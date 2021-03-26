تُقدم شركة هواوي حلًا للضرائب الرقمية: تشكيل خدمات ضريبية جديدة باستخدام التقنيات الرقمية

شنجن، الصين، 26 مارس 2021/ وكالة أنباء PR/ – عقدت هواوي جلسة الضرائب الرقمية خلال مؤتمرها للتحول الرقمي الصناعي. استنادًا إلى الممارسات الفنية والتفكير الصناعي، تعمل هواوي مع الشركاء الرئيسيين لتقديم حل للضرائب الرقمية لعملاءها حول العالم. من خلال تسخير الجمع بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيناريوهات الضريبية، تشرع الشركة في بناء إطار حوكمة للبيانات الضريبية، وتهدف عبر ذلك إلى تطبيق إشراف مبتكر، وتحسين الخدمات الضريبية، وتحسين إدارة المخاطر، وتسهيل التحول الضريبي الرقمي في نهاية المطاف.

حل الضرائب الرقمية المُقدم من هواوي: تشكيل خدمات ضريبية جديدة باستخدام التقنيات الرقمية

خلال الجلسة، ألقت مارلين لو (خبيرة المعلومات الضريبية في ديلويت) كلمة رئيسية حول التحول الضريبي الرقمي، وأصدرت تقريرًا بحثيًا بعنوان — البيانات + التكنولوجيا، العوامل المُحفزة للتحول الضريبي. وأشارت إلى أن الجائحة قد سرّعت من التحول الرقمي للضرائب في جميع أنحاء العالم، والذي أصبح له الآن ثلاث ميزات نموذجية: التمكين الفني، وريادة البيانات، واتصال البيانات. علاوة على ذلك، تم الإقرار بأهمية الترحيل للبيئة السحابية والفوترة الإلكترونية وتطبيق البيانات الضخمة والاقتران بين الأجهزة المحمولة باعتبارها توجهات نحو تطبيق التقنيات الجديدة في مجالات إدارة الضرائب.

تماشياً مع هذا التوجه، قدم شيلدون وانج (رئيس الصناعات الجمركية والضريبية بشركة هواوي العالمية) الحل وعرض تقنياته (التي تتضمن السحابة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وبلوكتشين). ويشمل الحل الخدمات اللوجستية والمعلومات وتدفقات الفواتير، ويفترض ثلاثة سيناريوهات للفوترة الإلكترونية، وهيئة الإيرادات الإلكترونية، والإدارة الذكية للمخاطر، مما يوفر خدمات ضريبية أفضل بمساعدة التقنيات الرقمية.

أشار شيلدون وانج إلى كيفية استخدام الحل للأساليب الرقمية لتمكين إدارة الضرائب من خلال تطبيقات الوظيفة التقليدية وأتمتة العمليات التجارية والتحكم الأمني وغيره. ويتم رفع فاعلية قيمة البيانات بالكامل لتسهيل التحليل الذكي واتخاذ القرار، وتحويل التركيز من المنظور القائم على تكنولوجيا المعلومات إلى الإدارة الرقمية للضرائب. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالإشراف الضريبي، سيتم التخلص التدريجي من التدابير التنظيمية الصارمة في مقابل الحصول على خدمات عالية الجودة.

علق مايكل فان (نائب رئيس قسم المبيعات الفنية لتخزين البيانات المؤسسي في هواوي) قائلًا: “في ظل الاتجاه نحو التحول الرقمي، تحتاج الصناعات الضريبية إلى بنية تحتية متقدمة من تكنولوجيا المعلومات لضمان استقرار الأعمال التجارية وازدهارها”. كما أشار إلى كيف يتميز نظام تخزين فلاش الشامل المعروف باسم أوشين ستور دورادو من شركة هواوي بقدرته على تحسين التخزين بمقدار 10 أضعاف دون انقطاع، مما يضمن خدمات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبناء قاعدة تخزين بيانات موثوقة للخدمات الضريبية.

