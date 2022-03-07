‫تقييم ازنيتو سوفتوير الشرق الأوسط علي مستوى النضج الخامس لنموذج CMMI V2.0

سنغافورة،7 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — أزنتيو سوفتوير يسر شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لها وجود قوي في جميع أنحاء اسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، أن تعلن أن الشعبة المصرفية في الشرق الأوسط لديها قد تم تقييمها من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى نضج لتكامل نموذج نضج القدرات (CMMI)® في معهد CMMI من أجل إصدار وتنفيذ المنتجات الجديدة. وضع هذا التقييم ازنيتو سوفتوير الشرق الأوسط في قائمة عالمية انتقائية للغاية للمنظمات ذات الأداء العالي التي حققت بنجاح أعلى مستوى من النضج لنموذج CMMI V2.0. قام مركز Software Quality Center LLC. وهو شريك أساسي في ISACA، بإجراء هذا التقييم الشامل.

قال محمد الخطيب، الرئيس العالمي للعمليات المصرفية الإسلامية ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة أزنتينو، التي ترعى التقييم والتصنيف ” تكامل نموذج نضج القدرات المستوى الخامس معلمًا إستراتيجيًا في رحلتنا لنصبح الشريك المفضل لتكنولوجيا المعلومات في المنظمات ذات التفكير المستقبلي. إن تحقيق أعلى مستوى من النضج لنموذج CMMI V2.0 الجديد لإصدار المنتجات الجديدة وتنفيذ القسم المصرفي لدينا هو تأكيد على الالتزام المطلق للشركة بالعمليات الجيدة والتميز، والكفاءة للتطور المستمر والتكيف والنمو لتلبية الاحتياجات المعقدة لعملائها، مع تحقيق قيمة الأعمال التجارية. التزامنا بالجودة هو أحد قيمنا الأساسية التي تهدف إلى دفع الابتكار والكفاءة وضمان تضمين أفضل الممارسات في كل ما نقوم به.

يقول كريس بوثكوده، خبير التقييم عالي النضج لدى CMMI في مركز جودة البرمجيات، “إن الفريق في شركة أزينتيو للبرمجيات في الشرق الأوسط حريص على تحسين العمليات لتقديم أفضل المنتجات في فئتها فضلًا عن رفع خدمات التنفيذ إلى عملائه. بما أن فريق ازنيتو محترف ورائد في السوق في مجال خبرته في القطاع المالي، وباستخدام نماذج CMMI لأكثر من عقد من الزمن الآن، فإنه قد مكن من الحصول على مستوى أعلى من المنجزات المستهدفة، وبفضل الدقة الإضافية التي يتسم بها CMMI V2.0 ومفاهيم النضوج العالي، سوف يتمكن فريق ازنيتو من استخدام أساليب إحصائية متقدمة للتنبؤ بعدة بارامترات رئيسية تتعلق بالمشاريع والمنتجات.”

تفخر شركة Azentio Software في الشرق الأوسط بكونها الشركة 47 التي سيتم تقييمها في CMMI Development V2.0 (CMMI-DEV) مع مستوى النضج الخامس لإدارة إتفاقيات الموردين (SAM) من إجمالي 10569 تقييم تم إجراؤها على مستوى العالم.

نبذة عن أزينتيو

توفر أزنتيو سوفتوير منتجات برمجية خاصة بالمهام بالغة الأهمية وأساسية وعمودية للعملاء في الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية بشكل أساسي عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والهند.