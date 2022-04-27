جاليوت كابيتال أدفايزرز تعين روبرت مراد الرئيس لاستراتيجيي للملف

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 27 أبريل، 2022 / PRNewswire/ — أعلنت شركة جاليوت كابيتال أدفايزرز، الشركة المستقلة لاستشارات الثروات، اليوم عن انضمام روبرت مراد إلى الشركة في المنصب التنفيذي الجديد الرئيس الاستراتيجيي للملف. وسيشغل السيد مراد أيضًا منصب المدير التنفيذي للمنتجات والخدمات، وهو مسؤول عن العمل مباشرة مع عملاء الشركة في بناء المحفظة والشراكة مع مستشاري جاليوت في تنمية أعمالهم.

تركز جاليوت، التي أسسها أنطوان سوما في عام 2020، على الاحتياجات المالية والاستثمارية للعملاء الدوليين، في المقام الأول في أوروبا والمكسيك والشرق الأوسط. ويعد توظيف السيد مراد جزءًا من خطة استراتيجية لتنمية أصول الشركة الخاضعة للإدارة بشكل كبير وجذب المزيد من مستشاري ريادة الأعمال الذين يسعون إلى الاستفادة من العمل في بيئة تعاونية مستقلة.

“بعد أن عرفت روبرت مراد لأكثر من 20 عاما، كنت أعرف أن معرفته بالصناعة والأسواق ومجموعة كاملة من المنتجات التي يمكننا تقديمها ستجعل روبرت رصيدًا هائلًا لعملائنا ومستشارينا على حد سواء”، هذا ما قاله السيد سوما، الشريك الإداري لشركة جاليوت.

انضم السيد مراد إلى جاليوت قادما من يو بي إس للخدمات المالية بعد مسيرة مهنية تزيد عن 26 عاما، شغل خلالها العديد من الأدوار في مجال الاستشارات الاستثمارية، واستراتيجية المحفظة، وتخطيط الثروات، وبلغت ذروتها في دوره كمستشار مبيعات استشاري لمنطقة جنوب غرب يو بي إس. وهو يحمل العديد من التسميات الصناعية، بما في ذلك: مخطط™ مالي معتمد ( CFP®) ؛ مستشار معتمد لتخطيط الخروج ( CEPA®) ، مستشار الثروات الخاصة المعتمد ( CPWA)® ، محلل معتمد لإدارة الاستثمار ( CIMA) ؛® ومستشار معتمد للاستثمارات المستدامة والمسؤولة والمؤثرة ( CSRIC). ® حصل السيد مراد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيبردين ودرجة البكالوريوس في تمويل إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا لونغ بيتش.

وقال السيد مراد: “لدى عملائنا الدوليين احتياجات خاصة غالبًا ما تعاني من نقص الخدمات المالية من قبل شركات الخدمات المالية الكبيرة”. فهي لا تتطلب مستشارين أكثر مهارة وتخصصا فحسب، بل تتطلب أيضا مجموعة أوسع من أدوات الاستثمار لاستيعاب أهداف محفظتها. وباعتبارها شركة مستقلة تعمل في بنية مفتوحة حقيقية، يمكن لشركة جاليوت تقديم أفضل المنتجات والخدمات والتحليلات من قائمتنا المتنامية من شركاء الموارد”.

نبذة عن جاليوت كابيتال أدفايزرز

جاليوت كابيتال أدفايزرز هي شركة استشارية مستقلة للثروات، تقدم حلول المكاتب العائلية لرواد الأعمال المتطورين وعائلاتهم. ممارسة عالمية المنحى، مع العملاء الدوليين في المقام الأول في أوروبا والمكسيك والشرق الأوسط، وقد أدارت جاليوت الاحتياجات المالية المعقدة ومتعددة الأجيال للعملاء العالميين لأكثر من 20 عاما. تقدم جاليوت مستوى مصرفيا خاصا من الخدمة الشخصية والنزاهة وأخلاقيات العمل الدؤوب والتقدير . لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.galliott.com .

المستشارون الماليون للشركة هم أيضا ممثلون مسجلون لشركة Insigneo Securities, LLC ، وهي وسيط غير منتسب، www.insigneo.com

للتواصل الإعلامي:

Lauren Colonna lcolonna@oviscreative. com