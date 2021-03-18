تقرير جديد يناقش تقارب تكنولوجيا المعلومات/التكنولوجيا التشغيلية لشركات الاتصالات

التقرير: سيعتمد تحويل تكنولوجيا الجيل الخامس إلى نقود بنجاح على كيفية تكيف شركات الاتصالات مع هذا التقارب

بيدفورد، ماساتشوستس، 18 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ — VoltDB (فولت دي بي)، منصة البيانات الوحيدة على مستوى المؤسسات التي تم إنشاؤها لعصر الجيل الخامس، أعلنت اليوم شركة إس تي إل بارتنرز (STL Partners)، وهي مجموعة استشارية عالمية لشركات الاتصالات، عن إصدار تقرير جديد حول كيفية تغيير تقارب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية لوضع تحويل تكنولوجيا الجيل الخامس إلى نقود.

يحتاج المشغلون الذين يسعون إلى تقديم حلول جديدة مدرة للدخل وتعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس إلى إمكانيات معالجة البيانات في الوقت الفعلي. ويعد تغير متطلبات العملاء، خاصة فيما يتعلق بالاتصالات الآلية الهائلة، يعني أنهم بحاجة إلى القيام بشيء كان من النادر قيامهم به من قبل: التعامل مع بيانات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية معًا.

وأشار تيلي جيلبرت (Tilly Gilbert)، كبير المستشارين في شركة إس تي إل بارتنرز قائلًا “إن ذكاء اتخاذ القرار في الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية لمستقبل مشغلي الاتصالات، سواء في دفع الكفاءات الداخلية وتمكينهم من تقديم حلول جديدة مدرة للدخل لعملائهم”. “ستحتاج هذه الحلول إلى التعامل مع بيانات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية بشكل متزايد”.

في التقرير الجديد الخاص بهم “تحويل تكنولوجيا الجيل الخامس إلى نقود: كيف سيمكن تقارب تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية نماذج أعمال جديدة“، تستكشف كل من شركة إس تي إل بارتنرز وفولت دي بي حالات استخدام تحرير القيمة الرئيسية الأربعة حيث تتقارب تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية:

إدارة السياسة ، والتي يجب أن تتطور للتعامل مع تقسيم الشبكة.

، والتي يجب أن تتطور للتعامل مع تقسيم الشبكة. التصنيف والشحن ، والذي يجب أن يتطور للتعامل مع الاتصالات من آلة إلى آلة.

، والذي يجب أن يتطور للتعامل مع الاتصالات من آلة إلى آلة. منع الاحتيال ، والذي يجب أن يتطور لدعم حالات استخدام إنترنت الأشياء.

، والذي يجب أن يتطور لدعم حالات استخدام إنترنت الأشياء. إدارة العملاء، والتي يجب أن تتطور لإدارة الاستثمارات بشكل أفضل مثل طرح تكنولوجيا الجيل الخامس.

يحدد التقرير الخطوات العملية التي يمكن لشركات فضاء الاتصالات أن تتخذها للاستفادة من حالات الاستخدام تلك.

قال ديراج ريميلا (Dheeraj Remella)، كبير مسؤولي الإنتاج في فولت دي بي: “إن التحدي الآن يتمثل في كل من تحسين أنظمة الشبكة وتكنولوجيا المعلومات بشكل مستقل والتأكد من أنهما يعملان معًا بشكل جيد”. “إن أشياء مثل طبقات الوساطة التي تتيح استيراد نظام الفوترة لبيانات المكالمات—ستحتاج هذه الأشياء إلى المعالجة معًا في الوقت الفعلي بشكل متزايد. هذه هي الطريقة التي سيصبح بها مشغلو الاتصالات شركاء ذوي قيمة”.

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حول فولت دي بي

فولت دي بي هي منصة البيانات الوحيدة المصممة لدعم تطبيقات الاتصالات في عصر الجيل الخامس. نحن نجمع بين تخزين البيانات في الذاكرة مع زمن الكمون المنخفض الذي يمكن التنبؤ به وقدرات رئيسية أخرى لإدارة العملاء BSS / OSS وتطبيقات ضمان الإيرادات التي تحتاج إلى التصرف على أساسها في أجزاء قليلة من الثانية لزيادة الإيرادات أو منع خسارة الإيرادات، دون المساومة على دقة البيانات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة voltdb.com.