تواصل استثمار شركة تانلا في منصات التواصل يعود بنتائج باهرة للشركة في الربع الثالث من العام الماضي

حيدرأباد، الهند, 7 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ –أعلنت شركة تانلا للمنصات المحدودة اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الذي سبقه.

مقاييس رئيسية

بلغت الإيرادات 654.1 كرور روبية، مرتفعة بنسبة 21٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الدين 126.9 كرور روبية، بزيادة 99٪

بلغ صافي الربح 93.5 كرور روبية، ارتفاعًا من 0.7 كرور روبية

بلغت قيمة النقد والنقد المعادل 449.3 كرور روبية، ارتفاعًا من 204.8 كرور روبية، وبلغ العائد على السهم 6.87 روبية، ارتفاعًا من 0.05 روبية.

وقال عدي ريدي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تانلا للمنصات المحدودة، “تُظهر النتائج الفصلية عمق قدرات تانلا في مجال المنصات والاتصالات التجارية. وقد أدى تركيزنا الثابت، والاستثمار في المنصات والمنتجات والأفراد ونجاح العملاء والعلامة التجارية إلى نشر أفضل أداء ربع سنوي لنا حتى الآن. نظرًا لأن مركزنا في السوق أقوى من أي وقت مضى، فنحن ملتزمون بقرارنا توسيع بصمتنا العالمية في أعمال منصات الاتصال كخدمة.”

“تروبلوك، منصة الدي أل تي التي أنشئت لفرض سلطة تنظيم الاتصالات الهندية، شهدت اعتمادًا هائلًا عبر المؤسسات والمسوقين عبر الهاتف وشركات الاتصالات. حتى الآن، قمنا بإضافة أكثر من 34000 شركة جديدة. تم إطلاق تروبلوك تجاريًا في شهر أيلول/سبتمبر فقط، وهي تعالج الآن أكثر من 70٪ من حركة المرور A2P (بين التطبيق والشخص) في الهند، حيث تجاوزت مليار تفاعل في يوم واحد الشهر الماضي. عززت تروبلوك بشكل كبير إيرادات تانلا في الربع الثالث.

لم يعد أمان البيانات وخصوصية البيانات وإمكانية تتبع البصمة الرقمية مجرد متطلبات امتثال، بل ظهرت سريعًا كمصدر محتمل للميزة التنافسية وبالتالي أصبحت أولوية إستراتيجية للشركات. منصة وايزلي Wisely، وهي أحدث عروضنا التي تم إطلاقها في كانون الثاني/يناير تضمن ألا يتم المساس بأمن بيانات المستخدمين النهائيين وخصوصية البيانات عند إرسال واستقبال الاتصالات التجارية. وايزلي في طريقها إلى “تسويق منصة الاتصال كخدمة على غرار شركة خدمات أوبر.”

المؤشرات المالية

حققت الشركة المزودة الأكبر لمنصات اتصال كخدمة في الهند أكبر إيرادات في الربع الثالث.

على أساس سنوي، نمت الإيرادات بنسبة 21٪ لتصل إلى 654.1 كرور روبية، وهي تمثل أكثر من ثلث الإيرادات السنوية للعام الماضي. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الدين بنسبة 99٪ لتصل إلى 126.9 كرور روبية لنفس الفترة، متجاوزة 100 كرور روبية للمرة الأولى. سجلت الشركة أعلى صافي ربح على الإطلاق بقيمة 93.5 كرور روبية.

بلغت الأرباح قبل تحويل خصم الفوائد والضرائب واستهلاك الدين إلى نقد 78 ٪ وكان النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية

225.2 كرور روبية للربع الثالث. لا تزال تانلا وجميع الشركات التابعة لها من دون ديون.

ملامح الأعمال

كان نمو تانلا في الأعمال لهذا الربع مدفوعًا باكتساب 81 فرصة عملاء جيدة. هذه الصفقات الجديدة يمكن أن تزيد الإيرادات السنوية بمقدار 90 كرور روبية.

