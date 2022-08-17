‫تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في+): حكومة ماكاو، CMG بدء جولة جديدة من التعاون

بكين، 16 أغسطس 2022 / PRNewswire / — أطلقت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومجموعة وسائل الإعلام الصينية ( CMG ) جولة جديدة من التعاون يوم الاثنين.

تم إطلاق أربعة عروض في حفل الإطلاق، تضم الأطباق الشهية والسياحة والتصوير الجوي والمنطقة الحضرية التاريخية في ماكاو باستخدام تقنية 5G و 4K و 8K والذكاء الاصطناعي من CMG .

كما تم توقيع اتفاق على قناة CMG الرياضية عبر الإنترنت في ذلك اليوم حتى يتمكن شعب ماكاو من مواصلة الاستمتاع بالبرامج.

وأطلق الجانبان أيضًا قائمة تعاون لزيادة تحسين التعاون في تنظيم الأحداث الرياضية والإذن بموارد المنافسة.

تم حبر وثيقة الجولة السابقة من التعاون في عام 2019 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم، ومنذ ذلك الحين أثمرت نتائج مثمرة.

الرابط: https://youtu.be/xD0zQQ1rdag