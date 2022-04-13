‫تمائم معرض كانتون في نسخته رقم 131 لتوفير تجربة غامرة للمشترين والعارضين

غوانزو، الصين, 13 أبريل 2022/ PRNewswire / — سيتم الانضمام إلى معرض الصين للاستيراد والتصدير في نسخته رقم 131 (“معرض كانتون”)، الذي يبدأ عبر الإنترنت في 15 أبريل، مرة أخرى بواسطة التميمة الرسمية، “النحلة” و”العسل”، لتوفير تجربة غامرة للمشترين والمشاركين من خلال مجموعة من عمليات البث المباشر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض.

تم إطلاق الجولة الافتراضية “النحلة والعسل” لأول مرة في معرض كانتون الأخير مع ثمانية أنشطة جولة افتراضية تربط المشترين مع العارضين، مما يضفي إحساس مهرجان التسوق على الشركات غير القادرة على إقامته فعليًا. حظيت الأنشطة بالترحيب على نطاق واسع حيث تمكن المشترون من العثور على مورّدين محتملين وطرح الاستفسارات خلال الجولة.

“لقد قمنا بترقية أنشطة ‘اكتشف معرض كانتون باستخدام النحلة والعسل’ بالكامل. في الدورة 131، ستكسر الأحداث حاجز الزمان والمكان وتتيح لمتابعينا الاستمتاع بعيد التصنيع الذكي في الصين من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، “تعد هذه الجولات الافتراضية نموذجًا جديدًا يتيح للطرفين في التجارة الدولية تعزيز المفاوضات والمعاملات، وتحسين كفاءة أعمالهما.”

النحلة والعسل للكشف عن الشركات المصنعة عالية الجودة في مختلف القطاعات

سوف يكشف النحل والعسل عن المنتجات المميزة التي سيتم إصدارها من موردي الجودة، بينما يستكشف في الوقت نفسه أحدث التقنيات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقدم منتجات ذات قيمة مضافة وقدرة على التطوير المبتكر وإمكانيات سوقية كبيرة. يمكن للمشترين الوصول السريع إلى المنتجات التي يهتمون بها والتفاعل مع المورّدين.

تم تسجيل 30 مجموعة تجارية للجولة الافتراضية من مقاطعات مثل غوانغدونغ وتشيجيانغ وخبي وقوانغشي وشاندونغ. اشتركت حوالي 500 شركة من قطاعات تشمل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمنسوجات والملابس والمركبات والإكسسوارات والمستلزمات المكتبية والأمتعة ومستلزمات الحمامات ومنتجات الأطفال. تم اختيار 31 مورّدًا من مورّدي الجودة وقاعدة واحدة للتحول والارتقاء بالتجارة الخارجية للمشاركة في ثمانية أحداث تحمل شعار هذه الدورة.

ستستكشف الأحداث ذات الشعار المنازل الذكية وغيرها من التقنيات الرائدة، والعناية الشخصية للوقاية من كوفيد-19، والسفر المستدام لتمكين بيئة منخفضة الكربون، ورعاية الأطفال لتحقيق نمو أكثر سعادة، إلى جانب حرفية عالية الجودة، ونمط حياة ضمن مساحة محدودة، واتجاهات الموضة وأساسيات المكاتب.

تمكين الوصول عبر منصات التواصل الاجتماعي

يمكن الوصول إلى الأنشطة من خلال ثماني قنوات تابعة لمعرض كانتون بما في ذلك Facebook و LinkedIn و Twitter و YouTube و Instagram و TikTok و VK و Pinterest . ستشمل الجولات إجراء مقابلات مع الشركات، وعروض المنتجات، وعروض المصانع، وتقديمات للعمليات والحرف، وسحوبات حظ لعرض محتوى شامل من الشركات المصنعة الذكية في الصين إلى المشترين في جميع أنحاء العالم.

ولتمكين المزيد من الوصول إلى السوق وربط المزيد من الموارد والشبكات عالية الجودة للمشترين، سيتم إطلاق الحدث في البلدان والمناطق التي لديها احتياجات سوق كبيرة لتشجيع طرح المزيد من الاستفسارات المباشرة في المعرض ومشاركة الفرص السوقية التي توفرها الشركات الصينية.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .