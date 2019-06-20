Friday, 21/6/2019 | 1:43 UTC+0
Libyan Newswire

From around the world

Breaking news
ticket title
UNICEF Libya Flash Update: Western Libya Response Update, 03 June – 16 June 2019
From Hand to Hand: The migratory experience of East African refugees and migrants in Libya
131 refugees evacuated out of Libya to Niger, amidst ongoing conflict in Tripoli
Senior Political, Humanitarian Officials Warn of ‘Unimaginable’ Consequences in North-West Syria Unless Critical Players Exert Pressure on Belligerents
Record displacement shows ‘we’re almost unable to make peace’, warns UN refugee agency chief
You are here:  / Arabic / Press Release / تي يو في راينلاند تقدم خدمات الدخول إلى السوق الأوغندي

تي يو في راينلاند تقدم خدمات الدخول إلى السوق الأوغندي

June 21, 2019   

Post by relatedRelated post

ترخيص تي يو في راينلاند لإصدار شهادات المطابقة لصادرات المنتجات المتجهة إلى أوغندة

كولون، ألمانيا، 21 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — في شهر أيار/مايو، 2019، حصلت شركة تي يو في راينلاند على الاعتماد  من المكتب الوطني الأوغندي للمقاييس حسب نظام الاعتماد الأوغندي. ويعني هذا أن تي يو في راينلاند باتت الآن كجهة معتمده لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصدرة إلى أوغندة من العديد من دول المنشأ. وتدلل شهادات المطابقة على أن المنتجات المستوردة تلبي المعايير والأنظمة ذات الصلة و المطبقة في أوغندة. وبفضل خدمة الوصول إلى السوق هذه، يمكن للمصدرين والمصنعين الساعين إلى التصدير إلى السوق الأوغندي الآن الاعتماد على الدعم الشامل والعالمي من تي يو في راينلاند. وينطبق هذا الاعتماد على مجموعة من فئات الصادرات التي تشمل اللعب والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والأقمشة والسيارات والمنتجات الكيماوية.

يتم تحديد متطلبات المنتج الخاصة بالسلع الموجهة إلى أوغندا حسب أكثر من 1000 من المعايير الأوغندية الملزمة. والهدف الرئيسي لذلك هو حماية المستهلكين في أوغندا من المنتجات منخفضة الجودة، بل وحتى الخطرة.
يقوم خبراء تي يو في راينلاند بتفقد منتجات التصدير في بلدانها الأصلية قبل وصولها إلى مراكز سلطات الحدود والجمارك الأوغندية. ويقول أوفي هالستنباخ، المدير العالمي في تي يو في راينلاند لخدمات التجارة العالمية و التفتيش الحكومي: “مع العجلة السوقية والمنافسة الدولية توجب أن تكون المعالجة الجمركية السريعة والسلسة أمر حيوي للمصنعين. فإن كانت المنتجات لا تلبي معايير معينة أو كانت المستندات المرفقة بالسلع تحتوي على أخطاء، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء إجراءات الاستيراد أو حتى منع استيراد البضائع على الإطلاق. وبالإضافة إلى التحقق من امتثال المنتجات للمعايير المطلوبة، يتحقق خبراء تي يو في راينلاند من نطاق الشحنات وحالتها العامة، بما في ذلك التحقق من مستندات التسليم ومواصفات المنتج فضلا عن التأكد من وجود العلامات والإشارات المطلوبة عليها. ويتم فحص كميات التسليم المحددة في المستندات المرفقة بالشحنات أيضًا مقابل الكمية الفعلية المحملة. وبفضل سنوات خبرتنا العديدة وحضورنا الدولي، يمكن لـ تي يو في راينلاد أن تقدم هذه الخدمة للدخول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم وضمان أن المنتجات جاهزة للتصدير، كما يوضح أوفي هالستنباخ ويقول: “نحن نقوم أيضًا بجميع الاختبارات الضرورية للمنتجات – بما في ذلك تلك التي لم يقم الآخرون بإجرائها – في معامل اختبارات معتمدة و متواجدة حول العالم”

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ونظرة عامة على فئات المنتجات المعتمدة على موقع تي يو في  راينلاند التالي: الموقع

 

 

 

 

Tags:
-->
   
   

We share news on our website despite being worried about its size, means that we do not differentiate in news whether it is a small or any big news. Each news that is affecting people’s lives has to be published and discussed in different forums. With this state of mind, we share news on our website, because our ultimate goal is to witness that concerned authorities taking notice of the issue which has been raised in the shape of news on our website.

Read More!

Contact Us

Email: info@libyannewswire.com

Monthly Archives