‫تم الاعتراف بِـiiPay لحلول كشوف المرتبات العالمية المبتكرة والمتوافقة للعملاء

دالاس وشلتنهام، إنجلترا، 29 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تم الإعلان عن فوز Integrated International Payroll المعروفة و المشار إليها في ما يلي بِـ (“iiPay”) ، الشركة الرائدة في مجال حلول كشوف المرتبات العالمية المستندة إلى السحابة، بجائزة الرواتب العالمية لعام 2022 الخاصة بإستراتيجية المكافآت . هذه هي السنة الثانية على التوالي لشركة iiPay في الفوز بهذه الجائزة المهمة التي تسلط الضوء على القيادة المتزايدة في سوق الرواتب العالمي.

قال ميشال لوديج، محرر المجموعة في Shard Financial Media : “تهانينا لـ iiPay على فوزها بجائزة الرواتب العالمية، لقد طوّرت iiPay تجربة العملاء من خلال توفير رؤى قيمة وأتمتة القيادة وتغيير تجربة الموظف”. “ميزت iiPay نفسها من خلال ريادتها في السوق في تعزيز شراكات حقيقية مع العملاء، وهو ما ينعكس في معدل الاحتفاظ بالعملاء المرتفع بشكل مذهل.”

حصلت iiPay على جائزة الرواتب العالمية بناءً على تركيزها على تبسيط كشوف المرتبات العالمية للعملاء. هناك طلب متزايد في صناعة كشوف المرتبات للأتمتة وسير العمل وإعداد التقارير العالمية والتحليلات والامتثال. تضع iiPay العملاء في المقام الأول وتعترف بالتحديات التجارية لعملائها، وتوفر الخبرة في كشوف المرتبات الدولية المعقدة، وتوفر التميز التشغيلي باستخدام منصة تقنية واحدة ومبتكرة لتوحيد عمليات كشوف المرتبات العالمية.

قال كيرتس هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة iiPay : “يشرفنا أن يتم اختيار iiPay لجائزة الرواتب العالمية لعام 2022 الخاصة باستراتيجية المكافآت للعام الثاني على التوالي “. “تعتبر هذه الجائزة تقديرًا لتركيز iiPay الدؤوب على تغيير تجربة كشوف المرتبات لعملائنا لتكون تجربة متفوقة وموثوقة. يوفر نموذج التشغيل المثبت لدينا تركيزًا مستمرًا على الابتكار التكنولوجي جنبًا إلى جنب مع فريق استثنائي. الرواتب تدور حول الناس والثقافة. يعكس معدل النمو السنوي المركب لدينا البالغ 52٪ التزامنا تجاه عملائنا لتمكينهم من دمج كشوف المرتبات في نسيج شركاتهم “.

تعتمد هذه الجائزة على تقدير جائزة الرواتب العالمية في عام 2021، وتقدير جائزة أفضل مورد عالمي لكشوف المرتبات من الرابطة العالمية لكشوف المرتبات في عام 2020. يتمتع الحكام لمثل هذه الجوائز من منظمات كشوف المرتبات المحترمة بسنوات من الخبرة في كشوف المرتبات كقادة في مجالاتهم. إنهم يتعرفون على التميز ويمكنهم التأكد من مستويات التميز لأفضل قيادة وعمل جماعي وابتكار.

حول iiPay

تستفيد iiPay من تقنيتها المبتكرة القائمة على السحابة التي توفر للعملاء تجربة كشوف رواتب استثنائية في أكثر من 170 دولة. يعمل حل iiPay على تمكين المتخصصين في كشوف المرتبات والموارد البشرية والمالية من خلال إدارة البيانات المتقدمة والتحليلات وذكاء الأعمال وإعداد التقارير عبر جميع كشوف الرواتب العالمية في أي وقت. يعكس تركيز iiPay الدؤوب على تجربة العميل رؤية الشركة لتبسيط كشوف المرتبات العالمية – للأعمال. للناس.

للتواصل الإعلامي:

سارة تاونسند

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