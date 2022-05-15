‫ تكشف INFiLED عن كشك مثير للإعجاب في ISE2022 في برشلونة

شنتشن، الصين، 15 مايو 2022 / PRNewswire / — في 10 مايو، في معرض ISE2022 في برشلونة، INFiLED ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال شاشات LED ، كشفت رسميًا عن مقصورتها المثيرة للإعجاب في القاعة 3 3B400 . يعرض الكشك أحدث المنتجات المبتكرة لـ INFiLED وسيستمر في العرض حتى 13 مايو.

يُعترف بـ ISE كأكبر معرض في العالم للتكامل السمعي والبصري وتكامل النظام، ويُنظر إليها أيضًا على أنها المنصة الرئيسية للمصنعين ومقدمي الخدمات لإطلاق منتجات وحلول إبداعية في سوق التقنيات المتعددة. وباعتبارها أحد الشركات العارضة المشهورة في ISE ، فقد دُعيت INFILED للعرض لمدة سبع سنوات متتالية. في ISE2022 ، تعرض INFiLED مجموعة واسعة من شاشات LED الرائعة المناسبة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيقات، وحلول لاستوديو XR ، والإيجار، والتركيبات الثابتة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العديد من التجهيزات الأخرى، وجميعها معروضة في المقصورة.

عند الدخول من المدخل الشرقي للقاعة 3، تم إنشاء استوديو XR 3*3*3 *3 متر قابل للتعرف عليه بشكل كبير في كشك INFiLED ، والذي يتكون من جدارين خلفيين مصنوعين من سلسلة DB والأرضيات المصنوعة من سلسلة DFII . تشتهر كلتا السلسلتين في مجال XR وتم اعتمادهما على نطاق واسع للاستوديوهات الافتراضية أو إعدادات المسرح مثل Ten-points Virtual Studio و PURE VIEW XR Studio و Foxx Haus Studio وغيرها.

تتميز سلسلة DB على الحائط بمعدل تحديث يصل إلى 3840 هرتز، وتدعم HDR 10 ، وتتميز بشاشة ألوان دقيقة وصور ديناميكية سلسة وتعبير التفاصيل الممتاز المطلوب لإنتاج XR . أما بالنسبة للأرضية، فإن DFII مجهز بإخفاء بصري حاصل على براءة اختراع INFiLED ، وهو مضاد للتوهج، ومنخفض الانعكاس، وليس له انحراف في اللون تحت زوايا عرض واسعة، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمشاهد XR الافتراضية.

على يمين استوديو XR ، تم تركيب شاشة كبيرة الشكل مصنوعة من سلسلة TITAN-X على واجهة كشك INFiLED . تتميز هذه السلسلة بشفافية عالية تبلغ 70%، وملعب بكسل يبلغ 8.3 مم فقط، وسطوع يصل إلى 4000 nits وتبرز في سوق التأجير في الهواء الطلق مع مظهرها الفريد وأدائها المتميز. وتجدر الإشارة إلى حقيقة أن TITAN-X قد فازت كفائزة بتكنولوجيا الأحداث في جوائز Inavation Awards لعام 2022.

في زاوية الكشك، تظهر الشاشة المنحنية XII1.9 التي تم إطلاقها حديثًا بوضوح. تعتمد السلسلة الثانية عشرة على تقنية الوحدة اللينة من INFiLED الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتمتع بمرونة قوية ويمكن أن تكون ±30 ° محدبة ومقعر وتفي أيضًا بمتطلبات مختلفة لشكل الشاشة، مثل القوس الداخلي، الأسطوانة الخارجية، المدفق، الموجة، من بين أمور أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تصل زوايا العرض الأفقية والرأسية لهذه السلسلة إلى 160درجة، والصورة المعروضة على الشاشة طبيعية وسلسة من أي وجهة نظر.

فوق السلسلة الثانية عشر مباشرة، توجد شاشة منحنية مهيبة على حافة MV . يبلغ حجم كل وحدة من حافة MV 125×250 مم فقط، وتدعم زوايا اتصال مختلفة من 90 درجة إلى 180 درجة، ويمكن مطابقتها مع سلسلة MV المستوية من INFiLED . ليس هذا فحسب، بل يحتوي أيضًا على سطوع عالي يبلغ 5000 نت ومعدل تحديث رائع يبلغ 3840 هرتز مما يجعله مثاليًا للتركيبات الثابتة الخارجية، خاصة لتطبيقات DOOH . بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على استهلاك منخفض للطاقة يبلغ 180 واط/م2، وهو حل عرض فعال وغير ضار بالبيئة.

في منطقة معرض INFiLED ، هناك العديد من حلول العرض الثابتة الداخلية، بما في ذلك سلسلة WP ARC التي تم إطلاقها مؤخرًا. توفر هذه السلسلة مجموعة متنوعة من نقاط البكسل وصولًا إلى 1.5 مم وتتوافق مع سلسلة WP ، مما يحول الشاشة من سطح مستوٍ إلى منحنى عثرة ناعم بزاوية 90 درجة. وبصرف النظر عن ذلك، تقدم سلسلة WP ARC نسبة عرض إلى ارتفاع قياسية 16:9 وتدعم التصحيح التلقائي بالتدرج الرمادي والنقطة نقطة، مما يعرض ألوانًا دقيقة وصورًا بطلاقة.

وتشمل المنتجات الأخرى عالية الجودة التي يتم عرضها أيضًا سلسلة WP ، والتي يتم استخدامها في المشاهد الداخلية مثل غرف الاجتماعات وغرف الانتظار الطبية، والتي تقدم صورة حادة مع تفاصيل وفيرة. سلسلة AM ، وهي شاشة شفافة لسوق التأجير، مع وحدة حجمها 500*250 مم، مناسبة للتركيب ويمكن استخدامها كسقف LED .

ابحث عن INFiLED :

عنوان معرض ISE2022 هو فيرا برشلونة، غران فيا. تقع مقصورة INFiLED في القاعة 3 3B400 . خلال فترة العرض، يقدم المحترفون خدمات لجميع العملاء المهتمين بمنتجاتنا. علاوة على ذلك، فإن صالة عرض INFiLED في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وسط برشلونة مفتوحة كل ظهيرة للعملاء الذين يرغبون في القيام بجولة، مع تذاكر المناسبات المتاحة لزيارة الكشك 3B400 .

نبذة عن INFiLED

INFILED هي شركة دولية عالية التقنية متخصصة في البحث والتطوير وتصنيع معدات الفيديو LED واسعة النطاق. حتى الآن، تم تصدير منتجات INFiLED إلى 85 دولة وتطبيقها في مجالات مختلفة بما في ذلك الإعلان والنقل والرياضة والفعاليات والعلامات التجارية للشركات والمؤتمرات والتطبيقات الإبداعية. من خلال التركيز على الابتكار المستقل والتحسين المستمر، تسعى INFiLED إلى أن تكون علامة تجارية رائدة لمصنع شاشة LED لتنوير العالم من خلال وليمة بصرية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال على:

info@infiled.com

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