تنصيب مايندتري شريكًا لبرنامج مايكروسوفت كوبرنيتس سيرفس

تقدير الإمكانات الداعمة لتحديث التطبيق لعملاء الشركة

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 18 يوليو / تموز، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية والتحول الرقمي، عن نيل الشركة وضع شريك مفضل في إطار برنامج مايكروسوفت أزور كوبرنيتس سيرفس “Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)”. وتعرض مايندتري لعملائها من الشركات خبرات متخصصة وتجارب مع أعمال العملاء واسعة النطاق في إطار منظومة تحديث المصدر المفتوح. ويعد برنامج مايكروسوفت أزور كوبرنيتس جزءًا من مظلة شركاء أزور المتخصصين “Azure Advanced Specialization Partner” التي أعلن عنها في إنسباير.

ويعد كوبرنيتس منصة مفتوحة المصدر لإدارة أعباء العمل والخدمات المضغوطة. وييسر برنامج AKS تنفيذ مجموعة كوبرنيتس مدارة في برنامج أزور، ويتيح التعامل مع المهام الحساسة مثل المراقبة والصيانة. وتولي المؤسسات أهمية متزايدة نحو استكشاف الحاويات ومنصة كوبرنيتس للتطبيقات الخاصة بالسحابة وتحديث التطبيق. ومع ذلك، يمثل استعراض هذه المنتجات تحديًا لأغلب الشركات، خاصة تنفيذ الحل والارتقاء به عبر المؤسسة.

وبهذه المناسبة، يشير سريدار بهاغافاثيسواران “Sreedhar Bhagavatheeswaran”، نائب المدير التنفيذي ورئيس قسم الأعمال الرقمية العالمية في مايندتري، قائلاً: “يدرك عملاء مؤسستنا أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم من خلال التحديث الرئيسي. ويستلزم ذلك تطوير نموذج لإدارة المنتج يتم تصميمه على أفضل وجه في منهج نموذجي يعتمد على الخدمات متناهية الصغر ويستفيد من خدمات تنظيم الحاوية التي توفرها خدمة أزور كوبرنيتس”. ويضيف، “وبصفتنا شريكًا ذهبيًا لمايكروسوفت، نتمتع بخلفية شاملة في خدمات أزور ويسمح لنا هذا التكريم بالتوسع في عروضنا نحو المزيد من الشركات التي تدعمها الخدمات التي تمكنها المنصة مثل سحابة مينيموم فيابل “Minimum Viable Cloud” ببرنامج أزور”.

وكانت مايكروسوفت قد ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية لحاوية التطبيق بهدف زيادة قابلية التوسع والمرونة بالنظر إلى التنفيذ السريع للحاويات ومنصة كوبرنيتس في إطار التطبيقات التي تعتمد على السحابة وتحديث التطبيق. ويحتاج الشركاء العاملون مع AKS إلى بلورة فهم واضح لتحولات النظام الرئيسية بالإضافة إلى التخصص لضمان تحقيق مخرجات ناجحة. كما يتمتع الشركاء كذلك بخلفية قوية في التخطيط المستمر، والتميز في التنفيذ، والحوكمة القوية، وإدارة التغيير الفعال. ومن جانبها، تتمتع مايندتري بخبرات عميقة في هذه الجواب عبر صناعات متعددة، بما في ذلك، السياحة العالمية، والضيافة، والتأمين، والتصنيع، والتجزئة، والمالية.

وبدوره أشار غابي مونروي “Gabe Monroy”، مدير المشروع الرئيسي للحاويات في مايكروسوفت أزور، “يمثل تحديث التطبيق مبادرة مهمة لمايكروسوفت واختار العديد من العملاء خدمة أزور كوبرنيتس سيرفس لتحقيق أهدافهم”. كما يضيف، “وبينما تقدم AKS حلاً رائعًا لاستضافة السحابة، يستلزم النجاح في تحديث التطبيق وجود شركاء متمرسين في التحول الرقمي، ومنظومة المصدر المفتوح، وجميع الأمور الخاصة بمايكروسوفت. ولم تزل مايندتري تثبت أنها شريك قوي مع التزامها تجاه تقديم حلول ورؤى خاصة بأحدث تقنيات اليوم”.

وتتمثل خبرات مايندتري المتعلقة بمنصة كوبرنيتس والمنظومة في البنية التحتية لمنصة كوبرنيتس، وتطوير التطبيق، والقياس، والتنفيذ. وبالإضافة لذلك، تتمتع مايندتري بقدرات أفقية راسخة في التطوير المتخصص، وعلوم البيانات، والتحليلات، وعمليات المطورين والمشغلين، وO365. وتدعم مراكز التميز الخاصة بالشركة كلاً من خدمات أزور كوبرنيتس سيرفس “AKS”، وعمليات المطورين والمشغلين “DevOps”، والإمكانيات الهندسية في تحديث التطبيق، واستشارات ما قبل البيع، والإسراع بالتطوير، والخدمات المتكررة.

وللعملاء الساعين إلى التعرف على المزيد من التفاصيل حول عروض خدمات أزور كوبرنيتس سيرفس من مايندتري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 20,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد خدمات أزور كوبرنيتس سيرفس والمنتجات والخدمات الأخرى الخاصة بمايكروسوفت المذكورة في هذا المستند بالإضافة إلى الشعارات ذات الصلة بمثابة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة مايكروسوفت (أو شركة تابعة لمايكروسوفت) في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى. وللتعرف على معلومات إضافية وإشعارات عن العلامة والتجارية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Microsoft.com. كما تعد جميع أسماء المنتجات والخدمات الأخرى الواردة علامات تجارية للشركات الخاصة بها.

جميع أسماء المنتجات والشركات الواردة هنا علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9958644228 -91+

Rahul.Nag@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

سوسي ويث “Susie Wyeth”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

susie.wyeth@hotwireglobal.com