‫تكشف Illumina عن سلسلة NovaSeq X الثورية لتسريع الاكتشافات الجينية وتحسين صحة الإنسان

تتيح التكنولوجيا الجديدة أعلى مستويات الدقة على نطاق هائل، مع القدرة على تسلسل أكثر من 20000 جينوم سنويًا

يوفر جهاز التسلسل عالي الإنتاجية الأكثر استدامة لدينا تقليلًا بنسبة 90٪ في التغليف و 50٪ من المخلفات البلاستيكية، ويزيل شحنات الثلج الجاف، مما يوسع الوصول العالمي إلى الطب الجيني

سان دييغو، 30 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Illumina ، الشركة العالمية الرائدة في مجال تسلسل الحمض النووي والتكنولوجيا القائمة على المصفوفة، اليوم عن إطلاق سلسلة NovaSeq X (NovaSeq X و NovaSeq X Plus) ، وهي أجهزة تسلسل جديدة على نطاق الإنتاج ستدفع حدود ما هو ممكن مع الطب الجيني، ممكنة تسلسل أسرع وأكثر قوة وأكثر استدامة. باستخدام تقنية جديدة ثورية، يمكن لـ NovaSeq X Plus إنتاج أكثر من 20000 جينوم كامل سنويًا – أي 2.5 ضعف إنتاجية المتسلسلات السابقة – مسرعة الاكتشاف الجينومي والرؤى السريرية بشكل كبير، لفهم المرض وتحويل حياة المريض في نهاية المطاف.

“كانت شركة Illumina رائدة في علم الجينوم لأكثر من عقدين، ومع هذا التسلسل الجديد، نعيد اختراع صناعة الجينوم مرة أخرى. اليوم، نحن بصدد شق طريق جديد للمضي قدمًا لتحقيق المزيد من الاختراقات في علاج السرطان والأمراض الوراثية والعلاجات الدقيقة والتأهب للأوبئة. ” قال فرانسيس دي سوزا، الرئيس التنفيذي لشركة Illumina . “الابتكارات مثل NovaSeq X هي جوهر الطريقة التي سنعمل بها على تغيير حياة المرضى، وستعمل هذه التكنولوجيا الرائدة على تمكين الباحثين والعلماء والأطباء في الكفاح من أجل تشخيص الأمراض ومعالجتها – وفي النهاية علاجها بصفة نهائية – مع جعل الجينوميات أكثر استدامة ومتاحة لملايين الأشخاص الآخرين حول العالم “.

مع سلسلة NovaSeq X ، أعادت Illumina تصميم كل بُعد من أجهزة التسلسل ذات المستوى العالمي لزيادة السرعة والقياس والدقة والاستدامة. تتضمن النقاط الرئيسية:

إطلاق تسلسل جديد جوهريًا عن طريق الكيمياء التركيبية ( SBS) ، المعروفة سابقًا باسم الكيمياء X – المعروفة الآن باسم XLEAP-SBS – المصممة لسرعة ودقة أعلى بمرتين – المصممة لسرعة ودقة أعلى بمرتين

تطوير البصريات عالية الدقة وخلايا التدفق فائقة الكثافة، مما يوفر إنتاجية أكبر بمرتين ونصف مع تقليل تكاليف التسلسل

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إنشاء 15 كاشفًا جديدًا للحرارة، مما يدعم الشحن في درجات الحرارة المحيطة، ويلغي الحاجة إلى الثلج الجاف ويقلل من النفايات

“لدفع الاكتشافات المنقذة للحياة وتحقيق نتائج أفضل للمرضى على نطاق واسع، كنا بحاجة إلى نوع جديد من أجهزة التسلسل التي يمكن أن تحدث ثورة في علم الجينوم كما نعرفه. هذا هو السبب في أننا شرعنا في تعطيل الوضع الراهن وبناء التكنولوجيا من الألف إلى الياء، وإدخال كيمياء جديدة بشكل أساسي، وبصريات عالية الدقة، وخلايا تدفق فائقة الكثاف، وغير ذلك.” هذا ما قاله أليكس أرافانيس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Illumina . “مع الكيمياء الجديدة والأجهزة والبرامج الأساسية، إلى جانب القدرة على الجمع بين ابتكارات الجينوم على منصة واحدة، تضع NovaSeq X معيارًا جديدًا في تكنولوجيا التسلسل، مع تمكين الاكتشافات ونتائج المرضى التي لم نتخيلها أبدًا.”

يقلل NovaSeq X أيضًا من النفايات والأثر البيئي بشكل كبير، مما يبين التزام Illumina باستخدام تقنيتها لدعم صحة الناس والكوكب. يتميز NovaSeq X بتخفيض بنسبة 90٪ في نفايات التغليف والوزن وانخفاض بنسبة 50٪ في استخدام البلاستيك مقارنة بـ NovaSeq 6000 . سيؤدي تمكين شحن الكواشف في درجات الحرارة المحيطة إلى توفير ما يقرب من 500 طن من الثلج الجاف سنويًا، مع تقليل تدفقات النفايات لعملائنا بشكل كبير.

