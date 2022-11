‫تكشف HONOR عن HONOR Magic Vs وهو الجيل التالي من الهواتف الرئيسية القابلة للطي وسلسلة هواتف HONOR 80 في الصين 

يتميز HONOR Magic Vs الجديد كليًا بتصميم متطور وشاشة عرض ثورية وأداء لا مثيل له، ويضع معايير جديدة للهواتف الرئيسية القابلة للطي

شنتشن، الصين، 25 نوفمبر 2022 / PRNewswire / – أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق HONOR Magic Vs وسلسلة هواتف HONOR 80 في الصين. يدفع HONOR Magic Vs معايير الصناعة في التصميم والعرض والأداء وتجربة المستخدم، مما يجعله الرفيق المثالي للأعمال والترفيه. من خلال تمكين المبدعين الشباب الناشئين لتحقيق إمكاناتهم الإبداعية، تعد سلسلة هواتف HONOR 80 هي أحدث هواتف ذكية يمكن تقديمها لتكريم تشكيلة HONOR N-Series الأنيقة، حيث تتميز بقدرات محسنة للتصوير بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي.

“يسعدنا أن نقدم الجيل التالي من الهواتف الرئيسية القابلة للطي، HONOR Magic Vs ، الذي تحزم الابتكارات الرائدة وتجربة المستخدم الاستثنائية في تصميم أنيق وعصري،” هذا ما قاله جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co، Ltd . “ سيكون HONOR Magic Vs أول هاتف رئيسي لدينا قابل للطي يظهر لأول مرة في الأسواق الخارجية، ونحن على ثقة من أنه سيحقق تطورات هائلة، وسيغير طريقة استخدام الناس لهواتفهم الذكية في جميع أنحاء العالم”.

تصميم رائد في الصناعة قابل للطي مع تصميم مفصلي رائد

رفيع وخفيف الوزن بشكل استثنائي، يبلغ سمك HONOR Magic Vs 12.9 مم [1] عند طيه ووزنه 261 جم [2] فقط، مما يجعله أخف هاتف ذكي قابل للطي في الصناعة حاليًا، ويسعدك حمله معك. كما يتميز HONOR Magic Vs ببطارية كبيرة جدًا تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة [3]، وهي أكبر بطارية في نفس الفئة من الهواتف الذكية القابلة للطي الموجودة حاليًا، للاستخدام طوال اليوم. من خلال إضفاء جمال الانسجام على الحياة، يتميز HONOR Magic Vs بتصميم متناسق وسلس، مما يمنحه مظهرًا وإحساسًا متميزًا. بفضل تصميمه المفصلي المتطور، يتم طوي HONOR Magic Vs بدون فجوة ويعطي شاشة غير مجعدة عند فتح الطية.

يساهم HONOR Magic Vs في الوزن الخفيف بمفصلة فائقة الخفة بدون تروس مصنوعة بعناية بتقنية معالجة الصب من قطعة واحدة، والتي تقلل بشكل كبير عدد مكونات الهيكل الداعم المستخدمة في المفصلة من 92 إلى 4[4]، مع الحفاظ على متانتها وقوتها. صُممت مفصلات HONOR Magic Vs بمواد بدرجة مواد الطيران، وهي قادرة على تحمل أكثر من 400000 طية [5]، أي ما يعادل أكثر من عشر سنوات من الاستخدام مع 100 طية في اليوم، مما يخلق معيارًا جديدًا في تصميم الهاتف الذكي القابل للطي.

شاشة عرض مزدوجة كبيرة لتجربة مشاهدة استثنائية

مع تفوق الطيات الموجودة التي غالبًا ما تأتي مع شاشة خارجية طويلة وضيقة، يتميز HONOR Magic Vs بشاشة عرض 6.45 بوصة [6] عند طيها، مع نسبة أبعاد سهلة الاستخدام 21:9 ونسبة شاشة إلى الجسم 90% [7]، مما يسمح للمستخدمين بعرض المحتوى وإدخال النص بسهولة ملحوظة. عند فتح الطية، يوفر HONOR Magic Vs تجربة شبيهة بالكمبيوتر اللوحي مع شاشة داخلية واسعة للغاية بحجم 7.9 بوصة، وهي مثالية للمستخدمين الذين يسعون إلى أداء مهام متعددة دون عناء والمزيد من عقارات الشاشة للاستمتاع بجميع محتوياتهم المفضلة.

