‫تم تسمية التخزين الموزع من Huawei OceanStor على أنه اختيار عملاء Gartner Peer Insights لعام 2022 لأنظمة الملفات الموزعة وتخزين الأشياء

شنتشن، الصين، 11 مايو 2022 /PRNewswire/ — اعترفت Gartner Peer Insights بتخزين Huawei OceanStor كخيار للعملاء في Gartner Peer Insights لعام 2022 في “صوت العميل”: نظم الملفات الموزعة وتقرير تخزين الأشياء. حصلت شركة Huawei OceanStor على 4.9 نقطة من أصل 5 نقاط على منصة Gartner Peer Insights السنوية، حيث احتلت التخزين الموزع المرتبة الأولى بين جميع البائعين العالميين.

Gartner Peer Insights هي منصة لتصنيف ومراجعة برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت. يتم كتابة المراجعات وقراءتها من قبل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وصناع القرار التكنولوجي في جميع أنحاء العالم. ويشمل أكثر من 380,000 مراجعة يتم التحقق منها من المستخدمين النهائيين الذين لديهم خبرة في شراء أو تنفيذ أو استخدام المنتجات أو الخدمات في أكثر من 360 سوقًا. كل عام، يتم تسمية البائعين الذين لديهم تقييمات عالية من العملاء باسم اختيار عملاء Gartner Peer Insights، مما يساعد قادة تكنولوجيا المعلومات على اتخاذ قرارات شراء أكثر استنارة.

اعتبارًا من 31 يناير 2022، قامت شركة Huawei OceanStor بتوزيع منتجات وحلول تخزين تلقت العديد من المراجعات الإيجابية من العملاء في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الصناعات، مثل التمويل والناقل والتصنيع والطاقة والإعلام والرعاية الصحية والتعليم. تغطي هذه المراجعات كل شيء من بنية النظام ووظائف المنتج والنشر إلى التشغيل والصيانة والخدمة والدعم. وتبرز كل هذه الأمور كيف يفكر العملاء العالميون في التخزين الموزع من Huawei OceanStor من حيث موقع الصناعة وحجم النشر ونضج الاستخدام التجاري.

“نحن ممتنون جدًا لعملائنا الذين شاركوا آرائهم في منصة Gartner Peer Insights. هدفنا الوحيد هو توفير الحلول والمنتجات التي تجعل عملائنا سعداء،” هذا ما قاله السيد وانغ ييدونغ، رئيس مجال التخزين الموزع في هواوي، واستكمل قائلًا “سنواصل التركيز على احتياجات عملائنا والاستمرار في توفير منتجات وحلول تخزين موزعة فعالة وموثوقة لحماية الخدمات المبتكرة في كل صناعة”.

وتأكيدًا لهذا التركيز على العملاء، علق أحد مهندسي الصناعة قائلاً: “نحن معجبون بشدة بموقف العمل الذي يركز على العملاء من مهندسي هواوي. المنتج نفسه متجاوب للغاية، وسهل الاستخدام للبيانات غير المنظمة، وقابل للتطوير للغاية “.

“نحن بحاجة إلى نوع جديد من التخزين ليحل محل التخزين المركزي التقليدي. بعد اختبار POC، وجدنا أنه يمكن تحقيق موثوقية وقابلية توسيع التخزين الموزع من Huawei. يمكن توسيع سعة التخزين بسرعة واكتمال وظائف واجهة الإدارة”، ها ما كتبه أحد المديرين التقنيين لتكنولوجيا المعلومات في صناعة التمويل.

وجاء في استعراض أجراه أحد مراكز العمليات التقنية في قطاع التصنيع أن “شركة هواوي لديها خبرة في مجال منتجات التخزين الموزعة. التخزين مستقر مع شبكات مختلفة. وأنا أحب فكرة المنصة الموحدة”.

يوفر التخزين الموزع من Huawei OceanStor، المصمم خصيصًا لاستيعاب البيانات الجماعية، خدمات تخزين متنوعة للحوسبة عالية الأداء (HPC) وتحليلات البيانات الضخمة والفيديو ومستودع المحتوى/النسخ الاحتياطي والأرشفة والظاهرية ومجموعات الموارد السحابية. فهو يساعد الشركات على إطلاق العنان لقيمة البيانات الجماعية بشكل كامل.

لمزيد من المعلومات حول Gartner Peer Insights “صوت العميل”: أنظمة الملفات الموزعة وتخزين الأشياء، قم بزيارة الموقع التالي: https://www.gartner. com/reprints/huawei- technologies-co-ltd—p-s?id= 1-29NQP06P&ct=220408&st=sb