تكسان تطلق حل المظلة المُركب الجديد

اسطنبول، 19 أغسطس، 2019 / PRNewswire / – استمرت تكسان جينيريتور “Teksan Generator” في تقديم خدمات حلول الطاقة دون انقطاع لمدة 25 عامًا، وهو ما ساهم في نموها السريع على المستوى العالمي، وذلك من خلال توسيع تغطيتها الجغرافية وتعزيز مكانتها في الأسواق من خلال شبكة مبيعاتها وخدماتها القوية. توفر الشركة، التي تم إدراجها ضمن “أفضل 500 مؤسسة صناعية في تركيا” ، مولدات الديزل والغاز الطبيعي والبيولوجي وأبراج الإضاءة وأنظمة التوليد الثنائي للطاقة وأنظمة الطاقة الهجينة مع خدمات فنية شاملة. علاوة على ذلك، تقدم تكسان لعملائها حلول متخصصة مثل الحلول فائقة الصمت وكذلك المظلات المركبة، التي يفضلها المحترفون الذين يبحثون عن التفرد في الراحة والتصاميم الأفضل في مشاريعهم المعمارية.

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وتجمع شركة تكسان، التي تشتهر بمنتجاتها المبتكرة في صناعة الطاقة، بين التكنولوجيا والجمال مع حل المظلة المركب الجديد. ومن المتوقع أن تصبح مظلة مجموعة المولدات المركبة، والتي تتميز بتصميم رائع وعملي، الخيار الأمثل لمن يبحث عن الشكل الجمالي، وخاصة في الاستخدام الخارجي.

تقتحم تكسان آفاقًا جديدة في تصاميم مجموعة المولدات مع أحدث حلول المظلات المركبة الخاصة بها وتعيد تشكيلها بنهج جديد للعلامة التجارية. بفضل خطوطه الناعمة وتصميمه الملون والمرن، ينقل منتج العلامة التجارية الجديد مجموعة المولدات إلى مستوى مختلف تمامًا من حيث الجمال والوظائف العملية.

أعطت تكسان لمسة سحرية لمجموعات المولدات من خلال تصميمها الجديد للمظلات المركبة…

باعتبارها واحدة من الشركات التي تستثمر أكثر في الابتكار والبحث والتطوير في تركيا، تجمع تكسان التكنولوجيا مع علم الجمال، وذلك بفضل “المظلة المركبة” التي تمنح المولد شكلًا جديدًا. يتم استبدال الخطوط الحادة التي اعتدنا أن نراها في المظلات التي تغطي مجموعة المولدات القياسية بخطوط ناعمة في هذه المظلة المركبة الجديدة، والتي تجذب الانتباه في الأسواق بفضل تصميمها الملون.

تقدم المظلة المركبة، وهي الأحدث في مجموعة منتجات تكسان، حلًا للمشاكل المتعلقة بالمساحة بفضل حجمها الأصغر؛ كما تقلل الوقت الذي تقضيه في التجميع بنسبة 50 في المئة بفضل هيكلها الذي يتكون من عدد أقل من الأجزاء التي توفر سهولة التركيب. المظلة مصنوعة من مواد مركبة مما يجعلها أكثر مقاومة للتأثيرات المختلفة. وبفضل مقاومتها للصدأ، يمكن استخدامها في الهواء الطلق في جميع الفصول. من المتوقع أن تكون المظلة المركبة الجديدة من تكسان ذات التصميم الأنيق، الاختيار الأمثل لأولئك الذين يبحثون عن التميز في المشاريع المعمارية.

لمزيد من المعلومات عن Teksan قم بزيارة: www.teksan.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/955395/Teksan.jpg