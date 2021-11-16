جايبور روجز تفوز بقلوب وسط مدينة دبي

دونت صاحبة السمو الشيخة لطيفة بعض الملاحظات للفنانين في المناطق الريفية الهندية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16/نوفمبر/2021/PRNewswire/ — قامت سمو الشيخة لطيفة يصياغة بطاقة بريدية مكتوبة بخط اليد للحرفيين في جابور راجز خلال فعاليات وسط مدينة دبي تقديرًا للعمل الدؤوب للحرفيين وجهدهم.

وذكرت في رسالتها: “أشكركم بشدة على عملكم الجيد، باركم الله، وأتمنى لكم الأفضل”

أنهت جايور راجز-المصنع الهندي الأكبر للسجاد المصنوع يدويًا- فعاليات ناجحة في معرض وسط مدينة دبي، واعتبرت هذه الفعاليات الانطلاقة الأولى للعلامة التجارية في هذا الحدث، الذي يعتبر معرض التصميم الرائد في الشرق الأوسط. وعرضت الشركة 58 تصميمًا معاصرًا وانتقاليًا، وحديثًا- مصنوع يدويا من النساء الهنديات الحرفيات في المناطق الريفية. وعُرضت مجموعات حائزة على جوائز مثل Unstring ،Chaos Theory وAakar من أعمال المصمم كافي في جناح جابور راجز في الفترة من 8-12 نوفمبر

وكان أبرز ما في الحدث مجموعة “مانشا” المفضلة لدى هواة الجمع، وهي كلمة هندية شائعة في مجتمع النسيج في ولاية راجاستان، وتعني التعبير عما في قلبي”

وفي ظل ذلك، يحصل النساجون في المناطق الريفية في الهند على تصميم سجاداتهم الخاصة للمرة الأولى، ومن خلال رعاية إمكانياتهم الإبداعية، وتحول مبادرة مانشا المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتمثل كل سجادة، صُنعت يدويًا بأكثر من 200000 عقدة قصة صانعها- مع العواطف، والأحلام، والشخصية.

طبقًا ل السيد يوجيش شودري، مدير جابور راجز “دبي هي المكان الذي يقصده المشترون لاكتشاف أحدث التصميمات.. وبالنظر إلى دبي، فهي تمثل مدينة مبتكرة، ونابضة بالحياة، مما يجعلها سوقًا متميزًا للعلامات التجارية الحديثة ذات الوعي الاجتماعي مثلنا، وبصفتنا علامة تجارية شاملة يقودها التصميم، فإننا نشعر بالتفاءل بشأن عرض تصميماتنا هنا في قلب دبي وجلب السجاد المصنوع يدويًا من المناطق الريفية في الهند إلى سكان هذه المدينة الجميلة”

نبذة عن جابور راجز

تمثل جابور راجز شركة عائلية تم تعزيزها بهدف حماية المعرفة الفنية الموروثة، وربط الحرف اليدوية الريفية بالمستهلكين العالميين، ومن خلال التركيز على الجانب الإنساني، تطورت الشركة لتصبح أكبر شبكة للحرفيين في الهند، وهي تستخدم الشكل الفني القديم للسجاد اليدوي كأداة لتحقيق الرخاء في المنازل لما يقارب 40.000 حرفي قروي من بينهم 80 %من النساء. تأسست في عام 1978 على يد ناند كيشور شودري معتمدين على نولين فقط، ولكنها الآن تملك ما يزيد عن 7000 نول، وتبيع لما يزيد عن 60 دولة.

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أنجاليا كابور

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