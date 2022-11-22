‫تي سي إل تلهم العالم لمتابعة العظمة والاستمتاع بكل لحظة من أفضل موسم رياضي على الإطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 تشرين الثاني/نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — تقدم تي سي إل تجارب مشاهدة غامرة وفرصًا مثيرة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط للتواصل مع سفراء العلامة التجارية خلال أكبر حدث كروي في العالم.

يستعد الملايين من عشاق الرياضة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لبدء أكبر حدث لكرة القدم في العالم في 20 نوفمبر. باعتبارها اللاعب المهيمن في صناعة التلفزيون العالمية وداعم رياضي منذ فترة طويلة، تتطلع تي سي إال إلى تعزيز المشجعين، وتجربة الحدث المليء بالإثارة والعظمة الملهمة. لا تمتلك تي سي إل مجموعة فائزة من تلفزيونات QLED LED الصغيرة التي توفر تجارب مشاهدة مذهلة للمشجعين الذين يشاهدون في المنزل فحسب، بل ستطرح أيضا مجموعة من الأنشطة المثيرة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء المناطق من خلال أكبر “مهرجان لكرة القدم” في العالم.

تجربة مشاهدة متميزة “على جانب الملعب”

تكرس تي سي إل نفسها لتقنية Mini LED منذ عام 2018، وتقدم سلسلة تي سي إل التلفزيونية لعام 2022 مجموعة واسعة جدًا من أجهزة التلفزيون من الطرازات الأساسية إلى الطرازات الرائدة لتحقيق أقصى قدر من الاستمتاع بالمشاهدة. يوفر الجيل الأحدث من تقنية Mini LED من تي سي إل مشاهدة غامرة من المستوى التالي مع تباين عال وسطوع محسن ومظهر جانبي فائق النحافة والعديد من مناطق التعتيم المحلية. مع التحكم في الضوء بدقة فائقة 16 بت، تضمن تقنية Mini LED من تي سي إل ألوانًا أكثر ثراء وتفاصيل أكثر واقعية في الغرف المظلمة أو ضوء النهار الأكثر سطوعًا. وفي الوقت نفسه، تضمن تقنية الإضاءة الخلفية المصغرة LED من تي سي إل ومعدل التحديث العالي الذي يصل إلى 144 هرتز أن تكون الكائنات سريعة الحركة أكثر وضوحًا ونقاءً على الشاشة. والنتيجة هي جودة صورة استثنائية تضع المشاهدين في منتصف الحدث لجعلهم يشعرون وكأنهم بجانب الملعب لحفلة كرة القدم العالمية.

للحصول على تجربة مسرح منزلي مثالية، تشتمل مجموعة XL من شاشات التلفزيون الكبيرة على شاشات 85 بوصة وتلفزيون QLED TCL مقاس 98 بوصة، والذي يتميز بتقنية Quantum Dot الملونة. كما توفر أحدث تلفزيونات الفئة C من تي سي إل جودة صور فائقة وتشمل تلفزيون EISA Premium 4K Mini LED C835 الشامل، مع Dolby Atmos للحصول على صوت غامر.

انضم إلى حمى كرة القدم مع سفراء العلامة التجارية تي سي إل

قبل الحدث، اصطفت تي سي إل مع فريق كبير من سفراء العلامة التجارية لكرة القدم تي سي إل 2022: الدولي الإنجليزي فيل فودن والدولي الإسباني بدري ورودريغو البرازيلي ورافائيل فاران من فرنسا. وبينما تتنافس فرقهم الوطنية من أجل الحصول على مكان في النهائي، سيكون نجوم كرة القدم الأربعة جزءًا مهمًا من حملات تي سي إل العالمية عبر الإنترنت خلال حدث كرة القدم. يتمتع لاعبو كرة القدم من الدرجة الأولى في تي سي إل بشعبية هائلة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وينتظر المشجعون في جميع أنحاء الشرق الأوسط بفارغ الصبر بدء الانطلاقة.

تدعو تي سي إل المشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لمتابعة وتشجيع سفيرهم المفضل، ومشاركة شغفهم بكرة القدم وتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة كرة قدم.

وفي الفترة من 18إلى 28 نوفمبر، ستطرح تي سي إل سلسلة من العروض الترويجية المنبثقة في دبي والرياض حيث يمكن للجماهير الالتقاء في أجواء كرنفالية وتبادل خبرات كرة القدم واللعب والفوز.

ترقبوا معرفة المزيد عن أنشطة تي سي إل عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، واستعد لتشجيع فريقك المفضل ولاعبيك وسفراء العلامة التجارية تي سي إل والاحتفال بكل هدف من أهداف هذا الحدث الرياضي العالمي المذهل.

عن تي سي أل إلكترونيكس

تي سي أل إليكترونيكس كود السهم ( ‎1070.HK ) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية. تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لشركة تي سي إل في https://www.tcl.com .

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