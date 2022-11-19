تم شحن أول توربينات لمشروع Usak الخاص بـ Goldwind في تركيا

بكين، 19 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — تم شحن الدفعة الأولى من المعدات لمشروع Goldwind ‘s Usak في تركيا دون عائق في 7 نوفمبر.

سيتم تشغيل المشروع، الذي يقع في مقاطعة أوساك، تركيا، بواسطة 17 توربينات رياح ذكية من طراز Goldwind GW 165-6.0 ميجاوات بسعة إجمالية مثبتة تبلغ 102 ميجاوات. بعد الانتهاء، سيوفر المشروع الكهرباء لـ 73000 أسرة تركية، مما يقضي على 220000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وستسجل المنشأة رقمين قياسيين في سوق الطاقة الريحية التركية – أكبر قدرة قائمة بذاتها في المنطقة وأكبر مشروع للقدرة في ثلاث سنوات. مطور المشروع، Aydem Energy ، هو أحد الشركات الرائدة في سوق الطاقة التركي مع تاريخ يعود إلى 40 عامًا ووصول واسع النطاق إلى هذا القطاع. قال Aydem Energy و Goldwind ، اللذان يخططان للعمل معًا بشكل وثيق في المشروع، إنه من خلال الابتكار والالتزام الصارم بمسؤولياتهما البيئية، يتوقعان أن يصبح المشروع معيارًا جديدًا في السوق التركية، بينما يعمل أيضًا كمحفز تطوير صناعة محلية للطاقة المتجددة توفر طاقة خضراء ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة لجميع أنحاء آسيا الصغرى.

يشير شحن وبناء مشروع Usak إلى بداية فصل جديد في تطوير سوق الطاقة التركي. تفتح مشاركة Goldwind في المشروع الطريق أمام مشاركتها في المزيد من التعاون في مجال الطاقة الخضراء تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق، مع إنشاء نموذج أعمال جديد لقوة الرياح الصينية في الخارج. كجزء من التزامها المستمر بتقديم المياه النظيفة والسماء الزرقاء للجميع والاستفادة دائمًا من جميع الموارد الموجودة، ستسعى الشركة إلى التعاون مع الشركاء المتشابهين في التفكير لبناء مستقبل مستدام وأفضل.