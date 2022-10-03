‫تقنية إدارة العقارات تمنح ميزة ربحية لمالكي الإيجارات قصيرة الأجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – EQS Newswire – 3 اكتوبر 2022 – أفادت التقارير بأن دبي هي المدينة الأكثر ربحية في العالم لمضيفي Airbnb[i]، ومع ذلك نشأت مجموعة كبيرة من التحديات أمام أصحاب العقارات مثل إدارة الأمور المتعلقة بمهام التدبير المنزلي، ومستويات الضوضاء لدى النزلاء، وتسعير العقارات بشكل صحيح، وضمان إضفاء الطابع الشخصي. لتقليل هذه التحديات ومساعدة المزيد من الأشخاص على الاستفادة من هذه الفرصة المغرية، قدمت شركة Propr لإدارة الإيجارات قصيرة الأجل (https://www.Propr.ae) حلاً شاملاً قائمًا على التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتوفير راحة البال للمضيفين.

وصول إدارة الإيجارات قصيرة الأجل إلى مستوى أعلى مع التكنولوجيا

نظرًا لما يتمتع به مؤسسا الشركة، Chregan O’Flynn وMax Urban، من معلومات أساسية بشأن التكنولوجيا، فقد اعتقدا أن معظم مشغلي الإيجارات قصيرة الأجل استخدموا تطبيقات برمجية جاهزة لتجميع نظام إدارة العقارات العاملة معًا. وتكمن مشكلة ذلك في أن المضيفين بحاجة إلى إيجاد حلول لتجميع هذه القطع المفككة معًا والتي تؤثر بعد ذلك على تجارب النزلاء.

لهذا السبب طور فريق Propr نظام إدارة خاص به للعقارات. وقد صرح O’Flynn قائلاً: “كان الهدف دائمًا هو أتمتة تلك العناصر القابلة لذلك ومنح فريقنا أدوات لجعله أكثر فعالية على نحو خارق، مما يؤدي إلى توفير تجربة أفضل للنزيل. ويعد هذا أمرًا حيويًا لأن النزيل السعيد يترك تقييمًا جيدًا، مما يؤدي إلى توفير المزيد من الحجوزات، ويجعل من يثق بنا من أصحاب العقارات أكثر سعادة.”

الحلول الرقمية تحول تحديات السوق

لمعالجة مشكلة إدارة التدبير المنزلي، طورت شركة Propr تطبيقًا لمراقبة التنظيف وإدارته عن بعد في الوقت الفعلي باستخدام المدخلات والصور من مدبرة المنزل لضمان استيفاء المعايير المحددة مسبقًا لكل وحدة إيجارية. يشارك Urban برأيه قائلاً “في الماضي، كان يتعين على مدبرة المنزل شطب القوائم المرجعية للتنظيف يدويًا، ولكن الآن تم تبسيط العملية وجعلها قابلة للتخصيص لكل عقار”.

فيما يتعلق بالتحكم في الضوضاء، فهو يوضح أن النزلاء عادة ما يكونوا في عطلة أو في مدينة للعمل ويمكن أن يتعرضوا لأصوات مرتفعة؛ مما قد يسبب مشكلات لأن الشكاوى تأتي أحيانًا من الجيران. وإننا نستفيد من التكنولوجيا التي تتضمن مستشعرات رصد الضوضاء لإرسال إشعارات آلية وفورية إلى النزلاء وكذلك إلى المالك لتنبيههم بأي تجاوزات لمستويات الضوضاء.

نظرًا لوجود متغيرات متقلبة عندما يتعلق الأمر بتسعير العقار، فقد طورت شركة Propr خوارزمية تسعير آلية في الوقت الفعلي. يشير Urban إلى أن هذه الخوارزمية تُنشئ نقطة سعر محددة لكل عقار كل شهر يتم تعديلها يوميًا وفقًا للسوق.

عندما يتعلق الأمر بالتخصيص، فإن إحدى الطرق التي تمكنت بها شركة Propr من تحقيق التوازن الصحيح هي أتمتة الاتصالات عالية التنظيم لمنح فريقها المزيد من الفرص لقضاء وقت جيد مع النزلاء كوقت تخطيط مسار الرحلة المخصص. يدون O’Flynn قائلاً: “نستخدم أيضًا التكنولوجيا للإشارة إلى كلمات رئيسية معينة مثل “الذكرى السنوية” أو “عيد الميلاد” ثم إخطار فريق تجارب النزلاء لدينا لتقديم شيء مميز لهذا النزيل”.

مستقبل الضيافة مدعوم بالتكنولوجيا

للمضي قدمًا، سيقوم رواد الأعمال بتطوير المزيد من الأدوات التقنية عالية المستوى لتلبية احتياجات المسافرين مستقبلاً بالإضافة إلى أصحاب الإيجارات قصيرة الأجل. يختتم Urban قائلاً: “العامل الأساسي هو استخدام التكنولوجيا بطريقة تضيف إلى تجربة النزلاء، بدلاً من جعلهم يشعرون بأنهم يتعاملون مع روبوتات. يمكن للتكنولوجيا في كل خطوة من خطوات الرحلة أن تساعد في تحسين التجربة”.

ihttps://bit.ly/3BSiaeX

حول Propr

Propr هي شركة إدارة إيجارات قصيرة الأجل تدير أكثر من 500 عقار (بما في ذلك اثنتان من الشقق الفندقية) عبر كيب تاون وجوهانسبرغ ودبي. الشركة حائزة على اعتماد ماريوت وقد دخلت في شراكة معها في قسم المنازل والفيلات. كما أن Propr هي شركة الإدارة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لديها شراكة API مباشرة مع Airbnb. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى https://www.Propr.co.za و

https://www.SuperSight.io