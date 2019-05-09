تونغسرام تعزز أواصر التعاون مع مالكها السابق جنرال إلكتريك في مجال صناعي جديد

بودابست، المجر، 9 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت تونغسرام “Tungsram” عن ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 1,5 مليون دولار لإنشاء ورشة جديدة في مصنع كيسفاردا “Kisvárda” في المجر لصيانة مكونات محركات الطائرات لصالح شركة جنرال إلكتريك للطيران “GE Aviation”. وكانت تونغسرام، ضمن إطار برنامج موردي جنرال إلكتريك، قد حازت على فرصة التوسع في شبكة توريدها مع جنرال إلكتريك في المجر.

وبهذه المناسبة، صرح إندري أسيلان “Endre Ascsillán”، نائب رئيس جنرال إلكتريك المجر “GE Hungary”: “نحتاج إلى قطاع قوي وتنافسي للشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض دعم بنيتنا التحتية ومشروعاتنا الصناعية في جميع أنحاء العالم، ومن ثم، أولينا تركيزًا كبيرًا إزاء مبادرة تطوير شبكة موردينا في المنطقة”. كما يضيف، “ويسعدنا رؤية اندماج تونغسرام السريع والفعال ضمن سلسلة توريد جنرال إلكتريك من خلال تحويل وتحديث عملياتها القائمة بالفعل وكذلك من خلال توفير إمكانات جديدة في كيسفاردا”.

وشهدت العلامة التجارية – التي ظهرت قبل 123 عامًا – ميلادًا جديدًا بعد بيع أعمال جنرال إلكتريك للإضاءة “GE Lighting” في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وتركيا، وكذلك تجارة السيارات العالمية، إلى مجموعة تونغسرام، التي يسيطر عليها يورغ باور “Joerg Bauer” المسئول التنفيذي السابق بجنرال إلكتريك.

وتعد تونغسرام حاليًا أحد أكبر موردي جنرال إلكتريك في المجر، حيث تشكل أعمال جنرال إلكتريك حاليًا نحو 25% من إيرادات مجموعة تونغسرام.

وتعتزم الشركة حاليًا استثمار 1,5 مليون دولار في إنشاء ورشة جديدة في مصنع كيسفاردا بالمجر لصيانة أجزاء محركات الطائرات لصالح شركة جنرال إلكتريك للطيران. وفي ظل التعاون الوثيق على مدار الـ 12 شهرًا المنقضية، نالت تونغسرام، ومن خلال الاستفادة من إطار جنرال إلكتريك لبرنامج تطوير الموردين، فرصة التوسع في أعمالها مع جنرال إلكتريك لتصير موردًا كذلك لجنرال إلكتريك للطيران.

ولتلبية الاشتراطات الصناعية المتعلقة بهذا النشاط الجديد، ستخضع تونغسرام للتدقيق من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) وكذلك إدارة الطيران الاتحادي (FAA) في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، صرح يورغ باور، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تونغسرام قائلاً: “هذه خطوة كبيرة لتونغسرام”. ويضيف، “سيسمح لنا التعاون مع كيسفاردا بالدخول إلى صناعة جديدة متطورة. كما أثبت ذلك نجاح استراتيجيتنا في تعزيز إمكانات سلسلة التوريد الخاصة بتونغسرام بمشاركة قادة السوق، مثل جنرال إلكتريك للطيران وجنرال إلكتريك للطاقة، وبالتالي إنشاء ركائز جديدة وصلبة إلى جانب أنشطتنا الرئيسية في مجال الإضاءة”.

وأضاف كيسي أوت “Casey Ott” عضو مجلس الإدارة المنتدب في جنرال إلكتريك للطيران المجر كيه إف تي “GE Aviation Hungary Kft”، “لدى جنرال إلكتريك للطيران محفظة سريعة النمو من منتجات المحركات التجارية، وجميعها تتسم بدورة حياة طويلة – ومن ثم تعد حاجتنا لإمكانات الإصلاح والصيانة العالمية بمثابة أولوية، وهو العامل الرئيسي وراء تعاوننا مع تونغسرام”.

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