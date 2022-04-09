‫‫تقوم شركة لونجي بتوريد وحدات Hi-MO5 لمشروع البحر الأحمر

شيان، الصين، 8 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة لونجي أنها فازت بعقد توريد 406 ميجاوات من وحداتها ثنائية الوجه Hi-MO5 إلى شركة SEPCOIII Electric Power Construction Co . ، Ltd . لمشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. يقع المشروع على الساحل الغربي للمملكة، وسيتم تشغيله بالكامل من خلال الطاقة المتجددة على نطاق لم يتحقق من قبل في أي مكان في العالم، مع توليد الطاقة عن طريق الألواح الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميجاوات، مع التخطيط لمزيد من التوسع.

قامت شركة تطوير البحر الأحمر ( (TRSDC ، المطور وراء ما يُنظر إليه على أنه أكثر مشاريع السياحة التجديدية طموحًا في العالم، بمنح أعلى عقد قيمة حتى الآن إلى اتحاد تقوده ACWA Power لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق المشروع، وتوليد ما يصل إلى 650،000 ميجاوات في الساعة من الطاقة الحرة لثاني أكسيد الكربون. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموفرة تعادل نحو نصف مليون طن سنويًا.

تتضمن الحزمة أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم تبلغ قدرتها 1000 ميجاوات في الساعة، مما سيسمح للوجهة بالبقاء خارج الشبكة تمامًا ومدعومة بمصادر الطاقة المتجددة ليلاً ونهارًا. وتغطي الاتفاقية أيضًا إنشاء ثلاث محطات للتناضح العكسي لمياه البحر ( (SWRO ، مصممة لتوفير مياه الشرب النظيفة، ومركز إدارة النفايات الصلبة ومحطة مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي ( STP ) التي من المتوقع أن تسمح بإدارة النفايات بطريقة تعزز البيئة، من خلال إنشاء موائل جديدة للأراضي الرطبة وتكميل المكان بمياه الري للمناظر الطبيعية.

حقق مشروع البحر الأحمر بالفعل معالم مهمة، وعند الانتهاء منه في عام 2030، سيكون هناك 50 فندقًا، يوفرون ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، وحوالي 1300 عقار سكني في 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

“يعد مشروع البحر الأحمر مشروعًا حيويًا كجزء من الرؤية السعودية 2030 وسيؤدي الانتهاء من المشروع إلى أسلوب حياة جديد في الشرق الأوسط.” وأكمل دينيس شي نائب رئيس مجموعة لونجي قائلاً: “لن تدخر شركة لونجي أي جهد للمساهمة في تحويل الطاقة في المنطقة.”

وباعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ستواصل شركة لونجي المساهمة في التحول العالمي في مجال الطاقة بالتعاون مع شركاء من جميع القطاعات.

عن شركة لونجي

تأسّست شركة لونجي في عام 2000، وتهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتركز على تزويد عملائها بمنتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم لتمكينهم من التحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجدّدة.

وفي إطار مهمتها المتمثلة في “استغلال الطاقة الشمسية، وبناء عالم أخضر”، واتساقًا مع فلسفة علامتها التجارية المتمثلة في “ريادة تكنولوجية راسخة وموثوقة”؛ تخصصت شركة لونجي في الابتكار التكنولوجي، وأنشأت خمسة قطاعات لأعمالها؛ وهي رقائق السيليكون أحادية البلورات، وخلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وحلول توزيع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، وحلول الطاقة الخضراء، ومعدّات إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد طوّرت الشركة من حلولها وإمكانياتها لتوليد الطاقة الخضراء، كما تبنت في الآونة الأخيرة منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون. تفضل بزيارة www.longi.com/en