تكريم شركة لونغي بجائزة آر إي تي سي للمنجز الكبير على الأداء الممتاز لوحداتها الضوئية

شيان، الصين، 12 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 5 حزيران/يونيو، قدم معهد الاختبار الأميركي المعروف آر إي تي سي (مركز الطاقة المتجددة) جائزة المنجز الكبير لشركة لونغي. وقدمت الجائزة بعد اختبارات صارمة قام بها معهد آر إي تي سي على منتجات لونغي الضوئية. وقد اختبر المعهد بصورة إجمالية أكثر من 2,500 وحدة ضوئية من أكثر من 150 عائلة وحدات ضوئية تنتجها 46 شركة مزودة.

هذا الاختبار هو أول تقييم شامل لأداء وحدات لونغي من قبل آر إي تي سي. بعد الاختبار، حققت وحدات لونغي تقدير “الأداء العالي” في جميع الفئات الثلاث، الموثوقية وأداء المنتج والالتزام بالجودة، مما يؤكد على الموثوقية العالية والأداء المتفوق للوحدات أحادية الكريستالين من لونغي.

آر إي تي سي حاصل أيضا على شهادة آيزو 17025 من مختبر على علاقة بأيه 2 أل أيه، وحصل على وضعية سي بي تي أل، وهي أعلى شهادة في مخطط آي إي سي. ويقدم معهد آر إي تي سي قدرات اختبار القدرة على التحمل في الخارج والأداء طويل الأجل في موقع اختباره في نيفادا للظروف الجوية الصحراوية / الجنوبية الغربية وفي موقع اختباراته في الفلبين لظروف الطقس المدارية المرتفعة الحرارة والرطوبة العالية.

وقال شريف خضير، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد آر إي تي سي، “إن تقرير الاختبار الذي أصدره آر إي تي سي سيساعد الصناعة الكهروضوئية بأكملها على تقييم منتجات الوحدات الضوئية لديها بشكل أفضل على أساس الخصائص الموثوقة للمنتجات التي تتجاوز الكفاءة والتكلفة. سوف توفر منتجات الوحدات التي تجتاز هذا الاختبار للعملاء حماية أفضل وقيمة أعلى لتسليمها المنتجات ذات الجودة العالية والموثوقية وفي الوقت المناسب.”

حول مركز اختبار الطاقة المتجددة

يعد مركز اختبار الطاقة المتجددة (آر إي تي سي) واحدًا من أكبر المختبرات المستقلة في مجال الهندسة وإصدار الشهادات لمنتجات الطاقة الضوئية والمتجددة. يقع مركز آر إي تي سي في منطقة خليج سان فرانسيسكو، في قلب وادي السيليكون، ويوفر الدعم الهندسي الذي لا مثيل له للبحث والتطوير، وإصدار الشهادات والاختبار الميداني لتقديم المنتجات بصورة سريعة ولتقييمات قابلية المشاريع للتمويل الاستثماري.

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