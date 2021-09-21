تقرير نانفانغ ميديا: الصين تدفع قدما بخطط رئيسية لتعزيز اقتصاد هونغ كونغ وماكاو

غوانغجو، الصين، 20 أيلول/سبتمبر، 2021 / PRNewswire/ — تم افتتاح منطقة المنظمات الإدارية لمنطقة التعاون العميق بين غوانغدونغ وماكاو في 17 أيلول/سبتمبر. وتمثل هذه خطوة غير مسبوقة لإشراك منطقة إدارية خاصة في إدارة منطقة في البر الرئيسي الصيني، وفقًا لتقرير مجموعة نانفانغ ميديا غروب.

يتماشى هذا مع خطط الصين لتطوير منطقة تعاون غوانغدونغ وماكاو في هنغين ومواصلة تطوير منطقة تعاون شنجن-هونغ كونغ في تشيانهاي، وهي الخطط التي صدرت في 5 و 6 أيلول/سبتمبر، بهدف توفير مساحة أكبر لدفع تطوير هونغ كونغ وماكاو.

نظام جديد لتعزيز التنمية المتكاملة بين غوانغدونغ وماكاو

تقع منطقة هنغين في مدينة جوهاي في غوانغدونغ، على الجانب الآخر من ماكاو، وتغطي مساحة قدرها 106 كيلومترات مربعة، أي ثلاثة أضعاف مساحة ماكاو.

تم إنشاء المنطقة في العام 2009، ومن المقرر أن توفر ماكاو مساحة جديدة للتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تطوير هنغين كان حتى الآن خاضعا للتوجيه من جوهاي أساسا، على الرغم من أن مهمته هي خدمة ماكاو.

وبموجب الخطة، ستتخذ لجنة الإدارة التي يرأسها الرئيس التنفيذي لماكاو وحاكم غوانغدونغ بشكل مشترك قرارات بشأن التخطيط الرئيسي والسياسات والمشروعات وترتيبات الموظفين بينما ستدير اللجنة التنفيذية اقتصاد المنطقة ورفاه الناس.

اعتبارًا من يوم الجمعة، يمكن لمالكي السيارات في ماكاو الذين يرغبون في التوجه بسياراتهم إلى هنغين إكمال عملية طلب الترخيص في ماكاو. حصلت بعض الشركات على الدفعة الأولى من التراخيص التجارية، وحصلت مجموعة من أطباء هونغ كونغ وماكاو على شهادات للعمل في المنطقة.

وقال وانغ فو تشيانغ من المركز الصيني للتبادل الاقتصادي الدولي إن “النموذج الجديد سيدفع ماكاو للمشاركة في تنمية هينغين، كما سيخلق بيئة متكاملة أكثر ملاءمة لشركات ماكاو وأكثر ملاءمة لسكان ماكاو.”

بالإضافة إلى ذلك، تشير خطة هنغين إلى أن الأولوية ستعطى لقطاع الصحة، والتمويل الحديث، والتكنولوجيا الفائقة، والمعارض والتجارة، والصناعات الثقافية والرياضية. تخضع الصناعات والمؤسسات المؤهلة في المنطقة لمعدل ضريبة مخفض بنسبة 15٪ على ضريبة دخل الأعمال.

قال غوه واندا، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التنمية الصيني، إن “منطقة التعاون ستحافظ على تميز ماكاو من خلال تطوير صناعاتها المميزة مثل الطب الصيني التقليدي والسياحة والمؤتمرات”، وتهدف إلى تنويع اقتصاد ماكاو الذي كان يعتمد حتى وقت قريب بشكل مفرط على صناعة القمار فضلا عن كونه عرضة للمخاطر الخارجية “.

وسلط غوه واندا الضوء على أن جامعات ماكاو ومختبراتها الحكومية الرئيسية تجري أبحاثًا في مجالات مثل الدوائر المتكاملة والمواد الجديدة والطب الحيوي.

وقال غوه “على الرغم من أنها ليست بالضرورة صناعات تنافسية في ماكاو، إلا أنها ستكون بمثابة دفعة لأبحاث العلوم والتكنولوجيا والتصنيع الراقي من خلال التعاون مع مدن أخرى في منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى”.

توسعت شيانهاي لمعالجة المشاكل الاقتصادية في هونغ كونغ

وفقا لخطة شيانهاي، سيتم توسيع منطقة التعاون بين شنجن وهونغ كونغ ثماني مرات إلى 120.56 كيلومتر مربع من 14.92 كيلومتر مربع حاليا. وتعتبر هذه الخطة فرصة لهونغ كونغ لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادية المنسوبة إلى المساحة المحدودة.

تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي 11500 شركة مستثمرة في هونغ كونغ مسجلة في شيانهاي، وهي منطقة تقع في شنجن المجاورة لهونغ كونغ، وأن مبلغ 22.6 مليار دولار أميركي من استثمارات هونغ كونغ موجودة في شيانهاي حتى الآن.

وقال كونغ ليانغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: “دخل عدد كبير من مزودي الخدمات الحديثة في هونغ كونغ السوق الصينية عبر شيانهاي ولكنهم لم يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم. “توسيع شينهاي لا يوفر المزيد من المساحة فقط، ولكنه يوفر المزيد من الفئات الصناعية لتحقيق تفوق هونغ كونغ في المشهد الكامل.”

وأضاف تشين ويتشونغ، رئيس بلدية شنجن، أن المدينة ستوفر ثلث أراضيها المحولة إلى مناطق صناعية حديثا لتلبية الطلب من الشركات الممولة من هونغ كونغ.

وقال آلان زيمان، رئيس مجموعة لانكواي فونغ، وهي شركة مقرها هونغ كونغ تعمل في قطاعات متنوعة، “يمكننا رؤية أن الحكومة المركزية مهتمة فعلا بتنمية هونغ كونغ وماكاو من خلال هذه الخطط”.

وقال إن “هذه الخطط ستقود اقتصاد غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب. لقد حان الوقت لتعزيز الاتصال بين هونغ كونغ وماكاو ومدن أخرى بمنطقة الخليج الكبرى.”

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