‫تم إطلاق Accor One Living بحلول ضيافة مبتكرة ودعم للتطورات متعددة الاستخدامات

باريس، 18 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — أعلنت Accor ، مجموعة الضيافة الرائدة عالميًا ، اليوم عن إنشاء Accor One Living – وهي أول منصة في الصناعة مخصصة لدمج حلول الضيافة المبتكرة في التطورات متعددة الاستخدامات. ستدعم Accor One Living تطوير وتشغيل المساكن ذات العلامات التجارية – التي ترتكز عليها فنادق ومنتجعات Accor المُدارة والحاصلة على امتياز – وغيرها من المنتجات الفريدة التي تضيف قيمة إلى المشاريع متعددة الاستخدامات، مثل عروض العمل الجماعي، وفنادق الإقامة الممتدة، والنوادي الخاصة والمزيد. يمكن أن يؤدي تحقيق التآزر بين منتجات الضيافة المجانية هذه إلى تعزيز الأداء المالي لمشروع متعدد الاستخدامات بشكل كبير، مع توفير تجارب العلامة التجارية المميزة لأصحاب المنازل والضيوف وأفراد المجتمع.

تعزز Accor One Living ريادة Accor في فئة المساكن ذات العلامات التجارية. تمتلك المجموعة حاليًا أكثر من 135 مشروعًا سكنيًا ذا علامة تجارية فعالة أو قيد التطوير، عبر 22 علامة تجارية متميزة. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Accor One Living أن تفتتح أكثر من 125 مجتمعًا سكنيًا جديدًا يحمل علامة تجارية على مدار السنوات العديدة القادمة، بما في ذلك المشاريع الرائدة البارزة مثل مساكن OWO من رافلز في لندن The OWO Residences by Raffles وأبتاون دبي ريزيدنس SO/ Uptown Dubai Residences ورافلز ريزيدنس بوسطن باك باي Raffles Residences Boston Back Bay .

قال جيف تيسدال، مدير الأعمال بِـ Accor One Living : “تشق Accor مسارًا جديدًا من خلال إنشاء Accor One Living ، استنادًا إلى النجاح الهائل الذي حققناه كشركة رائدة في فئة المساكن ذات العلامات التجارية والفئة متعددة الاستخدامات. يتم دعم زخمنا من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الجذابة من Accor ، والتزامنا بنجاح شركائنا، وأكثر من عقدين من الخبرة، حيث قمنا بقيادة الصناعة في إنشاء مجتمعات سكنية ذات علامات تجارية مرغوبة للغاية.” “ستقدم Accor One Living قيمة لا مثيل لها لشركائنا في الاستثمار حيث سنقوم ببناء أماكن استثنائية للعيش والعمل واللعب لجيل جديد من مالكي المنازل والضيوف والمستكشفين العالميين.”

على مدار السنوات الخمس الماضية، برزت Accor باعتبارها اللاعب رقم 2 عالميًا في فئة المساكن ذات العلامات التجارية. يعد هذا القطاع محركًا مهمًا لقيمة Accor ، حيث تعد المساكن ذات العلامات التجارية والتطورات متعددة الاستخدامات من بين القطاعات الأسرع نموًا في صناعة الضيافة. وفقًا لاستشارات Savills International Development Consultancy ، نما القطاع السكني ذي العلامات التجارية بنسبة 150٪ خلال العقد الماضي، حيث تم إنشاء أكثر من 100000 وحدة في 640 مشروعًا حول العالم .

وأضاف تيسدال: “من خلال Accor One Living ، سنواصل تحفيزنا بعلاقاتنا القوية مع أصحاب المنازل ، الذين يلهمون مشاريع التطوير التي نقوم بها“. “تحقق مجتمعاتنا السكنية ذات العلامات التجارية توازنًا دقيقًا: الخصوصية والحصرية من ناحية، والوصول المميز إلى الخدمات والمرافق من العلامات التجارية التي يعرفها أصحاب المنازل ويحبونها من ناحية أخرى. تنعكس أهمية رضاهم وولائهم في برنامج مزايا المالكين الرائدين في الصناعة، والذي يعترف بمالكي المنازل لدينا باعتبارهم من كبار الشخصيات أينما يسافرون ضمن مجموعة شركات Accor العالمية “.

يتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تميز Accor One Living في تقديم حلول شاملة للضيافة وشركاء الاستثمار العقاري، مما يوفر دعمًا شاملاً يمثل حقًا تسليم المفتاح – يمتد عبر دورة الحياة الكاملة لكل مشروع. بدءًا من مرحلة التخطيط، تعمل Accor One Living مع شركائها لضمان تخصيص التصميم والخدمات والمزايا لتلبية احتياجات مشتري المنازل المستهدفين. خلال مرحلة المبيعات والتسويق، يساعد فريق Accor الشركاء على توصيل نمط الحياة والتجارب التي ستجعلها علاماتها التجارية وخدماتها وامتيازات أصحاب الإقامة ممكنة. أخيرًا، وفي مرحلة التشغيل، ستواصل Accor One Living تقديم الدعم الأساسي – مما يجعل الفنادق أكثر ربحية لشركاء الاستثمار وتمكين تجربة سكنية لأصحاب المنازل التي لم تكن ممكنة بخلاف ذلك.

