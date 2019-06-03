جامعة حمد بن خليفة تطلق دعوة للتسجيل في برامجها الأكاديمية الجديدة

برامج مبتكرة متعددة التخصصات وأجواء تعليمية تُثري المعرفة

الدوحة، قطر، 4 يونيو 2019 /PRNewswire/ – وَسَعت جامعة حمد بن خليفة، إحدى مؤسسات التعليم العالي الرائدة، نطاق عروضها الأكاديمية بطرحها لثمانية برامج أكاديمية جديدة في ست من كلياتها. وجاء الإعلان عن تلك البرامج خلال فعالية عُقدت لإطلاقها رسميًا بغرض اجتذاب مئات من المتقدمين المرتقبين للانضمام إلى هذه الجامعة النابضة بالحياة الزاخرة بالنشاط في مدينة الدوحة بدولة قطر.

وتشمل البرامج الجديدة درجة الماجستير في الأخلاق التطبيقية الإسلامية، التي تمنحها كلية الدراسات الإسلامية، ودرجة الدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التي تمنحها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. علاوة على ذلك، تقدم جامعة حمد بن خليفة، من خلال كلية العلوم والهندسة، درجة الماجستير في نظم المعلومات في الإدارة الصحية، وماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات، وهي درجة علمية تُمنح بالاشتراك مع جامعة جنوب كاليفورنيا. بدورها، تمنح كلية القانوندرجة الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، ودرجة الماجستير في القانون الاقتصادي والتجاري الدولي. كما تقدم الجامعة درجة ماجستير العلوم في علوم اللياقة البدنية والصحة، وهي درجة علمية تمنحها كلية العلوم الصحية والحيوية، بالاشتراك مع جامعة جنوب كاليفورنيا، إضافة إلى درجة الماجستير في السياسات العامة التي تمنحها كلية السياسات العامة.

وقد صُممت البرامج الأكاديمية الجديدة بجامعة حمد بن خليفة بهدف بناء قدرات متخصصة تتيح لحائزيها التعامل مع المهارات الأكثر طلبًا في الوقت الحالي وفي المستقبل في أسواق العمل المحلية والدولية. وتعكس عملية التوسع في برامج الدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة امتدادًا منطقيًا لنموها المطرد وروحها القيادية بوصفها واحدة من المؤسسات التعليمية، التي توفر خدمة عالمية المستوى في مجال التعليم والبحوث متعددة المجالات العلمية في قطر.

وصرحت الأستاذة مريم حمد المناعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، قائلة: “اختير كل برنامج من البرامج الأكاديمية الجديدة بعناية وروعي في تصميمها ضرورة التصدي لتحديات الماضي والحاضر والمستقبل. وتستفيد تلك البرامج من خبرات أعضاء هيئات التدريس المخضرمين لدعم المنظومة التعليمية والمناهج الدراسية الشاملة التي تتكامل مع أساليب التعلم غير التقليدية.”

وأضافت: “تشهد هذه البرامج على النمو الذي تحققه جامعة حمد بن خليفة في ظل طرحها لبرامج جديدة في تخصصات مهمة تشمل الأخلاق التطبيقية الإسلامية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم اللياقية البدنية والصحة، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، والسياسة العامة. ومع اقتراب الجامعة من الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، فإنها تعزز المراحل الأساسية والإنجازات التي تبلورت خلال فترة زمنية قصيرة للغاية.”

وقد شهدت جامعة حمد بن خليفة زيادة غير مسبوقة في عروضها الأكاديمية خلال السنوات الأخيرة ؛ وهو ما أدى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها. وتواصل الجامعة إلهام عدد متزايد من الخريجين والاحتفاء بهم في جميع أنحاء العالم حيثما نبغوا وحققوا النجاح في مجالات اختصاصهم.

ففي العام الماضي وحده، احتفلت الجامعة بإطلاق ست درجات علمية جديدة بنجاح تحت مظلة كلية الدراسات الإسلامية وكلية العلوم والهندسة.

وتشمل رسالة الجامعة تقديم برامج متخصصة بالغة التميز للطلبة في مرحلة الدراسات العليا. وستقدم الجامعة 33 درجة علمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارًا من خريف 2019. وتشمل الشبكة الواسعة لخريجي الجامعة مئات من الخريجين الذين يمارسون تأثيرًا إيجابيًا في مجالات عملهم.

للتقديم والتسجيل في البرامج المبتكرة التي تقدمها الجامعة، يُرجى زيارة الرابط التالي: admissions.hbku.edu.qa.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: www.hbku.edu.qa .

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