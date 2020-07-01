تمنح جوائز بقيمة مليون دولار، مسابقة ابتكار تطبيق هواوي أتش أم أس تنطلق عالميا

دعوة كبار المطورين عبر خمس مناطق لإنتاج تطبيقات مبتكرة بالدمج مع HMS Core ، وهي مجموعة كاملة من قدرات السحاب – الأجهزة – الشرائح من هواوي

، وهي مجموعة كاملة من قدرات السحاب – الأجهزة – الشرائح من هواوي جوائز بقيمة مليون دولار نقدا بتمويل من برنامج النجم الساطع، تقدم للمطورين في العالم في مسابقة كبيرة

تتضمن الجوائز المقدمة موارد أب غاليري الترويجية من هواوي لتصل إلى 650 مليونا من مستخدمي أجهزة هواوي وغيرهم

شنجن، الصين، 2 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — دعي المطورون من جميع أرجاء العالم لوضع مهاراتهم محل اختبار على المسرح العالمي بإطلاق مسابقة ابتكار تطبيق هواوي أتش أم أس، (Apps UP) التي أطلقت يوم 30 حزيران/يونيو.

ستشهد المسابقة الافتتاحية دخول المشاركين في منافسة للمطورين ذوي الخبرة الآخرين لإنشاء تطبيقات مبتكرة تعمل على تحسين الحياة اليومية والمساعدة في التعامل معها. توفر مسابقة تطبيقاتApps UPمنصة للمطورين في كل منطقة من مناطق المنافسة الخمس: أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية والصين لعرض مهاراتهم وابتكاراتهم.

تدمج HMS Core قدرات السحاب – الأجهزة – الشرائح من هواوي، وتوفر القدرات الأساسية للمطورين مثل Machine Learning Kit و HiAI و AR Engine والمزيد. يمكن للمطورين تحقيق الوصول المباشر وتوزيع الذكاء الشامل لجميع السيناريوهات بسهولة عبر جميع الأجهزة من خلال دمج تطبيقاتهم مع HMS Core.

مع استمرار نمو AppGallery ومكانتها كواحدة من أكبر ثلاثة أسواق عالمية للتطبيقات، سيحصل الفائزون في مسابقة Apps UP على فرصة ترويج تطبيقاتهم على AppGallery الخاص بهواوي، مما يجعلها في متناول مئات الملايين من مستخدمي الأجهزة من أكثر من 170 دولة ومنطقة، جنبًا إلى جنب مع مزايا AppGallery Connect، مما يوفر نظامًا أساسيًا مفتوحًا للخدمة الشاملة للتطبيقات المحمولة، مما يساعد المطورين على الابتكار وتنفيذ عمليات فعالة.

تشمل الجوائز والمزايا الأوسع أيضًا:

تم تمويل مليون دولار أميركي من برنامجالنجم الساطع، في جوائز نقدية في الفئات التالية: التطبيق الأفضل، اللعبة الأفضل، أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي، التطبيق الأكثر شعبية، والإشادة.

تم تمويل مليون دولار أميركي من برنامجالنجم الساطع، في جوائز نقدية في الفئات التالية: التطبيق الأفضل، اللعبة الأفضل، أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي، التطبيق الأكثر شعبية، والإشادة. فرصة للتنافس على المسرح العالمي وعرض القدرة التقنية باستخدام HMS Core الرائد

الرائد مناقشة مع خبراء الصناعة ولجنة تحكيم خبراء Apps UP

مناقشة مع خبراء الصناعة ولجنة تحكيم خبراء الوصول المجاني إلى أحداث ودورات وشهاداتمطوري هواوي

للاحتفال بإطلاق المسابقة، استضافتهواويحدثًا افتراضيًا مباشرًا يوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو في الساعة 12:00 UTC + 1 لعرض ما ينتظر المطورين. شهد الحدث إطلاق المسابقة العالمية بما في ذلك مشاركات من جانغ بنغان، رئيس خدمةكلاود للمستهلكين، ومجموعة أعمال العملاء لهواوي، ومطوري التطبيقات الناجحين، وخبراء HMS Core.

تتضمن أمثلة التكامل مع HMS Core التي تم عرضها في حدث الإطلاق التطبيق الفني Sketch AR، وهو تطبيق يستخدم HiAI من هواوي لإنشاء تطبيق أكثر ذكاءً لإنشاء الفن الافتراضي. ومثال آخر هو StorySign، الذي يتكامل مع Machine Learning Kit ويمزج التعرف على الصور، حيث يقوم جهازهواوي HiAI البصري للتعرف على الأحرف بترجمة كتب الأطفال الشهيرة إلى لغة الإشارة لضمان تمتع الأطفال الصم بالقصص.

وتعليقًا على إطلاق مسابقة ابتكار تطبيقاتهواوي أتش أم أس لابتكار التطبيقات، قال جانغ بنغان: “يتزايد عدد المطورين الموهوبين لنظام HMS البيئي. العمل الذي يقوم به المطورون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. من خلال التطبيقات التي يبتكرونها، وتمكننا من معاملة العالم من حولنا بسلاسة. فيهواوي، نريد دعوة المطورين للانضمام إلينا في بناء مستقبل أفضل وتحويل أفكارهم إلى حقيقة باستخدام HMS Core الذي توفره خدماتهواوي الجوالة.”

كيفية الدخول

للدخول، يجب على المشاركين تسجيل حساب على الموقع الرسمي، https://developer.huawei.com/ consumer/en/digix/appsup بين 30 حزيران/يونيو – 30 آب/أغسطس 2020 والتسجيل إما كفرد أو كفريق لا يزيد عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء. يجب تطوير جميع التطبيقات من خلال دمج HMS Core وإرسالها على الموقع الرسمي للمسابقة قبل الساعة 18:00 UTC + 8 في 30 آب/أغسطس 2020، حيث سيسجل فريق من خبراء الصناعة الإقليميين كل إدخال بالنسبة إلى القيمة الاجتماعية وقيمة الأعمال وتجربة المستخدم والأصالة.

من هناك، في مرحلة المراجعة العامة، سيتم توفير أفضل 20 تطبيقًا مدرجًا بالقائمة المختصرة في كل منطقة للجمهور للتنزيل على الموقع الرسمي للمسابقة أو AppGallery الخاص بهواوي من 21 أيلول/سبتمبر، للتوجه إلى التصفيات النهائية في تشرين الأول/أكتوبر.

هل أنت مستعد لتسخير الإمكانات التي لا نهاية لها لعالم التطبيقات مع هواوي؟ لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://developer.huawei.com/ consumer/en/digix/appsup.

#HMSInnovateforall

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