يتألف فريق Accor One Living من متخصصين موهوبين بشكل فريد، ولديهم عقود من الخبرة في المساكن ذات العلامات التجارية والمنتجات متعددة الاستخدامات ذات الصلة. يتم تنظيم هؤلاء المتخصصين على المستوى الإقليمي لضمان وصول شركاء التطوير للمجموعة إلى الخبرة التي يحتاجون إليها في الأسواق حيث سينفذون استراتيجياتهم للتطورات متعددة الاستخدامات، أو المساكن المستقلة ذات العلامات التجارية، أو غيرها من المنتجات الفريدة مثل مساحات العمل المشتركة، والنوادي الخاصة، وفنادق الإقامة الممتدة، والمزيد.

اختار المستثمرون والمطورون العقاريون منذ فترة طويلة الشراكة مع Accor لزيادة الإيرادات التي توفرها منصات المبيعات والتوزيع والولاء القوية لـ Accor ، ورضاهم عن معرفة أن المجموعة لديها علامة تجارية تتناسب بشكل مريح مع مشروعهم أو ضيفهم أو ملف تعريف مالك المنزل، وتطوراتها الجمالية المحلية الفريدة. كما تدعم Accor One Living شركاءها في التطوير السكني مع الاستفادة من الموقع الإلكتروني المخصص لأصحاب المنازل المحتملين لاستكشاف مجموعة Accor الكاملة من المساكن ذات العلامات التجارية حول العالم والتواصل مباشرة مع فرق المبيعات والتسويق لكل مشروع. يدعم الموقع الإلكتروني الثاني مالكي المساكن ذات العلامات التجارية وشركاء الاستثمار بأداة لتسويق تأجير المساكن الخاصة والعقارات الفندقية للإقامة الطويلة. “الشقق والفيلات” هي مثال رائد على كيفية تصميم Accor One Living لحلول التوزيع لتلبية احتياجات عروض الإيجار الخاصة، مع تمكين الضيوف من الشعور بأنهم في منازلهم في أي مكان في العالم.

عن مجموعة ACCOR

مجموعة ACCOR هي مجموعة رائدة في قطاع الضيافة على مستوى العالم تُوفر خدمات متميّزة في 5،300 فندق و 10000 مطعم ومكان لتناول المشروبات في 110 دولة حول العالم. وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة ومتكاملة من العلامات التجارية الشهيرة تضم أكثر من 40 علامة تجارية لفنادق فاخرة وفنادق متميزة وفنادق ذات فئة متوسطة وفنادق اقتصادية، ومرافق للترفيه والسهرات الليلية، ومطاعم وبارات، ومساكن فاخرة ذات علامات تجارية مشتركة، وأماكن إقامة مشتركة، ومساحات عمل مشتركة، وخدمات استقبال وإرشاد (كونسيرج) للنزلاء والضيوف، والعديد من الخدمات الأخرى. تتصدر شركة Ennismore ، وهي مشروع مشترك تمتلك Accor أغلبية أسهمه، موقع Accor الذي لا مثيل له في مجال الضيافة بأسلوب الحياة – وهي واحدة من أسرع الفئات نموًا في الصناعة. Ennismore هي شركة ضيافة إبداعية مع مجموعة عالمية من العلامات التجارية الريادية والعلامات التجارية التي بناها المؤسسون بهدف في قلبهم. تفتخر Accor بمجموعتها الفريدة من العلامات التجارية المتميّزة وبفريق عملها المكوّن من أكثر من 230000 موظف حول العالم. وتُوفر لعملائها برنامج ولاء شامل ( ALL – Accor Live Limitless) ، البرنامج المعني بأسلوب الحياة اليومية؛ الذي يتيح الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب الاستثنائية. من خلال التزامات الاستدامة العالمية (مثل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، والقضاء العالمي على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في تجربة الضيوف بالفنادق، وما إلى ذلك)، ومبادرات Accor Solidarity و RiiSE و ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على القيادة الإيجابية العمل من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404 ) وسوق التداول خارج البورصة ( OTC ) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY). للمزيد من المعلومات قم بزيارة group.accor.com ، أو تابع Accor على تويتر ، فيسبوك ، لينكد إن ، إنستغرام و تيكتوك.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1984473/Accor_Accor_One_ Living_launches_with_ innovative_hospitality_solu. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1984474/Accor_Accor_One_ Living_launches_with_ innovative_hospitality_solu. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1984475/Accor_Accor_One_ Living_launches_with_ innovative_hospitality_solu. jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1984476/Accor_Accor_One_ Living_launches_with_ innovative_hospitality_solu. jpg

للتواصل:

شارلوت ثوفارد

نائب الرئيس للاتصالات العالمية

charlotte.thouvard@accor.com



مايك تايلور

نائب الرئيس للاتصالات الخارجية للمجموعة

mike.taylor@accor.com