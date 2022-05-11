جامعة البحرين الطبية تواصل الحصول على الإعترافات الدولية لبرامجها

10 مايو: بما يتماشى مع المعايير العالمية لجودة التعليم الطبي، حصلت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI البحرين) على تجديد للإعتماد الطبي والأكاديمي من المجلس الطبي الأيرلندي (IMC) لبرنامج بكالوريوس الطب في عام 2021، وقرار الثقة الكاملة من هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين (BQA) في عام 2022 لبرنامج بكالوريوس التمريض وبرنامج الماجيستير في التمريض. ويحظى برنامج بكالوريوس الطب في جامعة البحرين الطبية على اعتماد المجلس الطبي الأيرلندي منذ عام 2014، وأُدرِجت كلية الطب التابعة للجامعة في الدليل العالمي لكليات الطب وفي “قائمة جامعات العالم” التابعة للاتحاد الدولي للجامعات (اليونسكو).

اجتمع فريق المجلس الطبي الأيرلندي بقيادة البروفيسور ماري أوسوليفان، عضو المجلس الطبي، وأعضاء المجلس لإجراء عملية إعادة الاعتماد لبرنامج بكالوريوس الطب على مدار بضعة أيام مع فريق الإدارة التنفيذية بجامعة البحرين الطبية، واعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ومجلس الطلبة للجامعة، ومجموعة من الطلاب من أعوام دراسية مختلفة والمتدربين. وتمت مراجعة برنامج بكالوريوس الطب بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة الصادرة عن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (World Federation of Medical Education)، وأصدر المجلس الطبي الأيرلندي تجديدًا لإعتماد برنامج بكالوريوس الطب لمدة خمس سنوات حتى نوفمبر 2026.

وبقيادة البروفيسور إريكا سيرش، القائم بأعمال عميد كلية علوم التمريض في جامعة فاليندار في ألمانيا، قامت لجنة المراجعة من هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تألفت من ثلاثة متخصصين في الرعاية الصحية الإقليمية والدولية وأعضاء هيئة جودة التعليم والتدريب، بالإجتماع مع فريق الإدارة التنفيذية في جامعة البحرين الطبية وأعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض والقبالة وكلية الدراسات العليا بالإضافة إلى الطلاب والخريجين. ولقد حصلت جامعة البحرين الطبية على قرار الثقة الكاملة من هيئة جودة التعليم العالي، وتواصل الجامعة بالحفاظ على مستواها واستيفائها لمعايير إطار المؤهلات الوطنية في البحرين (NQF) لبرنامج بكالوريوس التمريض و برنامج الماجيستير في التمريض.

ولقد تضمنت كلتا الزيارتين عدة اجتماعات مع مسؤولي التدريب في الجامعة، والمحاضرين السريريين واللجان الإستشارية للبرامج وأرباب العمل من وزارة الصحة والمستشفيات الشريكة للجامعة بما في ذلك مستشفى الملك حمد الجامعي بمملكة البحرين، مستشفى قوة دفاع البحرين البحرين – الخدمات الطبية الملكية، ومجمع السلمانية الطبي بمملكة البحرين، والعديد من المراكز الصحية في البحرين وكليفلاند كلينك في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

وقال البروفيسور سمير العتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية: “من خلال معايير الاعتماد الأكاديمي الذي تحظى به الجامعة ومناهجنا الدراسية المعترف بها عالميا، يتخرج طلاب جامعة البحرين الطبية وهم مزودون بالمعرفة والخبرة اللازمة للمنافسة على فرص وظيفية في جميع أنحاء العالم والمساهمة في تطوير برامج الرعاية الصحية الوطنية في دول الخليج”.

تتبع جامعة RCSI Bahrain للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا التي تأسست في العام 1784 وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة خاصة مستقلة. وكنظيرتها في إيرلندا، فإن جامعة RCSI Bahrain هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والأبحاث لدفع التغيير الإيجابي في جميع مجالات صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

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