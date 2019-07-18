جائزة أوفيد السنوية للتنمية تعترف بالعمل الرائع الذي قامت به فيدا دوتي في توفير المياه والصرف الصحي في غانا

فيينا، النمسا، 19 تموز/يوليو 2019. مُنحت جائزة أوفيد السنوية للتنمية لعام 2019 للسيدة فيدا دوتي، تقديراً لعملها الرائع في السعي من أجل توفير خدمات مستدامة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لسكان غانا.

وستحصل دوتي، المديرة القُطرية للمركز الدولي للمياه والصرف الصحي في غانا، على مبلغ قدره 000 100 دولار أمريكي من أوفيد تقديراً لها.

تقود دوتي فريقاً مؤلفاً من 12 شخصاً في غانا، تتمثل أولويته في الدعوة إلى الحصول على مزيد من الدعم المالي والسياسي لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وفي الوقت ذاته تقديم الدعم للسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية للحكومة الوطنية. وتنصبُّ أولوية دوتي في المنطقة الشريكة لها، الواقعة في شمال أسوتيفي، في دعم تنفيذ ’الخطة الرئيسية‘ لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتهدف هذه الخطة إلى توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الشاملة لجميع سكان منطقة أسوتيفي بحلول عام 2030. وفي الوقت الحالي، يتمتع ما يقرب من نصف عدد السكان الذين يبلغ عددهم 816 62 شخصاً في المقاطعة، بإمكانية الوصول إلى مرافق المياه الكافية؛ ولا تتوفر مرافق الصرف الصحي اللائقة إلا لما نسبته 15 في المائة منهم فقط. ويشمل تحالفُ المشروع الحكومةَ المحلية، ومنظمة وورلد فيجن، ومؤسسة كونراد ن. هيلتون، وشبكة المياه المأمونة، ومنظمة أكوايا غير الربحية.

وحضرت دوتي مراسم تسليم الجائزة في مقر أوفيد إبان اجتماع الدورة السنوية الأربعين للمجلس الوزاري للمنظمة في فيينا. وقالت إنها تشعر بالامتنان لتلقي الجائزة، التي ستحفِّزها وتقوِّي عزمها على العمل بجدية أكبر لتحسين نوعية حياة الناس في العالم النامي.

وقالت دوتي إنها “كرَّست هذه الجائزة لشعب غانا ومنطقة أسوتيفي الشمالية الذين اكتسبت بسببهم هذا التقدير”. وأضافت قائلة إنها “تود أن تعرب عن عميق امتنانها للرئيس والمجلس الوزاري وإدارة أوفيد وموظفيه. وأكدت عزمها على العمل بجد نحو تحسين نوعية حياة الناس في العالم النامي، وخاصة في غانا.”

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لأوفيد: “إن أوفيد يدرك الدور المهم الذي تؤديه المرأة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والنهوض بالحلول وتشجيع التغيير السلوكي. وتعد مشاركة السيدة فيدا دوتي في هذا القطاع مثالية وتساعد على توفير إمكانية الوصول إلى خدمات مياه مأمونة وموثوقة وبأسعار معقولة للعديد من الأشخاص في غانا.”

وأضاف قائلاً: “إن أوفيد يأمل في أن يساعد منح الجائزة السنوية للتنمية لهذا العام للسيدة دوتي على تسريع العمل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتشجيع العديد من النساء العاملات في مجال التنمية، وتسليط الضوء على القضايا المهمة المتمثلة في المياه المأمونة والنظافة الصحية.”

وجدير بالذكر أنه تم استحداث جائزة أوفيد السنوية للتنمية في عام 2006 لتسليط الضوء على إنجازات المنظمات والأفراد في مجال الحد من الفقر والتنمية المستدامة. ومن بين الفائزين السابقين: اللجنة البنغلاديشية للنهوض بالريف، وذلك لتقديمها الدعم للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش؛ ومؤسسة التنمية المتكاملة في غواتيمالا؛ واللاجئة السورية دعاء الزامل؛ ومستشفى سرطان الأطفال في مصر؛ ومركز كاكينيا للتفوق في كينيا؛ ومالالا يوسفزي من باكستان؛ والدكتور مازن الهاجري، جراح الأنف والأذن والحنجرة الشهير وفاعل الخير؛ والأستاذ محمد يونس؛ واتحاد بارتولينا سيسا الوطني للفلاحات من السكان الأصليين في بوليفيا.