في أوائل شهر كانون الثاني/يناير، وصلت تانلا أيضًا مفصلا مهما في أعمال المنصات عبر إطلاق منصة وايزلي، وهي منصة الاتصال كخدمة يدعم بلوكتشين، تم تصميم المنصة وهندستها من قبل مايكروسوفت. بصفتها سوقًا فريدًا للمؤسسات والموردين، تقدم وايزلي شبكة عالمية شاملة توفر تجارب اتصال خاصة وآمنة وموثوقة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة تكنولوجيا هندية منصة ابتكارية للتبني العالمي.

الحصول على اشتراكات شركات جديدة

· جاءت أرباح شركة تانلا الجديدة من ثمانية قطاعات في هذا الربع. وقد استحوذت البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وتجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية على أكثر من 50٪ من مكاسب اشتراكات الشركات الجديدة.

· يتصدر قطاع السلع الاستهلاكية والسيارات والاتصالات والترفيه و قطاع الصيرفة والخدمات المالية والتأمين قائمة مكونة من 6،278 شركة مسجلة في تروبلوك في الربع الثالث وحده.

الاستجابة لـكوفيد-19

خلال هذه الفترات العصيبة، ركزنا على الحفاظ على سلامة موظفينا، وتشجيعهم على العمل من المنزل من خلال تزويدهم بالتكنولوجيا والبنية التحتية المناسبة. حتى أثناء عملنا عن بُعد، تأكدنا من تلبية احتياجات عملائنا وشركائنا دائمًا وبقاء الجميع مشاركين وصحيين ومنتجين في بيئة عملهم الجديدة.

حول تانلا:

تعمل شركة تانلا للمنصات المحدودة (NSE: TANLA؛ BSE: 532790) على تغيير طريقة تعاون العالم وتواصله من خلال الحلول المبتكرة لمنصات الاتصال كخدمة. وإذ تأسست في العام 1999، كانت تانلا أول شركة تقوم بتطوير ونشر خدمات A2P SMSC في الهند. اليوم، باعتبارها واحدة من أكبر مشغلي منصات الاتصال كخدمة في العالم، تقوم تانلا بمعالجة أكثر من 800 مليار تفاعل سنويًا وتقوم بمعالجة حوالي 70٪ من حركة مرور رسائل SMS A2P في الهند من خلال منصة تروبلوك ، مما يجعلها أكبر حالة استخدام لـ بلوكتشين في العالم. تلامس تانلا حياة أكثر من مليار شخص، حاملة رسائل مهمة تلبي احتياجات أكبر الشركات في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة تانلا للمنصات المحدودة في حيدر أباد بالهند وتقوم بتوسيع وجودها على مستوى العالم.

الربح والخسارة الموحدة (غير مدقق): روبية بمئات الآلاف تفاصيل الربع الثالث، العام المالي 21 الربع الثالث، العام المالي 21 الربع الثاني، العام المالي 21 1. العائدات من العمليات 65,411.2 58,324.7 53,903.9 2. عائدات أخرى 242.5 474.5 222.7 3. العائدات الكلية (1 +2) 65,653.8 58,799.1 54,126.6 4. النفقات كلفة الخدمة 49,296.8 44,891.7 43,510.6 كلفة منافع الموظفين 2,003.5 2,283.3 1,826.4 كلفة الاستهلاك 892.1 992.3 7,083.9 كلفة الاتصال 286.4 280.8 203.8 الكلفة المالية 17.4 8.9 183.9 نفقات أخرى 1,136.3 1,115.7 1,994.2 النفقات الكلية (4) 53,632.5 49,572.6 54,802.7 5. الأرباح قبل الضرائب (3-4) 12,021.3 9,226.5 [676.2] 6. الكلفة الضريبية: الضريبة الحالية 1,680.4 1,053.2 [464.7] ضرائب الفترة السابقة/مات ائتمان – – 30.6 الضرائب المؤجلة 988.9 26.0 [310.2] 7. الأرباح للعام (5-6) 9,351.9 8,147.3 68.2 8. عائدات شاملة أخرى [173.0] [330.5] 51.1 9. عائدات شاملة أخرى للفترة (7+8) 9,178.9 7,816.8 119.3 10. العائدات للسهم الواحد (بالروبية الجديدة) أساسي ومخفف (غير سنوي) 6.87 5.85 0.05