تقنيات الأمن البرازيلية تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا

غيسيك، تميز معرض ومؤتمر الأمن السيبراني للشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا هذا العام بحضور أكبر للشركات البرازيلية التي لديها أعمال في الأسواق العالمية. يبحث الناس في الأسواق غير التقليدية، عن الحلول في مجال أمن المعلومات وبناء الشبكات الشركاتية الذكية.

ساوباولو، 7 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — سنهاسيغورا هي شركة تابعة لشركة أم تي 4 غروب التي تطور وتزود خزينة الكلمات السرية الرقمية من أجل حماية الوصول المتميز. هذه الخزانة تستهدف ضمان السيادة الشركاتية على الإجراءات والمعلومات الحساسة لديها، كما تتصدى لسرقة البيانات وتمكن من تتبع إجراءات المدراء والخوادم وقواعد البيانات لتلبية متطلبات بي سي آي، سوكس وآي أس أو التنظيمية 27001. في العام 2015، حصلت هذه الماركة التجارية على جائزة خاتم ابتكار النقاد الذي تقدمه وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية.

وإذ تم إدراجها في دليل السوق لغارتنر لإدارة الوصول المتميز في العامين 2016 و 2017، تم تصنيف الشركة في العام 2018 باعتبارها شركة “رؤيوية” في تقرير غارتنر الربع سنوي لإدارة الوصول المتميز، وحصلت على تقدير من قبل فوريستر في العام نفسه كواحدة من شركات حلول إدارة الوصول المتميز الرائدة في العالم في تقرير فوريستر ويف. تقدم كلتا المؤسستين تقييمات مستقلة لحلول السوق.

وقال ماركوس شارا، الرئيس التنفيذي لـ أم تي 4 غروب: “من الضروري أن تفي الشركات بالمعايير الدولية التي تشهد على الجودة في الحلول وعلاقات العملاء. لقد تم الاعتراف بنا من قبل غارتنر “كمورد رؤيوي” ومورد “يتغلب على الماركة” في العام 2018. وسنعمل على توسيع هذه الثقة في السوق. منذ ما يقرب من عقد من الزمان كان تركيزنا على العمل على منع سرقة البيانات وإمكانية تتبعها في الشبكات والخوادم وقواعد البيانات والعديد من أنواع الأجهزة الأخرى. نلتزم بالمعايير الصارمة، لذلك نحن متطلبون أيضًا.”

وحدث دخول المجموعة البرازيلية إلى الشرق الأوسط بواسطة شركة سنهاسيغورا التابعة لأم تي 4، التي هي إحدى شركات توفير الحلول الرئيسية في إدارة الوصول المتميز في البرازيل، والتي تخدم عملاءها بالفعل محليًا. خلال معرض ومؤتمر غيسيك في دبي، وقعت الشركة اتفاقية تجارية بحيث تمثل شركة راس إنفو تيك، – أحد الموزعين الرئيسيين بين خمس دول – حلول سنهاسيغرا التابعة لأم تي 4 في منطقة الشرق الأوسط. وفقًا للمديرين التنفيذيين، يتمثل الهدف في الترويج للجيل التالي من إدارة الوصول المتميز، بمساعدة تقنية محلية.

أحد الأسواق الأخرى الآخذة في التوسع لمجموعة التكنولوجيا البرازيلية هي جنوب غرب آسيا. من بنغلاديش، توفر شركة وان وورلد إنفو تكنو حلول الإدارة الكاملة الدورة لأوراق اعتماد عالية الامتياز، وكذلك الوحدات لإدارة الشهادات الرقمية، التي تهم الشركات التي تعمل في بيانات العملاء الحساسة، وتشعر بالقلق إزاء الزيادة في السرقة والاحتيال عبر الإنترنت.

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