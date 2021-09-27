تقوم متروبوليتان بريميوم العقارية بتسجيل أغلى بنتهاوس فاخرة في دبي حاليًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر 2021 /بي آر نيوزواير/ — تقوم شركة متروبوليتان بريميوم العقارية، وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات ومتخصصة في بيع العقارات الفاخرة، بتسويق أغلى بنتهاوس فاخرة في دبي حاليًا.

تُباع شقة بنتهاوس الثلاثية المكونة من خمسة غرف نوم في الطابق العلوي في منتجع وفنادق رويال أتلانتس مقابل 180,000,000 درهم إماراتي (49 مليون دولار أمريكي)، يحتوي هذا العقار عالي الفخامة الذي تبلغ مساحته 25,000 قدم مربع على ستة حمامات، وسطح خارجي واسع مع حمام سباحة كبير للغاية ويمنح ساكنيه إطلالة على النخلة والبحر. كما تمتاز أيضًا باستراحة وشاطئ خاص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة من فئة الخمس نجوم.

شهدت متروبوليتان بريميوم العقارية طلبًا قويًا على العقارات الفاخرة من المستثمرين الأجانب. في العام الماضي، كانت 30٪ من المعاملات التي أجرتها ميتروبوليتان العقارية مع عملاء من حول العالم، وكان العملاء بشكل أساسي من رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة وأجزاء أخرى من أوروبا بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا واستمر هذا التوجه حتى هذا العام أيضًا. وتمثلت إحدى أكبر معاملات المجموعة في شقتين بنتهاوس التي كانت متواجدة في مجمعW Residence السكني، نخلة جميرا، والتي تم بيعهما مقابل 102 مليون درهم إماراتي لنفس المشتري بالإضافة إلى فيلا في رويال أتلانتس جاردن مقابل 44 مليون درهم إماراتي وواحدة في إل بريمو داون تاون مقابل 42 مليون درهم إماراتي لمشتر أوروبي.

وأفاد نيكيتا كوزنتسوف، شريك مجموعة متروبوليتان والرئيس التنفيذي لمتروبوليتان بريميوم العقارية: “تمتلك دبي بعض أفخم العقارات في العالم وتواصل تقديم أسلوب حياة لا مثيل له لقاطنيها. تميزت المدينة كواحدة من أكثر المدن أمانًا وانفتاحًا في العالم مما منح المقيمين والمستثمرين الثقة في سوق العقارات. فالأشخاص الذين يشترون يتجهون لاختيار دبي لما توفره الدولة من مستويات عالية من الأمن والأمان، وخاصة للأفراد أصحاب الثروات الكبيرة.

“وفي الوقت الحالي، ما زلنا نشهد طلبًا قويًا على العقارات الفاخرة من المستثمرين الأجانب. شكلت مبيعات العقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين درهم إماراتي 15٪ من إجمالي المبيعات في الأشهر الستة الأولى مع ارتفاع متوسط سعر بيع العقارات الفاخرة من 5 مليون درهم إماراتي إلى 10 ملايين درهم إماراتي. كما شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعاملات الخاصة بشراء الفلل ومباني التاون هاوس، مع الاهتمام الملحوظ والطلب المرتفع على العقارات ذات الواجهات البحرية/ المطلة على الشاطئ”.

تم بناء ريال أتلانتس في دبي وتشغيله من قبل شركة كيرزنر، ويقع المبنى على هلال النخلة ويتكون من 231 شقة فاخرة و693 غرفة فندقية و102 جناحًا، ومن المقرر أن يصبح رمزًا للإبداع مكتسبًا شهرة عالمية.

سوف تحتوي المجمعات السكنية على مساحات واسعة للمعيشة والترفيه مع شرفات أو تراسات ذات مناظر طبيعية خلابة. توفر جميع الشقق السكنية إطلالات فريدة لا يحجبها شيء عن البحر أو مقابلة لمياه النخلة في رؤية ذات إطلالة على آفاق دبي.

تم تصميم العقار من قبل المهندسين المعماريين التابعين لشركة كون بيدرسون فوكس، ويتميز بخيارات داخلية فاخرة صُممت من قبل Sybille De Margerie التي كلفت فنانين موهوبين بإنشاء أعمال فريدة من نوعها باستخدام المواد التي تنوعت من الجلد والمعدن والخزف إلى الزجاج وأوراق الذهب.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاتصال على رقم +971 58 648 8888 أو زيارة https://metropolitan. realestate/palm-jumeirah/ royal-atlantis/ .