تسريع التحول الرقمي الضريبي عبر ثلاثة سيناريوهات

مع التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي العالمي، يتم فرض متطلبات جديدة على بيئة الأعمال التجارية. أصبح تحسين الكفاءة وإعادة تأسيس الخدمات وتعزيز إدارة المخاطر الأهداف الرئيسية الثلاثة للتحول الرقمي الضريبي. لتحقيق هذه الأهداف، تعمل شركة هواوي مع بايوانج و سيرفيو وأتوس لتطوير الحل، مستهدفين السيناريوهات الثلاثة التالية: الفوترة الإلكترونية، وهيئة الإيرادات الإلكترونية، والإدارة الذكية للمخاطر. كما أنها تعزز ابتكار الخدمة في كل مجال من مجالات الإدارة الضريبية.

الفوترة الإلكترونية (eIN): تم تطوير حل إلكتروني شامل – المطالبة بالفواتير وإصدارها وتحويلها – لكل من هيئات ومؤسسات الإيرادات. فيما يتعلق بمعلومات المعاملات وائتمان المؤسسة وتوزيع الضرائب، يتم استخدام بيانات الفاتورة لتتبع جميع حلقات دورة الحياة والإشراف المنسق. يستخدم الائتمان لإدارة المخاطر، وصياغة طرق سهلة وخفيفة لإدارة الضرائب وتقليل إحجام المؤسسات عن دفع الضرائب. وبذلك، توسع نطاق دافعي الضرائب بشكل كبير، وستتحسن جودة الخدمات الضريبية.

هيئة الإيرادات الإلكترونية (eRA): استنادًا إلى منصة هواوي السحابية الذكية والذكاء الاصطناعي وقدرات معالجة البيانات الضخمة، توفر هيئة الإيرادات الإلكترونية خدمات إلكترونية متكاملة وذكية، مما يسهل إنشاء مكتب ضرائب إلكتروني موجه للخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الحل بترقية خدمة العداد اليدوي 8/5 إلى خدمات شاملة عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تشمل المزايا الحصول على النماذج المعبأة مسبقًا (أو حتى عدم وجود نماذج)، بالإضافة إلى تصنيف الائتمان والمخاطر على دافعي الضرائب التي تم تحسينها وتقييمها لحظيًا لتوفير خدمات ضريبية ذكية وشخصية.

الإدارة الذكية للمخاطر (iRisk): يتم تحليل البيانات المتعلقة بالضرائب بدقة وتلقائية باستخدام تقنية تعلم الآلة، وتكنولوجيا التعلم العميق، ومنصة خدمة البيانات الضخمة. على هذا النحو، يتم تقديم العديد من الخدمات لدعم اتخاذ القرار الذكي والابتكار. تشمل هذه الخدمات التقييم الديناميكي للائتمان، وتوزيع الضرائب لحظيًا، والتحذير من الذروة، والرؤية الاقتصادية، ومحاكاة السياسات والتشريعات، وهي تعمل على توسيع قيمة البيانات بالكامل وإنشاء نظام قائم على البيانات لإدارة المخاطر.

طورت شركة هواوي الحل الضريبي الرقمي بالاعتماد على هندسة التوائم الذكية الخاصة بها. حيث توفر هذه الهندسة إطار حوكمة للبيانات الضريبية عبر التقنيات وخدمات التطبيق. تستخدم الشركة تقنياتها الرائدة (مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية) لتمكين نفاذ الحل. في ظل بنية بيئية مفتوحة، تتضافر جهود شركة هواوي مع أكثر من 30 شريكًا عالميًا لتعزيز نظام بيئي مستدام للتحول الرقمي في هذه الصناعة.

للحصول على التقرير الكامل بعنوان البيانات + التكنولوجيا، العوامل المُحفزة للتحول الضريبي، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/ material/industry/government/ 2da122d50d424827a0697680623bc3 78

يُعقد مؤتمر التحول الرقمي الصناعي 2021 لشركة هواوي في الفترة من 24 إلى 26 مارس، لاستكشاف قوة العالم الرقمي المرن والمبتكر عبر ثلاث وجهات نظر: الأعمال التجارية والتكنولوجيا والأنظمة البيئية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/ events/industry-digital- transformation/2021