ما يقوله شركاء Illumina

قال ستايسي غابرييل، حاصل على دكتوراه وكبير مسؤولي علم الجينوم والمدير الأول لمنصة الجينوم في معهد برود Broad : “نحن متحمسون لرؤية التقدم في تقنيات التسلسل – مثل NovaSeq X من Illumina – واحتمال وجود تسلسل أعلى جودة وأقل تكلفة.” “ستمكننا هذه التطورات من زيادة حجم العينة وقوتها وتنوع مجموعات البحث، بما في ذلك البنوك الحيوية السكانية، وزيادة دفع حدود علم الجينوم من خلال تسريع WGS السريري عبر مجموعة متنوعة من الإعدادات.”

قال كاري ستيفانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة deCODE genetics : “زودتنا شركة Illumina بأول تقنية سمحت بتسلسل آلاف ثم ملايين الآلاف من الجينومات الكاملة. سيسمح لنا NovaSeq X الجديد بتسلسل الجينوم الخاص بأمم بأكملها.”

قال البروفيسور جيونجسون سيو، رئيس Macrogen : “نحن متحمسون جدًا لأن نكون شريكًا في إطلاق سلسلة NovaSeq X . تسعى Macrogen دائمًا لتصبح بطلة تسلسل الجينوم الكامل الشخصي.” “أعتقد بقوة أن سلسلة NovaSeq X ستسرع طريقنا نحو جينوم 100 دولار. سيمكننا ذلك من تقديم مخطط وراثي للجميع في العالم لإطلاق العنان للإمكانات الفردية وزيادة جودة الحياة – ومن هنا جاء شعار الشركة: ‘إضفاء الطابع الإنساني على علم الجينوم’.”

قال جون أوفرتون، حاصل على الدكتوراه ونائب الرئيس والمسؤول الأول عن التسلسل في مركز Regeneron Genetics : “إن قوة منصة NovaSeq X وحجمها وكفاءتها واستدامتها ستؤدي إلى تسريع جهودنا الطموحة لتسلسل عشرات الملايين من الإكسومات والجينومات لتحديد أهداف الأدوية الجديدة وتعزيز العلاجات في مجال التطوير من خلال علم الجينوم الدقيق”. “تساعدنا هذه الجهود في إطلاق قوة الجينوميات لتعزيز فهمنا لصحة الإنسان ونأمل في تحسين النتائج للمرضى في جميع أنحاء العالم.”

لمزيد من المعلومات حول أجهزة التسلسل سلسلة NovaSeq X ، يرجى زيارة illumina.com/novaseqx .

استخدام البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. من بين العوامل المهمة التي تخضع لها أعمالنا والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الموجودة في أي بيانات تطلعية: (1) التحديات الكامنة في تطوير وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، بما في ذلك تعديل وتوسيع نطاق عمليات التصنيع، والاعتماد على موردي الأطراف الثالثة للمكونات الحيوية؛ (2) قدرتنا على تصنيع أدوات قوية ومواد استهلاكية؛ و(3) قبول العملاء لمنتجاتنا التي تم إطلاقها حديثًا، والتي قد تلبي أو لا تلبي توقعاتنا وتوقعاتهم، جنبًا إلى جنب مع العوامل الأخرى المفصلة في ملفاتنا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث عمليات الإيداع الخاصة بنا على النماذج 10- K و 10- Q ، أو في المعلومات التي تم الكشف عنها في المكالمات الجماعية العامة، يتم إصدار تاريخ ووقت مسبقًا. نحن لا نتعهد بأي التزام، ولا ننوي تحديث هذه البيانات التطلعية، أو مراجعة أو تأكيد توقعات المحللين، أو تقديم تقارير مؤقتة أو تحديثات حول التقدم المحرز في الربع الحالي.

حول Illumina

تعمل Illumina على تحسين صحة الإنسان من خلال إطلاق العنان لقوة الجينوم. لقد جعلنا تركيزنا على الابتكار كشركة عالمية رائدة في مجال تسلسل الحمض النووي والتقنيات القائمة على المصفوفة، وخدمة العملاء في الأسواق البحثية والسريرية والتطبيقية. تُستخدم منتجاتنا للتطبيقات في علوم الحياة وعلم الأورام والصحة الإنجابية والزراعة والقطاعات الناشئة الأخرى. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة illumina.com وتواصل معنا على تويتر و فايسبوك و لينكد إن و إنستغرام و يوتيوب .

مسؤول التواصل مع المستثمرين:

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