفسهم، والذي يُقال إنه يزيد بمقدار 5 أضعاف عن نسبة عمليات الجمهور. أننا نعرف أكثر من أي شخص مدى تأثير عمليات تصحيح النظر العصرية. إنها في الحقيقة عمليات تحويلية. وغالبًا ما نستعيد بها الرؤية إلى مستوى يعتبر أفضل من الكمال أو فوق البشري”.

تؤثر عمليات تصحيح الرؤية على الأشخاص حول العالم بسبب المزايا الوظيفية التي توفرها. من المرجح في العادة أن يكون المستجيبون الأولون والعسكريون والممثلون والرياضيون والشخصيات التلفزيونية قد خضعوا لعمليات تصحيح للرؤية. ويعتبر تصحيح الرؤية شائعًا بشكل متزايد في العالم النامي أيضًا، حيث تحل عمليات تصحيح الرؤية دائمًا محل الحاجة إلى النظارات وتحسين فرص العمل والتعليم.

ويقول الطبيب غاي كزيريان، الحائز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، مؤسس تحالف جراحي انكسار العين، “يجب عدم الخلط بين النظارات والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر. فيمكن للنظارات والعدسات اللاصقة أن تكون فعالة، ولكنها ليست حلولًا دائمة وقد تكون باهظة الثمن ومرهقة بالنسبة إلى أسلوب حياة المرء. تقدم جراحة تصحيح الرؤية نتائج حقيقية ودائمة وغالبًا ما تكون أقل تكلفة بمرور الوقت من النظارات والعدسات مع توفير مزايا لا تضاهى في نمط الحياة والسلامة “.

ويضيف الدكتور كزيريان القول: “تصحيح الرؤية يتجاوز بكثير عمليات الليزك. في الواقع، هناك 8 أنواع من إجراءات تصحيح الرؤية: الليزك، الاجتثاث السطحي، عمليات سمايل، جراحة إعتام عدسة العين الإنكسارية، تبادل العدسات الإنكسارية، العدسات اللاصقة داخل العين، العدسات القرنية، القرنية المتشابكة.”

يصادف شهر تموز/يوليو 20 عامًا منذ أن أوصت الهيئة الاستشارية لإدارة الدواء والغذاء بالموافقة على إجراء عمليات الليزك، “يمكننا أن نقول بثقة أن جراحة تصحيح الرؤية قد تطورت على مدار العشرين عامًا الماضية – تمامًا كما تطورت الهواتف المحمولة والسيارات وأجهزة التلفزيون – إنها غير عادية”.

يقول الدكتور روجر زالديفار، الحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، ورئيس تحالف جراحي انكسار العين، “إن معهد زالديفار في مندوزا بالأرجنتين يشارك في البحوث وتطوير إجراءات تصحيح النظر منذ عقود. تصحيح الرؤية الحديثة متقدم حقًا. لدينا العديد من الإجراءات، ويمكننا علاج البالغين من جميع الأعمار. بالليزك. عمليات الليزك هي الأكثر دراسة من بين جميع العلاجات الأخرى، والآن يمكننا تصحيح الرؤية للقراءة في منتصف العمر باستخدام العدسات. إن تأثير عملنا إيجابي للغاية، ويشرفني أن أشارك في هذه المنظمة المذهلة، تحالف جراحي انكسار العين “.

ستحتفل عيادات أعضاء تحالف جراحي انكسار العين في جميع أنحاء العالم بشهر تصحيح الرؤية العالمية من خلال إجراء عمليات جراحية على زملائهم من جراحي العيون وأخصائيي البصريات وأفراد الأسرة والأفراد في مجتمعاتهم ومن ثم تشاطر هذه التجارب على جميع أشكال وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو تحالف جراحي انكسار العين أيضًا الجمهور لتحميل مقاطع فيديو حول تجاربهم في عمليات تصحيح الرؤية خلال شهر تصحيح الرؤية العالمي.

يمكن العثور على التحميلات ومقاطع الفيديو والمعلومات الإضافية على www.EveryWakingMinute.com وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

عن تحالف جراحة انكسار العيون

جمعية تحالف جراحة انكسار العيون هي منظمة مهنية تم تشكيلها في أوائل العام 2014 من قِبل جراحي انكسار العين في أكثر من 25 دولة. وهي منظمة مدعومة بالعضوية فيها ولا تقبل أموالا من البائعين أو الشركات المصنعة. مهمة تحالف جراحي انكسار العين هي زيادة الوصول إلى جراحة الانكسار من خلال التعليم والبحث وقيادة الصناعة. للحصول على معلومات وللعثور على جراح عضو تحالف جراحي انكسار العين في منطقتك، يرجى زيارة www.RefractiveAlliance.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/941839/RSA_Global_Vision_Correction_Month.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/941840/The_Refractive_Surgery_Alliance_Logo.jpg