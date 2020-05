تقرير شركة شنغهاي إلكتريك السنوي للمسؤولية الشركاتية يسلط الضوء على مفاصل مهمة في العام 2019

شنغهاي، 4 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أصدرت مجموعة شنغهاي إلكتريك (SEHK: 02727, SSE: 601727)، الشركة الرائدة في العالم في تصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية، تقريرها عن المسؤولية الشركاتية للعام 2019، مسلطة الضوء على التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية الشركاتية وأوجه التقدم البارزة في ذلك في العام 2019. وتم تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية الشركاتية للشركة ليس فقط لتقليص التأثير غير الإيجابي لمنتجاتها وعملياتها، بل ولتفعيل هدفية الشركة المتمثلة في “تمكين الصناعة العالمية، جعل الحياة أذكى.”

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنغهاي إلكتريك، تشنغ جيانهوا: “لقد كان عاما رائعا لشركةشنغهاي إلكتريك،حيث حققت الشركة اختراقات تكنولوجية كبيرة في العديد من المجالات مثل طوربينات الغاز، والمضخات النووية الرئيسية، وطاقة الفحم النظيف عالية الكفاءة، وطاقة الرياح البحرية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وبطاريات التدفق. إن موظفينا هم دائمًا القوة الدافعة الأساسية وراء ذلك ومن الحيوي بالنسبة لنا تعزيز الروابط مع موظفينا في جميع أنحاء العالم من خلال الإصلاحات الفعالة في آلية تقاسم الأرباح والإدارة التي تركز على الإنسان.”

الابتكار في آليات تقاسم الأرباح

لجذب المواهب والاحتفاظ بها، اعتمدت شركةشنغهاي إلكتريكعن خطة حوافز الأسهم منذ أيار/مايو 2019. وتتكون هذه الخطة من وحدات الأسهم المقيدة من الفئة أ، التي عملت كحافز من جانب العرض للنمو الاقتصادي الذي يفيد أصحاب العمل والعمال. من خلال الخطة، سيتلقى 2194 من موظفيشنغهاي إلكتريكحوافز أداء لما مجموعه 134 مليون سهم مقيد على أمل تعزيز جهود الفريق والتزامه.

التحول الرقمي

أطلقت شركةشنغهاي إلكتريك منصة SEunicloud Platform للإنترنت الصناعي لتجاوز حدود العقل والآلة. تمثل المنصة خطوة مهمة في التحول الرقمي digital transformation للشركة. كما زادت وحدات الأعمال الناشئة فيشنغهاي إلكتريك، بما في ذلك بطاريات التخزين والتصنيع الذكي، بنسبة 30٪ من خلال الاستفادة من عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة ورأس المال الاستثماري وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

ممارسة شنغهاي إلكتريك

بهدف حماية سلامة الموظفين، أنشأتشنغهاي إلكتريكنظامًا لإدارة الصحة والسلامة يؤسس لمقياس مجموعة متنوعة من لوائح الصحة والسلامة المهنية العالمية. وتم منح شهادات لـ 80 بالمئة من الشركات التابعة لشركةشنغهاي إلكتريكلالتزامها بأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHSAS18001) بحلول نهاية العام 2019.

كما تم تجميع لجان حماية البيئة في مختلف الأسواق الإقليمية حول العالم لتعزيز تنفيذ إرشادات سلامة صحة البيئة. وهذه الإرشادات تسهل قدرة الشركة على الاستجابة بسرعة للمخاطر مثل اندلاع فيروس كورونا ( EHS practice in Dubai 700 MW CSP + 250MW PV Hybrid project concentrated solar power plant ). وقد أسفرت هذه الإرشادات عن سجل مثبت من النجاح: ظلت الحوادث المميتة والإصابات الخطيرة في مواقع البناء عند مستوى الصفر طوال العام السابق.

مجتمع أقوى

مع اتباع أسلوب “إبقاء الموظف في المنزل” الذي تم وضعه في سبعة مواقع مشاريع هندسية دولية خارج الصين، وفرتشنغهاي إلكتريكساحة مشتركة للموظفين من خلفيات ثقافية مميزة للتواصل والاختلاط والترفيه. كما عززت الرابطة بين الشركة والسكان المحليين كمساحة مجتمع دولي متعدد الوظائف.

الأخضر وحماية البيئة

طبقتشنغهاي إلكتريكنظام SEC-LOVE في الشركة لضمان توافق جميع الإدارات مع وضع صديق للبيئة. حتى الآن، حصلت 80٪ من الشركات التابعة لشركةشنغهاي إلكتريكعلى شهادة ISO14001 لنظام الإدارة البيئية. وتظهر مشاريع مثل مشروع طاقة حرق النفايات في نانتونغ في جيانغسو، ومحطة طاقة الرياحدونغتاي في جيانغسو ومحطة الطاقة الكهروضوئية في أنهويهوبيإيمان الشركة الراسخ بمستقبل الطاقة النظيفة.

المسؤولية الاجتماعية

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تبرعتشنغهاي إلكتريكبمواد تعليمية لمدرسةمناغيلالابتدائية في مدينة الزبيدية بمحافظة واسط العراقية. ويمثل هذا علامة بارزة أخرى في تقدم الشركة نحو كونها قوة نشطة ومتحمسة في جهود التنمية التي تساعد المجتمع المحلي. في نهاية العام 2019، عملت شركةشنغهاي إلكتريكفي الخارج على توظيف أكثر من 4200 عامل محلي في جميع أنحاء العالم.

بعد تفشي الوباء في كانون الثاني/ يناير، تبرعت شنغهاي إلكتريك بأقنعة جراحية إلى شركة فوجي إلكتريك اليابان، ومحطة واسط الحرارية في the Wassit Thermal Power Plant in Iraq a nd the Thar Block-1 Integrated Coal Mine-Power Project ، من بين أمور أخرى.

حول شنغهاي إلكتريك

تعمل مجموعة شركة شنغهاي إلكتريك (SEHK:2727, SSE:601727) اساسا في تصميم وتصنيع وتوزيع الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية. ينصب تركيزها الأساسي على قسم معدات الطاقة، بما في ذلك تصنيع وبيع معدات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، معدات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، معدات الطاقة النووية، معدات طاقة الرياح، معدات تخزين الطاقة، أعمال المعدات الصناعية بما في ذلك إنتاج وبيع المصاعد، المحركات الكهربائية المتوسطة والكبيرة الحجم، معدات التصنيع الذكي، قطع الغيار الأساسية الصناعية، معدات حماية البيئة وأعمال الخدمات المتكاملة بما في ذلك خدمات حماية البيئة والهندسة المؤتمتة، والخدمات الصناعية الداخلية، والخدمات المالية، وخدمات التجارة الدولية، وخدمات الممتلكات الراقية وغير ذلك.

