تيكسان تحتفل بعامها الخامس والعشرين في منطقة كابادوكيا مع شركائها التجاريين

شريك الحلول الموثوقة في الإمداد المستمر للطاقة دون انقطاع طوال 25 عامًا

اسطنبول، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2019 /PRNewswire/ — احتفلت تيكسان “Teksan”، الاسم الموثوق في منتجات الإمداد المستمر للطاقة دون انقطاع مع حلولها المبتكرة، بعامها الخامس والعشرين في الصناعة بمنطقة كابادوكيا بمشاركة شركائها التجاريين وموظفيها. وكانت الشركة قد دخلت إلى هذه الصناعة في عام 1994 مع مجموعة مولدات الديزل وصارت الشركة في عامها الخامس والعشرين بمثابة شركة عالمية تقدم حلولاً في العديد من المجالات المختلفة التي تتراوح من أنظمة الطاقة الهجينة إلى التوليد المشترك للطاقة وتوليد الطاقة من الغاز الحيوي. وتتميز الشركة بتصميمات المشروع المصممة خصيصًا والخدمات التي محورها العميل، وتصدر الشركة منتجاتها إلى 136 دولة.

وتستهدف تيكسان تحقيق إيرادات تصل إلى 500 مليون يورو والوصول بعدد الموظفين إلى 1,000 موظف بحلول 2028.

وبهذه المناسبة، أشار إيبرو عطا تونجار “Ebru Ata Tuncar” عضو مجلس إدارة تيكسان جينيريتور “Teksan Generator” المسئول عن التسويق إلى أنه نظرًا لأن الشركة محلية بنسبة 100% ونمت باستخدام مواردها الخاصة، صارت تيكسان شركة عالمية تصدر منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة في عامها الخامس والعشرين وذلك بفضل جميع موظفيها والشركاء التجاريين المساهمين في هذا النجاح.

ومن خلال إشارته إلى استهدافه الوصول بحجم الإيرادات إلى 500 مليون يورو و1000 موظف في رؤية الشركة لعام 2028، صرح إيبرو عطا تونجار قائلاً: “منذ تأسيس الشركة في عام 1994 بواسطة رئيس مجلس الإدارة أوزديمير عطا “Özdemir Ata” والمؤسس الراحل عبد القادر تيكسان “Abdulkadir Teksan”، تتخذ الشركة خطوات بعد الجيل الثاني عندما تولى إدارة الشركة عائلات عطا، وباشغمزلر “Başeğmezler”، وتيكسان. ورأينا جميعًا نمو تيكسان. حيث شهدنا مفاهيم الجودة والثقة والابتكار التي تشكل الحمض النووي لشركتنا وهي القوة المحركة لنمو الشركة. وتعد تيكسان بمثابة عائلة كبيرة مع موظفيها، وشركائها التجاريين، والعملاء. ووصلت سعة الإنتاج السنوي للشركة إلى 15,000 وحدة في مصانعنا بإسطنبول وقوجه إيلي ووصل عدد العاملين بالشركة إلى 700 فرد. ولم يزل منهج مؤسسينا الذي قوامه الإنسان يقودنا في جميع أعمالنا. ويعد تنمية الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل هو الشاغل الذي توليه الشركة أهمية بالغة. وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتوقع أن ننهي عامنا الخامس والعشرين بتحقيق إيرادات تصل إلى 100 مليون يورو. وحددنا هدفنا طبقًا لرؤية 2028 الخاصة بنا أن نصل بعدد الموظفين إلى 1,000 موظف ونحقق إيرادات تصل إلى 500 مليون يورو. ومع خبراتنا في المشروعات الكبرى التي ننفذها في تركيا وخارجها ومع الثقة في علامة تيكسان التجارية لن يكون من الصعب تلبية هذه الأهداف”.

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