‫ تقود منصة ULUCU موجة الذكاء الاصطناعي لصناعة التجزئة الحديثة

شنغهاي، 17 مارس/آذار 2002 / PRNewswire / — في عصر ما بعد الوباء، يعرف كل من طلب السوق الأصلي وطريقته الاستهلاكية تغيرا سريعا. باعتبار صناعة التجزئة المتسلسلة صناعة نموذجية تتميز بالتحديث السريع، فإنها في حاجة ملحة إلى التسريع والتحديث. يُعتبر نظام CCTV التقليدي حاليًا، غير قادر على تلبية طلب الإدارة في صناعة التجزئة المتسلسلة، التي تأخذ الأجهزة كأساس لتحسين أداء المراقبة. من ناحية أخرى، يعتمد تجار التجزئة بشكل أساسي على تطبيقات متعددة باعتبارها أدوات إدارة، والتي لا يمكن توحيدها في منصة أساسية واحدة.

يمكن لـمنصة ULUCU من خلال الجمع بين نظام إدارة سلاسل المتاجر وحلول الذكاء الاصطناعي القائمة على تحليل الفيديوهات، حل النزاعات بين الأشخاص والسلع وسلاسل المتاجر بشكل مثالي، وحفظ تكلفة العملية بشكل فعال بالإضافة إلى زيادة المداخيل باستمرار.

فازت ULUCU “بجائزة مشاريع ابتكار العلوم والتكنولوجيا” و “جائزة أفضل حل متعدد القنوات للبيع بالتجزئة لهذا العام” سنة 2022، كشركة رائدة في تمكين تجارة التجزئة باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

ULUCU شركة منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميا ومقرها بشنغهاي، الصين، وهي متخصصة في الإدارة الذكية لسلاسل المتاجر استنادا إلى تحليل الفيديوهات السحابي. تأسست هذه الشركة سنة 2009، وأنشأت أحدث منصة للتعلم العميق ومركز خوارزميات، وأطلقت بشكل مستقل العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعرف على الوجوه، وتمييز الإنسان، وكشف الفئران، وتحليل السلوك، والتعرف على الأشياء، وإعادة تحديد الهوية، إلخ، حيث تم تطبيقها بنجاح على سيناريوهات مختلفة في مختلف الصناعات. في الوقت نفسه، فإن منصة ULUCU هي الأساس، لتكامل إدارة الأعضاء، ولكل من أنظمة نقاط البيع، وتخطيط الموارد، وإدارة العلاقة مع العملاء، إلخ، من أجل توفير حلول كاملة لسلاسل المتاجر. كما يمكن لـ ULUCU دعم تطوير التكييف بشكل سريع كلما دعت الحاجة إلى برامج التعرف على الصور أو فيديوهات الذكاء الاصطناعي.

بعد 13 سنة من التطوير، تمكنت ULUCU من تمكين أكثر من 3000 شركة و 1.6 مليون متجر. ووصل عدد الكاميرات التي يمكن الوصول إليها على المنصة السحابية إلى 2 مليون كاميرا، وبلغ الحجم السنوي لمنصة (VPAAS) 24 مليار.

في الوقت الحاضر، شركة ULUCU على اتصال عميق مع شركائها في أكثر من 20 دولة ومنطقة، ويعملون معا لبناء سوق عالمي ولقيادة التغيير في تجارة التجزئة العالمية. تؤمن شركة ULUCU بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وسوف تستخدم قوة العلم والتكنولوجيا للمساهمة في تحويل الأعمال وتعزيز الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية.