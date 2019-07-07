تي يو في راينلاند توسع شراكتها مع مؤسسة تسريع الأعمال الناشئة بلاغ أند بلاي إلى الولايات المتحدة

الشراكة تدعم استراتيجية تي يو في راينلاند للابتكار والرقمنة العالمية عن طريق توفير وصول عالمي للشركات الناشئة في أسواق الكهرباء وإنترنت الأشياء التي تسعى إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق

فريمونت، كاليفورنيا، 8 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تي يو في راينلاند TUV Rheinland، الشركة الرائدة في خدمات الفحص و التفتيش و الاستشارات الفنية، اليوم عن توسيع شراكتها مع شركة Plug and Play Techcenter (PnP).. وبهذا التعاون، تتابع تي يو في راينلاند بثبات استراتيجيتها الخاصة بالابتكار والرقمنة عبر العالم.

تعمل شراكة بلاغ أند بلاي في أوروبا والصين والولايات المتحدة، ما يسمح لتي يو في راينلاند بالوصول إلى الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم. ولبدء التعاون والتوسع في الولايات المتحدة، قامت تي يو في راينلاند بزيارة منشأة بلاغ أند بلاي في سانيفيل، كاليفورنيا، قلب وادي السيليكون. وقد ساعدت الزيارة على مواءمة نطاق العمل في المنطقة، ومنح تي يو في راينلاند الفرصة لتحديد استراتيجيات الأعمال الرقمية، والاستفادة من الأفكار المبتكرة، ومساعدة الشركات المصنعة على تسويق منتجاتها الكهربائية ومنتجات إنترنت الأشياء. وهو ما سيؤدي إلى دفع حلول تي يو في راينلاند الشاملة إلى طليعة مشهد الشركات الناشئة التي تهدف إلى تطوير وبيع منتجاتها المبتكرة في جميع أنحاء العالم.

وتقول دانا غولدهامر، من المكتب العالمي للابتكار والرقمنة في تي يو في راينلاند، إن “التعاون مع بلاغ أند بلاي يمنحنا وصولاً ممتازًا إلى شبكة عالمية من الشركات الناشئة، ما يمكن بالتالي من إقامة اتصال مكثف بمشهد ناشئ يعمل على تطوير حلول مبتكرة بهدف متصل بمحفظة تي يو في راينلاند. من خلال هذه الشراكة، يمكن للشركات الناشئة الوصول إلى خبراء تي يو في راينلاند من جميع أنحاء العالم الذين يمكنهم مساعدتها في فهم خارطة الطريق لتحقيق الامتثال لمنتجاتها، من مستوى المكون إلى المنتج النهائي الناجز. تعمل تي يو في راينلاند وبلاغ أند بلاي جنبًا إلى جنب لتثقيف مصنعي المنتجات حول كل شيء بدءًا من تضمين المستندات والملصقات والسلامة وآر أف وإي أم سي واللاسلكي إلى البرامج والقوانين واللوائح القانونية للأسواق المستهدفة. وهو ما يساعد الشركات الناشئة على توفير الوقت وتقليل التكلفة حيث يكون بوسعها الاعتماد على خبرة تي يو في راينلاند والدروس المستفادة والدراية الفنية التي لديها، مع إزالة الحواجز التي تؤخر الوقت للوصول إلى السوق.

وقال يوهانيس روت، مدير الشراكات الألمانية في بلاغ أند بلاي: “نحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع تي يو في راينلاند على استراتيجية الابتكار العالمية الخاصة بها. ستكون الشراكة مع تي يو في راينلاند قيمة كبيرة لنظامنا للشركات الناشئة والشركات”.

تعمل تي يو في راينلاند بالتعاون المشترك مع مؤسسة تسريع الأعمال الناشئة بلاغ أند بلاي منذ 1 شباط/فبراير 2019. وهذا التعاون هو جزء من “مركز المستقبل”، وهو برنامج تي يو في راينلاند للابتكار. يقول غولدهامر: “لقد أنشأنا مركز المستقبل خصيصًا للتعامل مع الابتكار التقني في عالم رقمي متزايد. تتيح لنا الشراكة مع بلاغ أند بلاي الفرصة لتحديد أفكار الأعمال الرقمية على غرار أعمالنا الأساسية والاستفادة من الأفكار المبتكرة. يسعدنا دعم المؤسسين بمعرفتنا السوقية والوصول إلى المعدات، لأن الابتكار جزء لا غنى عنه من عملنا.”

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظف وخبير حول العالم. ويقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية وكل مجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات الفنية والمنتجات والخدمات، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. الموقع: www.tuv.com