تكريم شركة دوبون للحلول المستدامة كشركة استشارات رئيسية في إدارة أداء الأصول

شركة الأبحاث المستقلة “أيه أل أم إنتلجنس” تسمي دوبون للحلول المستدامة الأفضل في فئتها في تقييم الاحتياجات وتطوير قدرات العميل

جنيف، 29 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سمت شركة الأبحاث المستقلة “أيه أل أم إنتلجنس” شركة دوبون للحلول المستدامة شركة استشارات رئيسية في ميدان إنتاجية الأصول والموثوقية التي توفر نتائج إيجابية للعملاء عبر قطاعات الصناعات المختلفة. وقيم تقرير أيه أل أم فانغارد لمقدمي استشارات إدارة أداء الأصول الذي صدر في أيلول/سبتمبر، 2019 قدرات 30 شركة لإدارة أداء الأصول بناءً على قدراتهم على تحقيق نتائج للعملاء والقدرة على نشر هذه القدرة عبر سيناريوهات متعددة للعملاء.

وقال ديفيد فاسالو، الرئيس التنفيذي لشركة دوبون للحلول المستدامة: “شركة دوبونت للحلول المستدامة تشعر بالامتنان للحصول على هذا التقدير فيما نبدأ رحلتنا كشركة مستقلة. هدفنا هو حماية الأفراد وتحسين العمليات. يؤكد تقرير أيه أل أم إنتليجنس أن عملنا يعزز الأداء التشغيلي ويؤدي إلى نتائج دائمة لعملائنا الكثيرين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية. نشكر أيه أل أم إنتليجنس على هذا التقدير الكبير ونشكر جميع موظفي دوبون للحلول المستدامة في جميع أنحاء العالم لتفانيهم المستمر لتقديم القيمة لعملائنا.”

وأقر تقرير أيه أل أم إنتليجنس أيضًا بـ دوبون للحلول المستدامة كـ “الأفضل في فئتها” نظرًا لقدراتها في تطوير قدرات العملاء وتقييم الاحتياجات.

في وصف تطوير قدرة العميل الذي تقوم به دوبون للحلول المستدامة، لاحظت أيه أل أم إنتليجنس أن مستشاري دوبونت للحلول المستدامة، وكثير منهم من مديري المصانع والمهندسين وخبراء السلامة المخضرمين، يجلبون مصداقية عملية لا تضاهى للعملاء مما يتيح تجربة تعاونية وثقافية عالية في الاستفادة من معرفة المشغل في تطوير وتنفيذ حلول أفضل الممارسات المصممة خصيصًا لبيئة العميل.”

وفي ما يتعلق بتقييم الاحتياجات، أشادت أيه أل أم إنتليجنس بدوبون للحلول المستدامة لكونها “فريدة من نوعها في قياس ما هو مثالي أو الأنسب بالنسبة للعميل. وبمشاريع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا، تتماهى الشركة تماما مع الاختلافات الثقافية، وتعمد إلى تعديل نهجها وتصميم حلولها لتتناسب مع نضج العميل والواقع العملي والقيود البيئية التي يعيش فيها.”

وقال يوهان فان دير ويستهيزين، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دوبون للحلول المستدامة: “لقد رأينا أن غالبية الشركات تتعامل مع إدارة أداء الأصول باعتبارها تحديًا تقنيًا فقط، وغالبًا ما يتم إهمال مكون الأشخاص. وتجربتنا تظهر أنه من خلال تعزيز ثقافة إدارة أداء الشركة والمشاركة في خط المواجهة، من الممكن الحد بشكل متزامن من المخاطرة مع تحسين الموثوقية. نحن سعداء أن اعترفت أيه أل أم بدوبون للحلول المستدامة لجلب هذا المنظور الفريد لعملائنا.”

حول دوبون للحلول المستدامة

تعد دوبون للحلول المستدامة المزود الرائد للخدمات الاستشارية لإدارة العمليات التي تمكن المؤسسات من حماية موظفيها وأصولها وتحقيق الكفاءة التشغيلية والابتكار بسرعة أكبر وبناء قدرات القوى العاملة. من خلال الاستفادة من تراث دوبون وخبراتها العميقة في مجال الصناعة والأعمال، وفريقها المتنوع من الخبراء الاستشاريين، تساعد دوبون للحلول المستدامة العملاء على تحويل إدارة العمليات إلى ميزة تنافسية. تتوفر معلومات إضافية عن دوبون للحلول المستدامة على www.consultdss.com.

شركة دوبون وشعار دوبون أوفال وبعض العلامات التجارية وعلامات الخدمة التي تشمل دوبون مملوكة لشركات تابعة لشركة دوبون دي نومورز إنك، ومرخصة لشركة دوبون للحلول المستدامة لفترة محدودة من الوقت.

الاتصال:

كيلي كارسون

804-316-5472

Kelly.Carson@ConsultDSS.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1018381/DSS_Logo.jpg