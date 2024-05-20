‫‫تيليكومينغ تنضم إلى معرض عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – EQS Newswire – 20 مايو 2024 – ستشارك شركة تيليكومينغ، وهي شركة تقنية رياضية متخصصة في تطوير وتوزيع تجارب الهاتف المحمول للرياضة والترفيه، للعام الثاني على التوالي في معرض عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2024 المقرر عقده في 28-29 مايو. وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة من خلال الشراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول لتقديم الخدمات الرقمية لعشاق الرياضة.

وسيضم هذا الحدث العالمي، الذي يركز على الابتكار والاتصال والتكنولوجيا، شركة تيليكومينغ في سلسلة من المناقشات جنبًا إلى جنب مع الشخصيات الرئيسية في صناعة الترفيه عبر الهاتف المحمول. ستناقش باتريشيا بيرو، المديرة التنفيذية للاستراتيجية في شركة تيليكومينغ، تجربتها في الحلول القائمة على التكنولوجيا لتحقيق الدخل من الترفيه عبر الهاتف المحمول. وستركز على قطاع الرياضة وتستكشف كيف تعمل خدمة الفوترة المباشرة لمشغل شبكة الهاتف المحمول (DCB) على دفع نمو اقتصاد الهاتف المحمول بالتعاون مع شركات الاتصالات عبر لوحتين محوريتين. وتسلط مشاركة تيليكومينغ الضوء على أهمية هذا الحدث الذي يجمع قادة الصناعة وخبرائها لمناقشة التطورات والتحديات في مجال تقنيات الهاتف المحمول في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يوضح علي كارا عثمان، مدير شركة تيليكومينغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “يسعدنا العودة إلى عالم الاتصالات في الشرق الأوسط، لأن المنطقة تعتبر سوقًا ديناميكيةً بشكل جوهري مع تزايد الاهتمام بالرياضة والاستهلاك الرقمي. وإن شركة تيليكومينغ تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون الوثيق مع مشغلي الاتصالات.”

نبذة حول شركة تيليكومينغ

تيليكومينغ هي شركة تكنولوجيا رياضية متخصصة في تطوير وتوزيع تجارب الهاتف المحمول للرياضة والترفيه. تقوم الشركة بنشر تقنيات تحقيق الدخل بالشراكة مع شركات الاتصالات منذ عام 2008. وتنتشر أعمال تيليكومينغ حاليًا في 18 دولة. وتشمل محفظتها التراخيص الرسمية لأندية كرة القدم الرائدة في أوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى المسابقات الرئيسية لـ 12 تخصصًا رياضيًا. وتعد الشركة رائدة في اقتصاد المحتوى الرقمي منذ تأسيسها، وقد اعترفت بورصة لندن بالشركة باعتبارها واحدة من أكثر المنظمات إلهامًا في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من أسرع الشركات نموًا في أوروبا، وفقًا لتصنيف 5000 inc. لدى مورنينج ستار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.Telecoming.com