تكريم مايندتري للتميز في العمليات بجوائز آي دي سي إنسايتس السادسة

أظهرت منصة إم ووتش بالشركة تحسنًا في القياسات الرئيسية

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 13 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، عن استلامها جائزة آي دي سي إنسايتس “IDC Insights Award” عن التميز في العمليات لخدمات بنيتها التحتية في تقنية المعلومات. وتعني الجائزة بمنصة إم ووتش “ MWatch ” التابعة لمايندتري، والتي تتيح إجراء عمليات البنية التحتية المتوافقة والمحسنة من خلال الأتمتة.

وتعد إم ووتش بمثابة منصة لإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات تمنح المستخدمين نظرة شاملة ومتكاملة لبنيتهم التحتية وتطبيقاتهم. وهي تستفيد من أدوات الأتمتة التي توحد العمليات، وتقضي على العمليات اليدوية المستهلكة للوقت وتحسن من الدقة والإتقان. كما تتيح للمستخدمين فهم والتعرض لمزيج من العوامل التي تتسبب في العمليات غير الفعالة وتصاعد التكلفة.

وبدورها تكرم جوائز آي دي سي إنسايتس، في دورتها السادسة، إنجازات مديرو المعلومات وقادة تقنية المعلومات في ثلاث فئات: التميز في التجارب متعددة القنوات، والتميز في العمليات، والتميز في استخبارات البيانات. ويؤكد فوز مايندتري بفئة التميز في العمليات على التحسن المستدام والقابل للقياس في قياسات الأداء الرئيسية، مثل الفعالية التشغيلية أو إنتاجية الموظف.

وبهذه المناسبة، صرح ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty”، رئيس خطوط خدمة المؤسسات العالمية في مايندتري، قائلاً: “تحتج البنى التحتية لتقنية المعلومات بالمؤسسة أن تكون أكثر سرعة واستجابة حتى تستجيب لاشتراطات الأعمال المتغيرة”. ويضيف، “والسبيل الوحيد لتحقيق هذا المستوى من السرعة هو وجود رؤية شاملة ومتكاملة للبنية التحتية حتى تستطيع اكتساب رؤى تساعد في القضاء على أوجه عدم الكفاءة وخفض التكاليف. وقمنا بتأسيس إم ووتش لمساعدة الشركات على تشغيل عمليات مركز البيانات مثل الأعمال تمامًا. وليست جائزة آي دي سي إنسايتس سوى إثبات إضافي تمتع إم ووتش بمجموعة عظيمة الكفاءة من الأدوات التي تقود عملياتك إلى أعلى مستويات الأداء والإنتاجية”.

نبذة عن جوائز آي دي سي إنسايتس:

في عامها السادس، تكرم جوائز آي دي سي إنسايتس قادة الأعمال وتقنية المعلومات الذين اضطلعوا بتصور تقنية المعلومات وتحديدها مفاهيمها وتنفيذها بشكل ناجح على نحو يحقق نتائج ملموسة لمؤسساتهم. وصممت الجوائز خصيصًا لأجل مديرو المعلومات وقادة تقنية المعلومات في عالم اليوم، وتعد الجوائز بمثابة منصة تتيح للمتخصصين التحاور مع أقرانهم وشركاء التقنية، واكتساب رؤى من قادة الفكر حول العالم، والأهم، تكريم والاحتفاء بالمبادرات التحولية التي طبقتها المؤسسات سعيًا لتعزيز النجاح.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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