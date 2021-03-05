تكللت جهود شركة شنغهاي إليكتريك في مجال المسؤولية الاجتماعية بحصولها على جائزة من جمعية الشركات الصينية الباكستانية

شنغهاي، 5 مارس 2021 /PRNewswire/ — حصلت شركة شنغهاي إليكتريك (Shanghai Electric) – وهي الشركة المصنعة والموردة الرائدة في العالم لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل (ويُشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) ‎(SEHK: 02727, SSE: 601727) على جائزة المسؤولية الاجتماعية السنوية للشركات من فرع كراتشي لجمعية الشركات الصينية الباكستانية (APCEA). وتعترف الجائزة بمساهمة الشركة في التنمية الاجتماعية للمنطقة في عام 2020، والتزامها الفعال بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

في هذا الصدد، صرح السيد/ دونغهاي، الرئيس التنفيذي لشركة Thar Coal Block-1 لتوليد الطاقة، قائلًا: “إننا فخورين حقًا بالحصول على هذا التقدير من جمعية الشركات الصينية الباكستانية. وستواصل شركة شنغهاي إليكتريك تعزيز تطوير الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان في المستقبل وتسعى جاهدة لضمان البناء والتشغيل السلس لمشروع طاقة التعدين المتكامل Thar Block-1. وفي الوقت نفسه، فإننا ملتزمين للغاية بتعزيز النهوض بمشاريع الطاقة في باكستان، من أجل دعم المزيد من الأشخاص في المجتمع المحلي”.

تأثر مشروع طاقة التعدين المتكامل Thar Block-1 (“المشروع”) بجائحة كورونا (COVID-19) العام الماضي، والتي أثرت بدورها على المجتمع المحلي في مدينة ميثي ومقاطعة السند. وقد استجابت شركة شنغهاي إليكتريك -بصفتها مطور المشروع- بسرعة عندما نفذت الحكومة الباكستانية تدابير الإغلاق في مارس 2020، حيث عملت عن كثب مع حكومة مقاطعة السند لمساعدة السكان المحليين خلال تلك الفترة الصعبة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة شنغهاي إليكتريك تبرعت في أبريل بالإمدادات الأساسية لواء المشاة الباكستاني 441 لضمان سلامة الجيش. كما تبرعت بإمدادات لمدينة ميثي، ووزعت أدوات حماية وحبوبًا وزيتًا لمساعدة الفرق المحلية على معالجة نقص الغذاء والملابس في القرى الفقيرة. وفي وقت لاحق من شهر يوليو، تبرعت كلٌ من شركة Thar Coal Block-1 لتوليد الطاقة وشركة Sino Sindh Resources نيابة عن شركة شنغهاي إليكتريك بمبلغ 6 ملايين روبية لمقاطعة السند لتأسيس صندوق طوارئ جائحة كورونا، والذي يهدف إلى مساعدة الحكومة المحلية والمجتمع على مواجهة التحديات المصاحبة للوباء.

في الوقت ذاته، يحاول المشروع التغلب على العديد من الصعوبات وتسريع عملية التنفيذ مع ضمان الامتثال الكامل لتدابير الوقاية من الجائحة ومكافحتها. وقد تم الانتهاء من دخول وفتح الهيكل الفولاذي للمصنع الرئيسي في يوليو 2020، وهو الأمر الذي وضع أساسًا متينًا للانتهاء في الوقت المحدد من مراحل المشروع اللاحقة.

أدى الإغلاق الوطني والقيود المفروضة على السفر إلى إبطاء عملية تقدم البناء في المشروع أثناء ذروة انتشار الجائحة في باكستان العام الماضي. وفي إطار السعي لتحقيق الاستجابة السريعة لحالة الطوارئ، رتبت شركة شنغهاي إليكتريك رحلات طيران مستأجرة لإرسال مهندسين وعمال بهدف تسريع تقدم المشروع، وقد أرسلت معهم 4 أطنان من معدات الحماية الشخصية والإمدادات الأساسية واللوازم المكتبية وأدوية الطوارئ للموظفين الموجودين في الموقع أيضًا.

بذلت شركة شنغهاي إليكتريك خلال العام الماضي جهودًا متواصلة لتعزيز التوظيف المحلي في مقاطعة السند. وكان لدى المشروع في يناير 2021 أكثر من 5000 موظف يعملون في الموقع – أكثر من ‎75% منهم من الموظفين المحليين. نظمت شركة شنغهاي إليكتريك تدريبًا مخصصًا قبل العمل لمساعدة العمال على تحسين مهاراتهم في العمل، واستقطبت كبار الفنيين الصينيين ليقوموا بنقل مهاراتهم ومعرفتهم وخبراتهم إلى العمال المعينين محليًا. وفي أكتوبر 2020، عقدت شركة الطاقة مسابقة لحام بهدف تشجيع عمال اللحام المحليين على إظهار خبراتهم المهنية بروح السعي لتحقيق اقصى درجات الكفاءة والدقة.

علاوة على ذلك، فقد طورت شركة شنغهاي إليكتريك مشروع طاقة التعدين المتكامل Thar Block-1 في إطار مبادرة الحزام والطريق ومشروع التعاون في مجال الطاقة ذو الأولوية فيما يتعلق بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC). كما أنه جزء من جهد حكومة باكستان لتحسين أمن الطاقة وتقليل متوسط تكلفة توليد الطاقة من خلال الانتقال من استخدام الوقود المستورد إلى استخدام الفحم المحلي.

وأخيرًا، تم تطوير المشروع بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 7.8 مليون طن من الفحم وهو يضم محطتين لتوليد الطاقة تعملان بالفحم بقدرة 660 ميغاوات يمكنهما توفير كهرباء دائمة وبتكلفة ميسورة لحوالي 4 ملايين منزل باكستاني بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

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