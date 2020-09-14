تمويل منخفض التكلفة لأعضاء شمس من خلال الشراكة مع بيهايف

سبتمبر 2020: دخلت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) المنطقة الحرة الإعلامية الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة ، و بيهايف هي أول منصة للإقراض من نظير إلى نظير في الإمارات العربية المتحدة يجتمعان في شراكة لتوفير تمويل بأقل التكاليف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في شمس.

تساعد “شمس” رواد الأعمال والشركات الصغيرة في إنشاء منطقة حرة فعالة من حيث التكلفة ، وتوفر الدعم والفرص لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم أو نقلها أو توسيعها في الشارقة. تجعل الشراكة الجديدة مع بيهايف هذه العملية أسهل وأقل تكلفة من خلال منح الشركات الصغيرة والمتوسطة في شمس إمكانية الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للمساعدة في نموها يصل إلى 500000 الف درهم إماراتي من خلال منصة التمويل الجماعي المنظمة من قبل بيهايف. الشركات التي ممكن ان تستفيد من هذا المخطط يجب أن تكون في الصناعات الإبداعية أو الإعلامية.

وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع ، رئيس مجلس إدارة مدينة الشارقة للإعلام (شمس): “يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع شركة التكنولوجيا المالية بيهايف، والتي تتماشى مع رؤيتنا لتنمية الشارقة كمركز لريادة الأعمال. تعمل شمس على ترسيخ مكانتها كمركز للعديد من الشركات الناشئة المبتكرة والإبداعية ، ويسعدنا أن نلعب دورًا في اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في المنطقة “.

وتابع: “نحن حريصون على تقديم دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وهذه الاتفاقية تمكننا من مد يد العون لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتطلعون إلى الانطلاق في رحلتهم الريادية في الإمارة مما يتيح لهم الازدهار والنجاح”

“وقال كريج مور ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف: “انه لمن من الرائع أن نرى شمس تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لإثراء اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. تتمتع الشارقة بتاريخ ثقافي غني ، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة الابداعية.“

حول شركة بيهايف:

شركة بيهايف للإقراض من نظير إلى نظيرهي شركة ذات مسؤولية محدودة. وهي أول منصة إقراض من نظير إلى نظير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية. تربط بيهايف مباشرة الشركات التي تبحث عن تمويل مع المستثمرين ، وتخلق شراكات مفيدة للطرفين من أجل النمو. توفر منصة بيهايف الرقمية حلول تمويل أكثر ذكاءً للشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين. من خلال الجمع بين خبرة السوق المالية والتكنولوجيا ، تقوم بتسريع الكفاءة والوظائف لتقديم ابتكارات للأسواق. تقوم شركة بيهايف بتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من خمس سنوات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية في دبي ومصرف البحرين المركزي في البحرين.

للاستفسارات عن منصة بيهايف، يرجى الاتصال بـ: بريوني ترافرز ، مديرة التسويق +97158587 1300 bryony.travers@beehive.ae

حول شمس:

مدينة الشارقة للإعلام (شمس) هي مركز إعلامي على مستوى عالمي للمرافق والخدمات المبتكرة. تقدم شمس أكثر من 120 نشاطًا تجاريًا للاختيار من بينها وتوفر المرونة للجمع بين الأنشطة المختلفة على نفس الترخيص. تسمح التراخيص الصادرة عن طريق شمس للشركات بتشغيل الأنشطة التجارية وفقًا لترخيصها وتقديم التسهيلات والإطار القانوني المرن والخدمات العامة واللوجستية للمستثمرين. تقدم شمس خدمات فريدة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم ومستوى عالٍ من الخدمات المبتكرة في نظام بيئي آمن وحيوي لرواد الأعمال لتأسيس أعمالهم.

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