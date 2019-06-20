تي يو في راينلاند تقدم خدمات الدخول إلى السوق الأوغندي

ترخيص تي يو في راينلاند لإصدار شهادات المطابقة لصادرات المنتجات المتجهة إلى أوغندة

كولون، ألمانيا، 21 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — في شهر أيار/مايو، 2019، حصلت شركة تي يو في راينلاند على الاعتماد من المكتب الوطني الأوغندي للمقاييس حسب نظام الاعتماد الأوغندي. ويعني هذا أن تي يو في راينلاند باتت الآن كجهة معتمده لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة إلى أوغندة من العديد من دول المنشأ. وتدلل شهادات المطابقة على أن المنتجات المستوردة تلبي المعايير والأنظمة ذات الصلة و المطبقة في أوغندة. وبفضل خدمة الوصول إلى السوق هذه، يمكن للمصدرين والمصنعين الساعين إلى التصدير إلى السوق الأوغندي الآن الاعتماد على الدعم الشامل والعالمي من تي يو في راينلاند. وينطبق هذا الاعتماد على مجموعة من فئات الصادرات التي تشمل اللعب والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والأقمشة والسيارات والمنتجات الكيماوية.

يتم تحديد متطلبات المنتج الخاصة بالسلع الموجهة إلى أوغندا حسب أكثر من 1000 من المعايير الأوغندية الملزمة. والهدف الرئيسي لذلك هو حماية المستهلكين في أوغندا من المنتجات منخفضة الجودة، بل وحتى الخطرة.

يقوم خبراء تي يو في راينلاند بتفقد منتجات التصدير في بلدانها الأصلية قبل وصولها إلى مراكز سلطات الحدود والجمارك الأوغندية. ويقول أوفي هالستنباخ، المدير العالمي في تي يو في راينلاند لخدمات التجارة العالمية و التفتيش الحكومي: “مع العجلة السوقية والمنافسة الدولية توجب أن تكون المعالجة الجمركية السريعة والسلسة أمر حيوي للمصنعين. فإن كانت المنتجات لا تلبي معايير معينة أو كانت المستندات المرفقة بالسلع تحتوي على أخطاء، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء إجراءات الاستيراد أو حتى منع استيراد البضائع على الإطلاق. وبالإضافة إلى التحقق من امتثال المنتجات للمعايير المطلوبة، يتحقق خبراء تي يو في راينلاند من نطاق الشحنات وحالتها العامة، بما في ذلك التحقق من مستندات التسليم ومواصفات المنتج فضلا عن التأكد من وجود العلامات والإشارات المطلوبة عليها. ويتم فحص كميات التسليم المحددة في المستندات المرفقة بالشحنات أيضًا مقابل الكمية الفعلية المحملة. وبفضل سنوات خبرتنا العديدة وحضورنا الدولي، يمكن لـ تي يو في راينلاد أن تقدم هذه الخدمة للدخول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم وضمان أن المنتجات جاهزة للتصدير، كما يوضح أوفي هالستنباخ ويقول: “نحن نقوم أيضًا بجميع الاختبارات الضرورية للمنتجات – بما في ذلك تلك التي لم يقم الآخرون بإجرائها – في معامل اختبارات معتمدة و متواجدة حول العالم”

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ونظرة عامة على فئات المنتجات المعتمدة على موقع تي يو في راينلاند التالي: الموقع