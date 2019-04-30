تي يو في راينلاند الشرق الأوسط تكمل معلما رئيسيا في تطوير البنية التحتية للشركة السعودية للسكك الحديدية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أكملت شركة تي يو في راينلاند الشرق الأوسط، وهي شركة تم تسجيلها في المملكة العربية السعودية وحصلت على الموافقة فيها من قبل هيئة النقل العام في المملكة ككيان مستقل قادر، معلما رئيسيا مهما لها كمؤسسة اختبار وتفتيش وترخيص عالمية.

ومنذ تأمين عقدها الأول مع الشركة السعودية للسكك الحديدية في العام 2011، لعبت تي يو في راينلاند دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المملكة.

عملت تي يو في راينلاند الشرق الأوسط إلى جانب الشركة السعودية للسكك الحديدية في كل مرحلة من مراحل تطوير شبكة السكك الحديدية الخاصة بالشركة، والتي تعتبر جزءا هاما من البنية التحتية للسكك الحديدية التي تخدم منطقة مجلس التعاون الخليجي والتي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان.

يمثل تقديم شهادة الكيان المستقل القادر من قِبل تي يو في راينلاند الشرق الأوسط القبول الرسمي من قبل هيئة النقل العام للتنفيذ الكامل لنظام الإشارات ERTMS — ETCS المستوى 2.

قدم السيد ستيفان ريفرين – كبير مستشاري ومدير مشروع تي يو في راينلاند الشرق الأوسط للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديد، الدكتور بشار المالك، شهادة الكيان المستقل القادر وخطاب الضمان في حفل أقيم في مقر اللشركة السعودية للسكك الحديد في الرياض.

وقال السيد ريفرين: “أود أن أهنئ وأشكر مختلف الأفراد والإدارات في الشركة السعودية للسكك الحديدية على تعاونهم ودعمهم في هذه العملية على مدار السنوات الأربع الماضية. هذا إنجاز مهم على مستوى العالم في صناعة السكك الحديدية لأنه يعني، حسب بيانات الاتحاد الدولي للسكك الحديد، أن شبكة الشركة السعودية للسكك الحديدية التي يبلغ طولها 2400 كيلومتر، أصبحت أطول خط سكة حديد منفرد في العالم، وهي شبكة سكة حديدية تعمل بنظام إشارات ETCS، مختلطة لتوفير خدمات الركاب والشحن.

وقد صدق فريق السكك الحديد التابع لتي يو في راينلاند الشرق الأوسط مؤخرًا على خط سكة حديد الشمال الجنوب الخاص بالشركة السعودية للسكك الحديد، التي تشغل قطارات الركاب ETCS من المستوى الثاني المزودة من قبل شركة سي أيه أف، بالإضافة إلى قاطرات الشحن التي قدمتها شركة إي أم دي، لنقل المعادن والبضائع. وقدمت شركة تيلس ترانسبورت نظام الإشارات للشبكة.

وقال روبن زوكو مدير قسم التنقل – السكك الحديد لتي يو في راينلاند الشرق الأوسط: “تتمتع تي يو في راينلاند بخبرة راسخة ومعترف بها في التقييمات المتعلقة ببرنامج الكيانات المستقلة القادرة لمديري البنية التحتية للسكك الحديدية ومؤسسات التشغيل والصيانة، على مستوى العالم وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص.”

وأضاف: “بصفتنا مزودًا لخدمات التصديق على سلامة السكك الحديدية، نحن فخورون بأننا لعبنا دورًا مهمًا في عملية ضمان هذه الشبكة الواسعة ونتطلع إلى المشاركة في التطوير المستقبلي لأحد عملائنا الرئيسيين في المملكة العربية السعودية.”

نبذة عن تي يو في رينلاند

تي يو في راينلاند هي واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في خدمات الاختبار المستقلة تتمتع بخبرة 145 سنة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 حول العالم. ويولد هؤلاء عائدات سنوية تقرب من 2 مليار يورو. ويمثل الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com

نبذة عن الشركة السعودية للسكك الحديدية

كشركة رائدة في سوق النقل بالسكك الحديدية، تلبي الشركة السعودية للسكك الحديدية متطلبات السوق من خلال تقديم أفضل خدمات السكك الحديدية المتطورة التي تشمل نقل الركاب والشحن والمعادن وخدمات النقل العابر محلياً، وفي المستقبل بين الدول المجاورة. تربط شبكة السكك الحديدية السعودية عددًا من المدن والمناطق المجاورة والقرى في المملكة مما سيؤدي إلى تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وفي المستقبل، سيساعد ذلك أيضًا على إنشاء صناعات متطورة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة على: www.sar.com.sa.