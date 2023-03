‫تومي تكشف الستار عن إبداعاتها القادمة من خلال مجموعة فوياجير (Voyageur) المُعاد تصورها بمشاركة رينيه راب

دبي الامارات العربية المتحدة – 15 مارس 2023 – تحتفل تومي – العلامة التجارية الرائدة في مجال منتجات السفر والحياة العصرية – بمجموعتها الشهيرة فوياجير (Voyageur) مع أحدث حملاتها ” ” Unpack Tomorrowمن بطولة المغنية ومؤلفة الأغاني والممثلة رينيه راب.



رينيه راب تحمل حقيبة اليد المتوسطة فاليتا (Valetta) من مجموعة فوياجير (Voyageur)

تقدم الحملة التي أخرجها المخرج تود تورسو نظرة مقرّبة وشخصية على الرحلة متعددة الأوجه لرينيه، وتبرز أهمية منتجات السفر الموثوق بها في عالم حافل بالمجهول، مع مواصلة تصدر تومي لحركة السفر “التجوالي”. تسلط مقاطع الفيديو الخاصة بالممثلة الغنائية رينيه راب، بطلة المسرحية الغنائية mean Girlsو مسلسل Sex Lives of College Girls: الضوء على الطريقة التي تحمل فيها النجمة الشابة منتجات تومي معها في شتى مراحل مهنتها. تعرض أفلام رينيه الإصدار الجديد من مجموعة فوياجير (Voyageur) النسائية المحببة من تومي، حيث تفخر تومي بتقديم مواد مُعاد تدويرها في تصاميمها الأساسية.

تجسّد مجموعة فوياجير (Voyageur) لربيع 2023 جماليات المجموعة الأصلية الانسيابية المميزة وتعيد تقديمها عبر أشكال وأحجام عصرية تناسب كل امرأة محترفة أنيقة. تتصدر الاستدامة المشهد أيضًا من خلال مكونات مُعاد تدويرها بالإضافة إلى متانة مُعززة وميزات تنظيمية جديدة تسهّل حمل الحقائب. يفيض الربيع بألوان موسمية جديدة في مجموعة فوياجير (Voyageur) مثل الأرجواني الفاتح، والرمادي الضبابي، والأخضر الباهت، ونقشات “Swallowtail” متعددة الألوان.

الحقائب من اليسار إلى اليمين: حقيبة اليد الكبيرة فاليتا (Valetta) من مجموعة فوياجير من تومي باللون الأسود البرونزي

حقيبة اليد الصغيرة فاليتا (Valetta) من مجموعة فوياجير من تومي بنقشة “Swallowtail”

حقيبة كروس بودي للارتداء عبر الجسم أديلايد هوبو (Adelaide Hobo) من مجموعة فوياجير من تومي باللون الرمادي الضبابي

حقيبة الخصر الصغيرة لوها (Loha) من مجموعة فوياجير من

تركّز تصاميم تومي الجديدة على تعددية الاستخدامات والميزات العمليّة ويبرز ذلك من خلال الموديلات الأساسية المصنوعة من مواد نايلون عصرية. تتضمن هذه التصاميم حقيبة اليد فاليتا (Valetta)، المتوفرة في ثلاثة أحجام، فضلًا عن حقيبة الكروس بودي المواكبة للموضة أديلايد هوبو (Adelaide Hobo) وحقيبة الخصر الصغيرة لوها (Loha) المتوفرة بالألوان الأرجواني الفاتح، والرمادي الضبابي، والأخضر الباهت، والأسود، ونقشات “Swallowprint”.

من اليسار إلى اليمين: حقيبة سلينج قابلة للحمل على الصدر أو الظهر كيلين (Kileen) من مجموعة فوياجير من تومي باللون الأرجواني الفاتح المتدرج

حقيبة الظهر سيلينا (Celina) من مجموعة فوياجير من تومي باللون الأرجواني الفاتح

حقيبة الظهر /حقيبة دوفيل مالتا (Malta) من مجموعة فوياجير من تومي باللون الأسود البرونزي

بالإضافة إلى حقيبة الظهر سيلينا (Celina) المُعاد تصميمها، تقدّم المجموعة عدد من التصاميم الجديدة العصرية مثل حقيبة الظهر/ دوفيل مالتا (Malta) والحقيبة السلينج القابلة للحمل على الصدر أو الظهر كيلين (Kileen)، وجميعها تتضمن مزايا مفيدة مثل البطانة المقاومة للماء والأحزمة لحمل حصيرة اليوغا. من العناصر التصميمية الأخرى التي تتضمنها المجموعة الأكسسوارات المعدنية العصرية، والزخارف الجلدية المحببة الراقية، وملحقات تومي+ المضافة من الخارج والداخل على كل قطعة، والحليات الجلدية المبتكرة المتداخلة والقابلة للفصل.

من اليسار إلى اليمين: محفظة صغيرة موديلار (Modular) من تومي+ باللون الأحمر الناري

محفظة شارم (Charm) صغيرة من تومي+ بنقشة (Swallowtail)

حقيبة منظمة صغيرة من تومي+ باللون الأخضر الباهت

تكتمل المجموعة بالملحقات والمنتجات الجلدية الصغيرة للحفاظ على حقائب فوياجير (Voyageur) النسائية منظمة في كل وقت. يمكن تعزيز كل قطعة بملحقات تومي+ مثل محفظة تشارم (Charm)، والحقيبة المنظمة الصغيرة، والمحفظة الملحقة موديلار (Modular)، التي توفر إمكانية العثور على الأشياء الصغيرة بطريقة سريعة. ثمة ثلاثة تصاميم مبتكرة من حقائب سفر مجموعة 19 ديجري (19 Degree) بالألوان الموسمية الأرجواني الفاتح، والأخضر الباهت، والمرجاني لكي تتماشى بشكل مثالي مع طرز مجموعة فوياجير (Voyageur) من أجل راحة لا تُضاهى خلال رحلتها.

عن تومي

تبتكر تومي منذ عام 1975 منتجات أساسية عالمية خاصة بالأعمال وتناسب السفر وعالية الأداء وفاخرة مصممة لتطوير كافة جوانب الحياة أثناء التنقل، وتيسير ذلك، وإضفاء لمسة جمالية عليه. نمزج بين الوظائف المثالية وروح الإبداع، ونحن ملتزمون بتعزيز الرحلات بوصفنا شريك مدى الحياة للمتنقلين والصانعين الذين يسعون وراء شغفهم. يتم بيع العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة عبر ما يقرب من 2000 نقطة بيع.