يدعم HONOR Magic Vs سلسلة ألوان DCI-P3 بنسبة 100% ويوفر ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمرئيات المذهلة بألوان واقعية. مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هرتز [8]، نضمن للمشاهدين تجربة ترفيهية غامرة سواء كانوا يشاهدون الأفلام أو يتصفحون الويب أو الألعاب.

يوفر حل HONOR Magic Vs حلولًا احترافية مريحة للعين، وهو مزود بخاصية الإضاءة الديناميكية التي تضبط سطوع الشاشة بطريقة ذكية وديناميكية لتقليل إجهاد العين الناجم عن وقت الشاشة الواسع. كما يقدم HONOR Magic Vs ميزة جديدة تمامًا – العرض الليلي الدائري، الذي يقلل بشكل فعال من الآثار السلبية للضوء الأزرق ويساعد المستخدمين على تحسين جودة النوم وأن يكونوا أكثر نشاطًا وإنتاجية خلال النهار. تم تجهيز شاشتين من شاشات HONOR Magic Vs بتقنية تعتيم PWM 1920 هرتز لتقليل وميض الشاشة، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة حتى في البيئات منخفضة الإضاءة.

التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي والخبرة الصوتية المحسنة

يتميز HONOR Magic Vs بنظام كاميرا ثلاثية تتألف من كاميرا IMX 800 رئيسية بدقة 54 ميجابكسل وكاميرا رئيسية فائقة الاتساع وماكرو بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تكبير بصري 3X بدقة 8 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور جذابة بتفاصيل مذهلة، مما يوفر تجربة تصوير فوتوغرافي وتصوير فيديو فائقة. بفضل محرك صور الذي يدعم الذكاء الاصطناعي، يتميز هذا بأفضل قدرات التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي في فئته، حيث ينتج صورًا عالية الجودة عبر جميع السيناريوهات.

أداء منقطع النظير طوال اليوم

مدعومًا بمنصة الجيل الأول المحمولة Qualcomm® Snapdragon® ‎ 8 + [ 9‏]، يقدم لك نظام HONOR Magic Vs أداءً رائدًا. مع أداء مُحسَّن لوحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية وكفاءة أعلى للطاقة، فإن HONOR Magic Vs يتيح تجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة. كما تم تجهيز HONOR Magic Vs بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت أو ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين بسعة 256/512 جيجابايت، مما يزيد من سرعات المعالجة الإجمالية وسعة التخزين.

بدعم 66W Wired HONOR SuperCharge [10] ، يتيح HONOR Magic Vs شحن البطارية بالكامل حتى 100% خلال 46 دقيقة فقط [11].

أمان ثنائي المحاذاة لتعزيز السلامة

يأتي نظام HONOR Magic Vs نظام أمان مزدوج (بيئة تنفيذ موثوق بها) تم تطويره بالاشتراك مع Qualcomm والذي يوفر حماية على مستوى الأجهزة للمستخدمين، مما يضمن تعزيز الخصوصية والأمان. يعمل HONOR Magic Vs ، الذي يعمل بأحدث إصدار من MagicOS 7.0 استنادًا إلى Android 12 ، على مجموعة من الميزات الذكية المحسّنة للمساعدة في تعدد المهام وتعزيز الإنتاجية إلى أقصى حد.

سلسلة HONOR 80 : رفيق جديد لعشاق التدوين

مع ضم HONOR 80 Pro و HONOR 80 ، ترتقي سلسلة HONOR 80 بمدونات الفيديو إلى مستوى جديد تمامًا. تساعد ميزة Vlog Master الأولى في الصناعة على تحديد سيناريوهات التصوير بدقة وتوصي بوضع التصوير الأنسب بما في ذلك Macro [12 ] و Night [13 ] و Portrait و Solo Cut (القطع الفردي) و Multi – Video (الفيديو المتعدد) و HDR لتمكين تجربة تصوير سلسة لسلسلة هواتف Honor 80 ‏. مزودة بمحرك صور معزز، تعمل سلسلة هواتف HONOR 80 على تحسين معالجة الصور وضبطها مع ظروف إضاءة مختلفة لتقديم صور حية، في كل مرة.

