جامعة أبوظبي ومعهد المحاسبين الإداريين تتعاونان لتعزيز مهارات الطلبة المحاسبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — 21 يناير 2020 : وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين الإداريين، أحد أكبر وأهم المؤسسات العالمية المعنية بتطوير مهنة المحاسبين الإداريين، لتصبح بموجبها ضمن أوائل الجامعات على مستوى المنطقة التي توفر قسماً للطلبة بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين بهدف الارتقاء بمعارفهم وتوعيتهم بأهمية شهادة المحاسب الإداري المعتمد.

وفي إطار اتفاقية التعاون التي تجمع الطرفين، ستتمكن جامعة أبوظبي من أن توفر لطلابها الدعم اللازم لنيل شهادات مهنية معتمدة كشهادة المحاسب الإداري المعتمد الصادرة عن البرنامج الدولي لمعهد المحاسبين الإداريين، والتي ترفد دراستهم الأكاديمية في الجامعة وتعدهم لمستقبل مهني واعد. ويعتبر برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد من برامج التقييم المتقدمة في المجالات المحاسبية والمالية، حيث يركز بشكل واسع على مجالات متنوعة تشمل التقارير المالية، والتخطيط، والأداء والتحكم، وصناعة القرارات المالية.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال البروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي: “تحرص الجامعة على تعزيز مهارات الطلبة ومعارفهم لتمكينهم من تبوء المواقع القيادية بعد تخرجهم وذلك انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في دعم الجهود التنموية على المستويين المحلي والعالمي. وفي هذا الإطار، يسرنا العمل جنباً إلى جنب مع معهد المحاسبين الإداريين لتحقيق هدفنا المشترك في توفير تجربة تعليمية شاملة، حيث نسعى لأن نمكن الأجيال الجديدة من المهنيين من الحصول على الشهادات العالمية المعتمدة والتي ستساعدهم دون أدنى شك في بناء مسيرة مهنية واعدة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون يمثل استثماراً ناجحاً لطلابنا وهو ما يعكس الدور الاستباقي الفعال الذي تقوم به جامعة أبوظبي في تنمية مهارات طلبتها وتفوقهم الأكاديمي.”

من جهتها، سلطت هنادي خليفة، مدير معهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط والهند، الضوء على جهود المعهد الحثيثة في سد الفجوة في مجال المحاسبيين الإدارايين عالمياَ، قائلة: “في ظل عصر التحول الرقمي والذي يؤثر بشكل مستمر على مهنة التمويل والمحاسبة على الصعيد العالمي، نلتزم بتزويد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة التي ستمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل، حيث يُعد تسليحهم بأفضل الممارسات ذات الصلة هو السبيل للمضي قدماّ في حياتهم المهنية وتعزيز أدوارهم المستقبلية. ونتطلع إلى هذا التعاون المثمر مع جامعة أبوظبي الذي من شأنه تقديم حلول فعالة وشاملة للطلبة والارتقاء بمجال المحاسبة في المنطقة.”

يلتزم المعهد بموجب هذه الاتفاقية بتوفير منح دراسية لأول عشرة طلاب في جامعة أبوظبي تمكنهم من الانضمام إلى برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل المعهد إلى جانب جامعة أبوظبي لدعم وتطوير البرامج البحثية في جامعة أبوظبي.

نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي عام 2003، كمؤسسة خاصة للتعليم العالي تلتزم باتباع أرقى المعايير والممارسات العالمية في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يساهم في صنع قيادات المستقبل في الدولة والمنطقة، وتضم مجتمعاً طلابياً حيوياً يزيد عن 7500 طالب وطالبة من أكثر من 80 جنسية يتوزعون عبر مقراتها في أبوظبي ودبي والعين ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، ويدرسون ضمن كلياتها الخمس: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية.

حصلت جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية (WASC) في كاليفورنيا، وحصلت كلية إدارة الأعمال بالجامعة على الاعتماد الأكاديمي العالمي من اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة (AACSB)، بالإضافة إلى حصولها على اعتماد آخر من (EQUIS)، التابع للمنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية (EFMD)، بينما حصلت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي على الاعتماد الأكاديمي العالمي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية (ABET). وتضم الجامعة برنامج الهندسة المعمارية الوحيد الحاصل على اعتماد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، وتعمل حالياً كلية العلوم الصحية على الحصول على الاعتماد من وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة في الإقليم الأوروبي (APHEA).

كما تصدرت جامعة أبوظبي قائمة أفضل الجامعات العالمية وفقاً لتصنيف “كوكاريللي سيموند” العالمي(QS) لجامعات العالم لعام 2019، حيث تم تصنيفها من بين أفضل 701-750 جامعة في العالم، ودخلت قائمة الـ 150 من الجامعات الأفضل في العالم والتي لا يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وحصلت على المركز 27 في الوطن العربي والمركز السابع في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الثاني عالمياً من حيث أعضاء هيئة التدريس الدوليين وفقاً للتصنيف، والمركز العاشر عالمياً ضمن التصنيف في تعددية وتنوع الطلاب الذين تستقطبهم من مختلف أنحاء العالم.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

للتواصل : ربى زيدان

معهد المحاسبين الإداريين

البريد الإلكتروني: Rouba.Zeidan@ imanet.org

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