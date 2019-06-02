تي يو في راينلاند: هناك حاجة للعمل لتطبيق أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية

المطالبة بتقليل البيانات / أمن العالم الرقمي بـ “ثق في إنترنت الأشياء – من البداية إلى النهاية” كحل شامل / المزيد من المعلومات على www.tuv.com/en/trustiot

كولون، ألمانيا، 3 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — منذ يوم 25 أيار/مايو، يترتب على جميع الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي تطبيق أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية. من بين أمور أخرى، تؤثر اللوائح على المصنعين وموردي المنتجات المتصلة بالإنترنت والتي تتواصل بصورة مستقلة عبر الإنترنت. الآن، أصبح مستخدمو ما يسمى بمنتجات إنترنت الأشياء في وضع أفضل من ذي قبل لاتخاذ إجراء ضد إساءة استخدام بياناتهم الشخصية أو إساءة معاملتها. وفقًا للخبراء في “مركز تميز خصوصية إنترنت الأشياء” في تي يو في راينلاند، حيث تجمع الشركة المزودة لخدمة الاختبار النشطة عالميًا أنشطة اختبار إنترنت الأشياء لحماية البيانات وأمن البيانات، لا تزال هناك حاجة للعمل لتطبيق أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية.

ويوضح غونتر مارتن، كبير مسؤولي التكنولوجيا في “مركز تميز خصوصية إنترنت الأشياء” في تي يو في راينلاند، “بينما يتحرك المزودون والمستخدمون بشكل طبيعي في نفس الاتجاه عندما يتعلق الأمر بأمان البيانات ويريد الجانبان تجنب هجمات القراصنة، فهناك تضارب في المصالح عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات. ففي حين يرغب مقدمو الخدمة في معرفة أكبر قدر ممكن عن قدراتهم، يريد العملاء والمستخدمون حماية خصوصيتهم.”

على سبيل المثال، تدعو أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية إلى تقليل البيانات إلى الحد الأدنى: يجب أن تقتصر البيانات الشخصية على ما هو ضروري لأغراض المعالجة. ويتابع مارتن، “يجب أن يؤخذ هذا الطلب على تقليل البيانات في الاعتبار بالفعل في تصميم المنتج. من الناحية الفنية، يجب أن يكون الجهاز قادرًا فقط على توفير البيانات اللازمة للغرض المتفق عليه والتي لا يمكن جمعها بوسائل أخرى. تشير شركتنا إلى أنه لا يزال هناك قدر من جهد اللحاق بالركب الذي ينبغي أن تقوم به الشركات المصنعة.” والأمر نفسه ينطبق أيضًا على أمان كلمات المرور والتشفير وعمليات التحديث. وينتقد غونتر مارتن بشكل خاص أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية بالنسبة إلى ما يتعلق بإعلانات حماية البيانات المستخدمة في بعض الحالات. يقول غونتر مارتن: “وفقًا لمعايير أنظمة حماية المعلومات العامة الأوروبية، تخضع معالجة البيانات الشخصية دائمًا لقيود الغرض. ومع ذلك، تتم صياغة الموافقات في كثير من الأحيان بشكل شامل للغاية وتسمح باستخدام البيانات لأغراض لا علاقة لها بالتطبيق الفعلي.”

الأمن في العالم الرقمي: “ثق بأجهزة إنترنت الأشياء – من البداية إلى النهاية” كحل شامل

تعتبر حماية البيانات وموثوقية الأنظمة الرقمية وكذلك المنتجات الذكية من الأمور الحاسمة للابتكار والثقة بالمصنعين والبائعين. يقول خبير توفالو راينلاند غونتر مارتن، “يمكن لشركتنا كهيئة مستقلة مؤهلة أن تساهم في جعل الخدمات الرقمية والمنتجات الذكية أكثر أمانًا. من خلال اختباراتنا لحماية بيانات المستهلك، يمكننا خلق فرص مقارنة في السوق تعزز الثقة في الشركات المصنعة وفي نفس الوقت تدافع عن الأمن في العالم الرقمي.”

منذ العام 2017، يقدم مركز التميز لخصوصية إنترنت الأشياء على مستوى العالم حزمة خدمة تلبي متطلبات حماية البيانات من النهاية للنهاية في سوق إنترنت الأشياء سريع النمو. تتضمن الحافظة شهادتين مبتكرتين لحماية البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أيضًا خدمتنا للحلول الشاملة “ثق بإنترنت الأشياء” من تي يو في راينلاند من البداية إلى النهاية الشركات المصنعة ومزودي الأنظمة على تلبية جميع المتطلبات المهنية من حيث الامتثال، وقابلية التشغيل البيني، والأمن الوظيفي، وأمن تكنولوجيا المعلومات.

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حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. تحتفظ المجموعة بوجود عالمي عبر أكثر من 20,000 موظف وخبير حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. ويقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com