لتقديم تجربة تصوير فوتوغرافي استثنائية، تتميز سلسلة هواتف HONOR 80 بكاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 160 ميجابكسل، تتميز بمستشعر 1/1.56 بوصة كبير مع بكسل 2.24 ميكرومتر يلتقط المزيد من الضوء، ويقدم صورًا عالية الجودة بتفاصيل مذهلة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يتم تشغيل برنامج HONOR 80 Pro من خلال منصة Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform [14] ، مع بطارية كبيرة بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، حيث يتم تشغيل أحدث MagicOS 7.0 لتقديم الأداء على مستوى الريادة لتجربة مستخدم عالية.

اللون والتسعير والتوافر

يتوفر HONOR Magic Vs بالألوان مذهلة: البرتقالي والسماوي والأسود [15]. اعتبارًا من 23 نوفمبر، سيكون HONOR Magic Vs متاحًا للطلب المسبق في الصين بسعر 7,499 رنمينبي.

ستتوفر سلسلة هواتف HONOR 80 بأربعة طرق ملونة عصرية بما في ذلك ريبل بلو، صن رايز بينك، إيمرالد جرين، ميدنايت بلاك. ستكون سلسلة هواتف HONOR 80 متاحة للطلب المسبق في الصين اعتبارًا من 23 نوفمبر من 2,699 رنمينبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com .

[1] يتميز طراز HONOR Magic Vs بسماكة 12,9 ‏ مم (شاشة مطوية) و6,1 ‏ مم (شاشة غير مطوية). قد يختلف حجم المنتج باختلاف تكوينه وعملية التصنيع وطرق القياس. تفاصيل المواصفات للإشارة فقط. [2] البيانات مأخوذة من معامل HONOR . البيانات مأخوذة من معامل HONOR . مستوحى من أخف نسخة والتي تأتي بظهر جلدي نباتي. النسخة الزجاجية الخلفية تزن 267 جرام. يشمل الوزن الإجمالي البطارية. قد يختلف الوزن الفعلي بسبب تكوينات المنتج، وعملية التصنيع، وطريقة القياس. [3] السعة النموذجية. القدرة المقدرة هي 4900 مل أمبير في الساعة. [4] البيانات مأخوذة من معامل HONOR . مقارنةً بهاتف HONOR Magic V ، الجيل الأخير من HONOR Magic Vs . [5] البيانات مأخوذة من معامل HONOR . [6] مع تطبيق تصميم الزوايا المستديرة على الشاشة، يبلغ طول الشاشة الرئيسية وشاشة التغطية 7.9 ‏ بوصة و 6.45 ‏ بوصة على حدة، عند قياسه وفقًا للمستطيل القياسي (المساحة الفعلية القابلة للعرض أصغر قليلاً). [7] البيانات مأخوذة من معامل HONOR . [8] يدعم HONOR Magic Vs ‏ معدل تحديث بسرعة 90 هرتز على الشاشة القابلة للطي ومعدل تحديث بسرعة 120 هرتز على الشاشة القابلة للطي. [9] تعد Qualcomm ‏ و Snapdragon ‏ علامتين تجاريتين لشركة Qualcomm Incorporated ‏ ومسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى [10] يدعم الشحن السلكي بقدرة أقصاها 66 ‏ واط باستخدام شاحن وكابل HONOR بقدرة 66 ‏ واط. قد تتنوع شرعة الشحن الفععلية بناءً على الأحوال البيئية، والعوامل الأخرى [11] البيانات مأخوذة من معامل HONOR . [12] متوفر فقط على HONOR 80 Pro . [13] متوفر فقط على HONOR 80 Pro . [14] يتم تشغيل HONOR 80 ‏ بواسطة منصة Qualcomm® Snapdragon® 782 G Mobile Platform ‎ ‏. Qualcomm و Snapdragon علامتان تجاريتان لشركة Qualcomm Incorporated ، مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. [15] قد يختلف توفر الألوان باختلاف المنطقة.